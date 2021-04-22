За даними ЗМІ, нардеп від "ЄС" Герасимов не задекларував нерухомість в Іспанії. Політик заявляє, що вже повідомив НАЗК про неточність у декларації. ФОТО

Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії, яким народний депутат та його дружина володіють ще з 2013 року.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Маєток, співвласниками якого є Артур Герасимов та його дружина Наталія Бухалова, розташований у містечку Хавеа провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря.

Його площа – 120 квадратних метрів, ще 28 квадратних метрів займають тераси. Про це свідчить запис в офіційному іспанському реєстрі прав на нерухоме майно, який отримали журналісти "Схем".

"На першому поверсі розташовані – передпокій, коридор, спальня, кухня, галерея, ванна кімната, вітальня, тераса і сходи на другий поверх. На другому поверсі – коридор, три спальні, ванна кімната та дві тераси", – сказано у довідці з реєстру.

У своїй майновій декларації за 2020 рік народний депутат Герасимов не зазначив, що разом із дружиною має у власності віллу в Іспанії.

Власником цього майна Герасимов разом зі своєю дружиною став у 2013 році, проте, ставши депутатом, він жодного разу не вніс відомості про нього в декларацію – йдеться у розслідуванні.

Вперше до Верховної Ради Герасимов зайшов у 2014 році від фракції "Блок Петра Порошенка". Вже тоді, за словами юристів, він як народний депутат мав би задекларувати володіння іспанським нерухомим майном, але не зробив цього.

Судячи з вартості виставлених на продаж подібних будинків поруч, орієнтовна ринкова ціна іспанського майна родини Герасимова може сягати понад 10 мільйонів гривень. "У разі, якщо НАЗК чи НАБУ розпочнуть свою перевірку, ця сума має бути встановлена за офіційною процедурою", – сказано в розслідуванні.

Наприкінці 2020-го Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за внесення неправдивих відомостей у декларації. "Тепер за декларування недостовірних відомостей, які відрізняються від одного мільйона гривень до дев’яти мільйонів гривень, відповідальність передбачена лише у вигляді штрафу, громадських робіт, так само може бути покарання у вигляді позбавлення обіймати певні посади протягом певного строку. Якщо ж різниця між задекларованими активами і реальними відомостями становить понад 9 млн гривень, то додатковою санкцією може бути обмеження волі так само на строк до двох років", – розповідає юрист "Центру протидії корупції" Антон Марчук.

15 квітня 2021 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт президента Зеленського про позбавлення волі за недостовірне декларування за умов неподання декларації або якщо відмінність між задекларованими та незадекларованими статками становитиме понад 4,5 мільйона гривень.

Цензор.НЕТ отримав коментар Герасимова щодо ситуації з нерухомістю, зазначеною в розслідуванні програми "Схеми". Політик повідомив, що "за власною ініціативою в установленому законом порядку поінформував НАЗК, направивши туди відповідне повідомлення про можливі неточності в декларації, про яких мені, на жаль, стало відомо вже після завершення терміну декларування 2020 року".

"Сподіваюся, що НАЗК та інші компетентні органи так само об'єктивно, без подвійних стандартів розберуться з цим питанням, так само як це сталося у випадку, коли про неточність у декларуванні повідомив Володимир Зеленський, коли виявив, що не задекларував дохід 5 млн гривень, отриманий у 2019 році від ОВДП і пояснив, що це сталося внаслідок помилки і не пов'язане з корисливими мотивами. Суд закрив справу, і зробив це не тільки тому, що президент користується правом недоторканності, але й у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення" , - зазначив нардеп.