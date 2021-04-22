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Новини Фото Е-декларації держслужбовців
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За даними ЗМІ, нардеп від "ЄС" Герасимов не задекларував нерухомість в Іспанії. Політик заявляє, що вже повідомив НАЗК про неточність у декларації. ФОТО

Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії, яким народний депутат та його дружина володіють ще з 2013 року.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Маєток, співвласниками якого є Артур Герасимов та його дружина Наталія Бухалова, розташований у містечку Хавеа провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря.

За даними ЗМІ, нардеп від ЄС Герасимов не задекларував нерухомість в Іспанії. Політик заявляє, що вже повідомив НАЗК про неточність у декларації 01

Його площа – 120 квадратних метрів, ще 28 квадратних метрів займають тераси. Про це свідчить запис в офіційному іспанському реєстрі прав на нерухоме майно, який отримали журналісти "Схем".

"На першому поверсі розташовані – передпокій, коридор, спальня, кухня, галерея, ванна кімната, вітальня, тераса і сходи на другий поверх. На другому поверсі – коридор, три спальні, ванна кімната та дві тераси", – сказано у довідці з реєстру.

За даними ЗМІ, нардеп від ЄС Герасимов не задекларував нерухомість в Іспанії. Політик заявляє, що вже повідомив НАЗК про неточність у декларації 02

У своїй майновій декларації за 2020 рік народний депутат Герасимов не зазначив, що разом із дружиною має у власності віллу в Іспанії.

Власником цього майна Герасимов разом зі своєю дружиною став у 2013 році, проте, ставши депутатом, він жодного разу не вніс відомості про нього в декларацію – йдеться у розслідуванні.

За даними ЗМІ, нардеп від ЄС Герасимов не задекларував нерухомість в Іспанії. Політик заявляє, що вже повідомив НАЗК про неточність у декларації 03

Вперше до Верховної Ради Герасимов зайшов у 2014 році від фракції "Блок Петра Порошенка". Вже тоді, за словами юристів, він як народний депутат мав би задекларувати володіння іспанським нерухомим майном, але не зробив цього.

Судячи з вартості виставлених на продаж подібних будинків поруч, орієнтовна ринкова ціна іспанського майна родини Герасимова може сягати понад 10 мільйонів гривень. "У разі, якщо НАЗК чи НАБУ розпочнуть свою перевірку, ця сума має бути встановлена за офіційною процедурою", – сказано в розслідуванні.

Наприкінці 2020-го Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за внесення неправдивих відомостей у декларації. "Тепер за декларування недостовірних відомостей, які відрізняються від одного мільйона гривень до дев’яти мільйонів гривень, відповідальність передбачена лише у вигляді штрафу, громадських робіт, так само може бути покарання у вигляді позбавлення обіймати певні посади протягом певного строку. Якщо ж різниця між задекларованими активами і реальними відомостями становить понад 9 млн  гривень, то додатковою санкцією може бути обмеження волі так само на строк до двох років", – розповідає юрист "Центру протидії корупції" Антон Марчук.

15 квітня 2021 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт президента Зеленського про позбавлення волі за недостовірне декларування за умов неподання декларації або якщо відмінність між задекларованими та незадекларованими статками становитиме понад 4,5 мільйона гривень.

Цензор.НЕТ отримав коментар Герасимова щодо ситуації з нерухомістю, зазначеною в розслідуванні програми "Схеми". Політик повідомив, що "за власною ініціативою в установленому законом порядку поінформував НАЗК, направивши туди відповідне повідомлення про можливі неточності в декларації, про яких мені, на жаль, стало відомо вже після завершення терміну декларування 2020 року".

"Сподіваюся, що НАЗК та інші компетентні органи так само об'єктивно, без подвійних стандартів розберуться з цим питанням, так само як це сталося у випадку, коли про неточність у декларуванні повідомив Володимир Зеленський, коли виявив, що не задекларував дохід 5 млн гривень, отриманий у 2019 році від ОВДП і пояснив, що це сталося внаслідок помилки і не пов'язане з корисливими мотивами. Суд закрив справу, і зробив це не тільки тому, що президент користується правом недоторканності, але й у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення" , - зазначив нардеп.

Автор: 

Іспанія (933) нерухомість (920) Герасимов Артур (298) електронне декларування (1473)


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Топ коментарі
+18
Подумаєш якась там вілла в Іспанії...Заклопотаний..забув..Якщо без жартів вліпити цьому "громадянину" рочки так два з конфыскацією...Шановний пане Петре, не соромно вам за таку челядь???.. Далі дозволяєте себе дискридитувати...Щось порохоботів не чути...Друзі не переставайте дякувати пану Петру в фейсбуках....Для мене особисто що пан Петро, що Зе...Хоча Зе це взагалі повне дно, але пан Петро продовжує наступати на ті ж граблі зі своїми друзями....Такі ляпи віднімають бали в його рейтингу...
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22.04.2021 23:02 Відповісти
+17
Испания, а не Мальдивы! Давно пытаюсь донести до рядового обывателя. Там и Петро, и все его Свинарчуки. На Мальдивах влажные тропики, Испания умеренное средиземноморье.
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22.04.2021 22:55 Відповісти
+16
Кем бы рыг не перекрашивался, в каких-бы партиях не состоял - он останется рыгом навсегда.
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22.04.2021 23:07 Відповісти
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Ого, похоже влияние ЕС начало расти, и реально угрожает зелёным поганцам, цепляющимся за власть.
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23.04.2021 00:19 Відповісти
Ну што, сектанты запедротовские, как свынарчука еще одного отмазывать собираетесь?
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23.04.2021 00:23 Відповісти
За своих когда отвечать будете?

