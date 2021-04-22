Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ. ФОТО

Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов у декларації за 2020 рік не вказав цивільну дружину, а разом з нею численне елітне майно, оформлене на неї – котеджі під Києвом, квартири та паркомісця в центрі столиці, земельні ділянки та низку компаній.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За допомогою світлин у соцмережах журналістам вдалось встановити ім’я цивільної дружини Сергія Шахова – це Інна Журба. Вона з’являється на кількох фотографіях, які публікував сам депутат. Зокрема, у 2021-му – вітаючи з новим роком. А також на фото у 2020 та 2019 роках, коли нардеп вітав із Великоднем. Під одним із фото був підпис: "Освятили пасочки всією родиною! Зі святом всіх!".

Як з’ясували журналісти, на Інну Журбу записаний маєток у котеджному містечку на Київщині "Сонячна долина" площею понад 600 квадратних метрів – адреса якого фігурувала в новинах щодо хвороби депутата Шахова на COVID-19 у березні минулого року. Пізніше сам Шахов публічно підтвердив, що захворів і розповів про дружину: "Питання в тому, що захворіла моя дружина – так, дійсно, є підтвердження тестів – чекаю на офіційні папери про те, що захворіла дружина". Згодом в іншому інтерв’ю нардеп зауважив, що дружина "хворіла всього-на-всього два дні".

При цьому, зауважують журналісти, у розділі "Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування" в декларації нардепа Сергія Шахова за 2020, як і в попередні роки, відсутні відомості про його цивільну дружину. І відповідно – у звітності немає інформації про її грошові активи, доходи і майно – в тому числі, і згаданий будинок у "Сонячній долині".

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За даними реєстру речових прав на нерухоме майно, Інна Журба володіє у цьому містечку ще одним великим котеджем – площею 1330 квадратних метрів. Також у неї у власності 27 земельних ділянок на Київщині загальною площею майже 113 гектарів.

Як з’ясували журналісти, у травні 2020-го Інна Журба також стала власницею 8 квартир і 8 паркомісць в елітній багатоповерхівці на Печерську.

"Квадратний метр площі у цьому будинку коштує понад 2000 доларів. Якщо підрахувати орієнтовну вартість квартир та паркомісць, сумарно Інна Журба мала би викласти за цю елітну нерухомість майже мільйон вісімсот тисяч доларів – тобто 48 мільйонів гривень. Чи мала вона для цього достатньо власних коштів?" – йдеться у розслідуванні.

Згідно з реєстром юридичних осіб, Журба раніше була власницею у кількох компаніях, також досі співволодіє низкою фірм.

Наприклад, у неї – 60% статутного капіталу у компанії з управління нерухомим майном у столиці – "Центр да Вінчі". У власності цієї фірми є понад половина будівлі у центрі Києва, неподалік посольств Франції, Італії та Словаччини. А ще – майже три десятка паркомісць у цьому будинку.

Неправдиві відомості у декларації – це порушення антикорупційного законодавства, що встановлюється перевіркою НАЗК або розслідуванням НАБУ.

"У нас фактично засобів примусу суб’єктів декларування до зізнання в тому, що він проживає з тією чи іншою особою, веде спільне господарство – немає", – заявив у коментарі "Схемам" очільник НАЗК Олександр Новіков, – підтвердити ці факти ми можемо, наприклад, шляхом витребування матеріалів в органів досудового розслідування, якщо вони проводять досудове розслідування по інших фактах і встановлюють фактичне проживання".

За словами юристів, нині за недекларування дружини з мільйонними активами Сергій Шахов може отримати або штраф, або обмеження волі – з особливими умовами.

"Якщо різниця між задекларованими активами і реальними відомостями становить понад 9 мільйонів гривень, то санкцією може бути обмеження волі на строк до двох років. Ідеться про спеціальний заклад відкритого типу, в якому умови тримання значно м’якші, де особа може залишати цей заклад", – пояснив юрист "Центру протидії корупції" Антон Марчук.