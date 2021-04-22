Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ. ФОТО
Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов у декларації за 2020 рік не вказав цивільну дружину, а разом з нею численне елітне майно, оформлене на неї – котеджі під Києвом, квартири та паркомісця в центрі столиці, земельні ділянки та низку компаній.
Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За допомогою світлин у соцмережах журналістам вдалось встановити ім’я цивільної дружини Сергія Шахова – це Інна Журба. Вона з’являється на кількох фотографіях, які публікував сам депутат. Зокрема, у 2021-му – вітаючи з новим роком. А також на фото у 2020 та 2019 роках, коли нардеп вітав із Великоднем. Під одним із фото був підпис: "Освятили пасочки всією родиною! Зі святом всіх!".
Як з’ясували журналісти, на Інну Журбу записаний маєток у котеджному містечку на Київщині "Сонячна долина" площею понад 600 квадратних метрів – адреса якого фігурувала в новинах щодо хвороби депутата Шахова на COVID-19 у березні минулого року. Пізніше сам Шахов публічно підтвердив, що захворів і розповів про дружину: "Питання в тому, що захворіла моя дружина – так, дійсно, є підтвердження тестів – чекаю на офіційні папери про те, що захворіла дружина". Згодом в іншому інтерв’ю нардеп зауважив, що дружина "хворіла всього-на-всього два дні".
При цьому, зауважують журналісти, у розділі "Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування" в декларації нардепа Сергія Шахова за 2020, як і в попередні роки, відсутні відомості про його цивільну дружину. І відповідно – у звітності немає інформації про її грошові активи, доходи і майно – в тому числі, і згаданий будинок у "Сонячній долині".
За даними реєстру речових прав на нерухоме майно, Інна Журба володіє у цьому містечку ще одним великим котеджем – площею 1330 квадратних метрів. Також у неї у власності 27 земельних ділянок на Київщині загальною площею майже 113 гектарів.
Як з’ясували журналісти, у травні 2020-го Інна Журба також стала власницею 8 квартир і 8 паркомісць в елітній багатоповерхівці на Печерську.
"Квадратний метр площі у цьому будинку коштує понад 2000 доларів. Якщо підрахувати орієнтовну вартість квартир та паркомісць, сумарно Інна Журба мала би викласти за цю елітну нерухомість майже мільйон вісімсот тисяч доларів – тобто 48 мільйонів гривень. Чи мала вона для цього достатньо власних коштів?" – йдеться у розслідуванні.
Згідно з реєстром юридичних осіб, Журба раніше була власницею у кількох компаніях, також досі співволодіє низкою фірм.
Наприклад, у неї – 60% статутного капіталу у компанії з управління нерухомим майном у столиці – "Центр да Вінчі". У власності цієї фірми є понад половина будівлі у центрі Києва, неподалік посольств Франції, Італії та Словаччини. А ще – майже три десятка паркомісць у цьому будинку.
Неправдиві відомості у декларації – це порушення антикорупційного законодавства, що встановлюється перевіркою НАЗК або розслідуванням НАБУ.
"У нас фактично засобів примусу суб’єктів декларування до зізнання в тому, що він проживає з тією чи іншою особою, веде спільне господарство – немає", – заявив у коментарі "Схемам" очільник НАЗК Олександр Новіков, – підтвердити ці факти ми можемо, наприклад, шляхом витребування матеріалів в органів досудового розслідування, якщо вони проводять досудове розслідування по інших фактах і встановлюють фактичне проживання".
За словами юристів, нині за недекларування дружини з мільйонними активами Сергій Шахов може отримати або штраф, або обмеження волі – з особливими умовами.
"Якщо різниця між задекларованими активами і реальними відомостями становить понад 9 мільйонів гривень, то санкцією може бути обмеження волі на строк до двох років. Ідеться про спеціальний заклад відкритого типу, в якому умови тримання значно м’якші, де особа може залишати цей заклад", – пояснив юрист "Центру протидії корупції" Антон Марчук.
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бо ці - бідують !
один слуга медик носит полтора кило рыжья, у виде куртки
чё даже кольца нет?
може ты бухаешь?
22 жовтня 2014
https://map.oporaua.org/parlament2014/home/luganska-oblast Луганська область , https://map.oporaua.org/parlament2014/porushennia-pravyl-peredvyborchoi-ahitatsii-inshe Порушення правил передвиборчої агітації/інше
В місті Сєвєродонецьк Луганської області з'явились агітаційні листівки, в яких кандидат-самовисуванець Сергій Шахов позиціонується, як кандидат від Блока Петра Порошенка.
Так спостерігачам Громадянської Мережі ОПОРА стало відомо, що 22 жовтня в Сєвєродонецьку (ОВО №106) розповсюджуються і розклеюються на вулиці листівки кандидата Сергія Шахова, як кандидата від Блоку Петра Порошенко. Так на передньому боці листівки наявний текст російською мовою «Сергій Шахов; Округ 106; За Блок Петра Порошенко», передвиборчий слоган «Будьмо Єдині» та особисте фото кандидата. На другій стороні листівки на білому фоні з червоною смугою включено слоган «Будьмо Єдині» і текст «Сергій Шахов; За Блок Петра Порошенко». Але згідно відомостей ЦВК Сергій Шахов є безпартійним і йде до Верховної Ради як самовисуванець.
Але згідно відомостей ЦВК у ОВО №106 від Блоку Петра Порошенко балотується киянин Євгеній Єфіменко, який за офіційною інформацією також є членом партії «Блок Петра Порошенко». Крім того на сторінці Євгненія Єфименка у facebook наявні фотографії, на яких він позиціонує себе, як кандидат в народні депутати України від Блоку Петра Порошенко. Фотографії кандидата мають текст російською мовою «Округ 106; Євгеній Єфіменко; Блок Петра Порошенко», передвиборчий слоган «Будьмо Єдині» і особисте фото кандидата.
Спостерігачам Громадянської Мережі ОПОРА нажаль не вдалось зв'язатись з кандидатами Євгенієм Єфіменко і Сергієм Шаховим або їх представниками для з'ясування обставин даного факту.
Такі дії є такими,що вводять в оману виборців, та порушують ч. 2 ст 6 Закону України "Про вибори народних депутатів України".
та гнать же нах с пляжа всю эту мерзотттууу)))))))) в кандалы!!!)))
Почему не прописать в Законе:
"В декларацию включать имущество всех, кого трахаешь (для женщин и геев - кто трахает тебя"?.