"Надеюсь, что НАПК и другие компетентные органы так же объективно, без двойных стандартов разберутся с этим вопросом, так же как это произошло в случае, когда о неточности в декларировании сообщил Владимир Зеленский, когда обнаружил, что не задекларировал доход в 5 млн гривен , полученный в 2019 году от ОВГЗ и объяснил, что это произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами. Суд закрыл дело, и сделал это не только потому, что Президент пользуется правом неприкосновенности, но и в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", - отметил напрдеп.Источник: https://censor.net/ru/p3261514
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23.04.2021 07:21 Відповісти
****
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23.04.2021 00:28 Відповісти
О, зеленые боты проснулись!
Тема то какая! шикарная вилла аж на 120 метров, не указал вовремя, подал исправления в декларацию САМ! преступник!
А когда ваше зеленое ничтожество домик в Испании на 300 метров забыло задекларировать, а когда забыло 5 миллионов дохода с ОВГЗ задекларировать---ТИШИНА! Это другое!
Двуличные шавки!
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23.04.2021 02:00 Відповісти
Через 2 года президентства зеленский владеет 4 действующими оффшорными компаниями: Британские Виргинские острова - Меджиритано Венчурес ЛТД. Кипр - Вилхар Холдинг Лимитед. Кипр - Эльдоранте лимитед. Белиз - Фильм Херитейдж инк.----это вас не напрягает, найчестнейшие ? И это не пустые офшорки с тысячей баксов, как у Пороха))))
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23.04.2021 02:07 Відповісти
З фракції геть!
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23.04.2021 02:59 Відповісти
Ну нарешті дебілам кістку кинули!
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23.04.2021 07:12 Відповісти
Каждому зебилу сладостно осознавать, что в супе порохобота муха, хлебая полным ртом говно из зеленого ведра изобилия.
Кушай сынку це повыдло, гы-гы.))
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23.04.2021 09:50 Відповісти
Там супа нет. Полная тарелка мух.
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23.04.2021 11:10 Відповісти
говно вкуснее, ведь говно все таки свое родное дворовое.))
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23.04.2021 15:26 Відповісти
Тебе виднее.
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23.04.2021 17:30 Відповісти
так мне всегда виднее. В ментовке, армии, на стройке, потому что я везде нужен, а ты лишь для травли диванных клопов посредством пердежа. Просто осознай этот факт - пока ты чешешь сраку, в мире что-то происходит и кто-то это держит. Те, кого ты с детства ненавидел из за своей ущербности и трусости. Твоя жена будет пытаться залезть ко мне в постель, твои дети будут стараться быть похожими на меня, твои родители будут подбегать ко мне здороваться и тихо тебя ненавидеть, потому что будут ощущать вину за то что ты мудак, а другие - нет. Тебя даже на паспорт фотографируют с отвращением, чтобы побыстрее от тебя **********.
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23.04.2021 18:36 Відповісти
Я конечно за Петра Алексеевича, но, что Герасимову давно бы надо было указать на дверь это однозначно, хотя бы потому, что он был активным членом партии регионов, а бывших рыгов, как известно, не бывает. Доверять ему одно из руководящих мест в партии - это конечно ошибка. Почему бы не доверить эти места тем, кто в АТО воевал, кто на Майдане под пулями стоял?
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23.04.2021 17:19 Відповісти
я постараюсь кратко, ху из есть герасимов. Это функционер партии пороха, но не финансовый мешок(хотя не бомж), а исполнитель, тобишь ответственный за то, чтобы воплощать концепции без зашкваров. Ты посмотри на зелень, которая обсирается каждый день а то и по несколько раз. Там и у первого в голове гуано, а у его свиты гуано в степени. Патриот это классно конечно, но нужен интеллектуал, в идеале интелектуал-патриот, но у нас из таких только Петя и тот наполовину. Только у этого получилось кацапам так в печень залезть, что те акумулировали все ресурсы и агентуру, шоб его сместить. Наши патриотические силы: свобода, нацкорпус имеют очень патриотическую позицию, но мыслят по детски примитивно и кацапы их просто просчитывают. Порох же собрал у себя матерых волков, которые хоть иногда тащат, но стадо крепло и двигалось в правильном векторе.
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23.04.2021 18:51 Відповісти
За даними ЗМІ, нардеп від "ЄС" Герасимов не задекларував нерухомість в Іспанії. Політик заявляє, що вже повідомив НАЗК про неточність у декларації - Цензор.НЕТ 7999За даними ЗМІ, нардеп від "ЄС" Герасимов не задекларував нерухомість в Іспанії. Політик заявляє, що вже повідомив НАЗК про неточність у декларації - Цензор.НЕТ 7999Артур Герасимов: от пособника бандитов до представителя Президента
http://argumentua.com/stati/artur-gerasimov-ot-posobnika-banditov-do-predstavitelya-prezidenta
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24.04.2021 17:35 Відповісти
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