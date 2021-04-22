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Новини Фото Е-декларації держслужбовців
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Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ. ФОТО

Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ. ФОТО

Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов у декларації за 2020 рік не вказав цивільну дружину, а разом з нею численне елітне майно, оформлене на неї – котеджі під Києвом, квартири та паркомісця в центрі столиці, земельні ділянки та низку компаній.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За допомогою світлин у соцмережах журналістам вдалось встановити ім’я цивільної дружини Сергія Шахова – це Інна Журба. Вона з’являється на кількох фотографіях, які публікував сам депутат. Зокрема, у 2021-му – вітаючи з новим роком. А також на фото у 2020 та 2019 роках, коли нардеп вітав із Великоднем. Під одним із фото був підпис: "Освятили пасочки всією родиною! Зі святом всіх!".

Як з’ясували журналісти, на Інну Журбу записаний маєток у котеджному містечку на Київщині "Сонячна долина" площею понад 600 квадратних метрів – адреса якого фігурувала в новинах щодо хвороби депутата Шахова на COVID-19 у березні минулого року. Пізніше сам Шахов публічно підтвердив, що захворів і розповів про дружину: "Питання в тому, що захворіла моя дружина – так, дійсно, є підтвердження тестів – чекаю на офіційні папери про те, що захворіла дружина". Згодом в іншому інтерв’ю нардеп зауважив, що дружина "хворіла всього-на-всього два дні".

Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ 01

При цьому, зауважують журналісти, у розділі "Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування" в декларації нардепа Сергія Шахова за 2020, як і в попередні роки, відсутні відомості про його цивільну дружину. І відповідно – у звітності немає інформації про її грошові активи, доходи і майно – в тому числі, і згаданий будинок у "Сонячній долині".

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За даними реєстру речових прав на нерухоме майно, Інна Журба володіє у цьому містечку ще одним великим котеджем – площею 1330 квадратних метрів. Також у неї у власності 27 земельних ділянок на Київщині загальною площею майже 113 гектарів.

Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ 02

Як з’ясували журналісти, у травні 2020-го Інна Журба також стала власницею 8 квартир і 8 паркомісць в елітній багатоповерхівці на Печерську.

"Квадратний метр площі у цьому будинку коштує понад 2000 доларів. Якщо підрахувати орієнтовну вартість квартир та паркомісць, сумарно Інна Журба мала би викласти за цю елітну нерухомість майже мільйон вісімсот тисяч доларів – тобто 48 мільйонів гривень. Чи мала вона для цього достатньо власних коштів?" – йдеться у розслідуванні.

Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ 03

Згідно з реєстром юридичних осіб, Журба раніше була власницею у кількох компаніях, також досі співволодіє низкою фірм.

Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ 04

Наприклад, у неї – 60% статутного капіталу у компанії з управління нерухомим майном у столиці – "Центр да Вінчі". У власності цієї фірми є понад половина будівлі у центрі Києва, неподалік посольств Франції, Італії та Словаччини. А ще – майже три десятка паркомісць у цьому будинку.

Неправдиві відомості у декларації – це порушення антикорупційного законодавства, що встановлюється перевіркою НАЗК або розслідуванням НАБУ.

"У нас фактично засобів примусу суб’єктів декларування до зізнання в тому, що він проживає з тією чи іншою особою, веде спільне господарство – немає", – заявив у коментарі "Схемам" очільник НАЗК Олександр Новіков, – підтвердити ці факти ми можемо, наприклад, шляхом витребування матеріалів в органів досудового розслідування, якщо вони проводять досудове розслідування по інших фактах і встановлюють фактичне проживання".

За словами юристів, нині за недекларування дружини з мільйонними активами Сергій Шахов може отримати або штраф, або обмеження волі – з особливими умовами.

"Якщо різниця між задекларованими активами і реальними відомостями становить понад 9 мільйонів гривень, то санкцією може бути обмеження волі на строк до двох років. Ідеться про спеціальний заклад відкритого типу, в якому умови тримання значно м’якші, де особа може залишати цей заклад", – пояснив юрист "Центру протидії корупції" Антон Марчук.

Автор: 

депутат (1784) електронне декларування (1473) Шахов Сергій (116)


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Топ коментарі
+20
...панять и пгастить...(с)
Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7514
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23.04.2021 00:02 Відповісти
+18
Чергова гнида...
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22.04.2021 23:46 Відповісти
+11
Таких гнид в Україні десятки тисяч !!!)))
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22.04.2021 23:47 Відповісти
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Я не я і жінка не моя!!!)))
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22.04.2021 23:41 Відповісти
Нардеп Шахов не указал в декларации гражданскую жену и оформленые на нее квартиры, коттеджи, землю и бизнес, - СМИ - Цензор.НЕТ 9533
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22.04.2021 23:49 Відповісти
Формально так і є. От і Мєндєль не жінка. Тому Зєлєнскій її в декларації не вказує. Зча вочевидь допомагає, раз дівчина так покращилася свій добробут.
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23.04.2021 00:03 Відповісти
чорнороте хитрови.бане чмо, корчить з себе борцуна за народ проте реальні здобутки і покращення лише у власній сімї.
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23.04.2021 09:48 Відповісти
Цікава хрєнь ,спецзаклад для корумпованих потвор !!!)))
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22.04.2021 23:43 Відповісти
Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 267
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23.04.2021 00:17 Відповісти
Чергова гнида...
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22.04.2021 23:46 Відповісти
Таких гнид в Україні десятки тисяч !!!)))
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22.04.2021 23:47 Відповісти
миллионы
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23.04.2021 02:37 Відповісти
Нагадує жЮльку,тількі навпаки !!)))
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22.04.2021 23:46 Відповісти
https://censor.net/ru/user/470343 - "Нагадує жЮльку,тількі навпаки !!)))"

Нардеп Шахов не указал в декларации гражданскую жену и оформленые на нее квартиры, коттеджи, землю и бизнес, - СМИ - Цензор.НЕТ 3109
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22.04.2021 23:51 Відповісти
Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7239
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23.04.2021 00:10 Відповісти
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23.04.2021 00:17 Відповісти
Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4814
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23.04.2021 00:26 Відповісти
Я вже один раз з спама витягав ,але знов заспамили БЮТоголові !!))))
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23.04.2021 00:29 Відповісти
https://censor.net/ru/user/470343 - я вже повторно картинку виклав. Спамять любітелі ***** і Йули
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23.04.2021 00:31 Відповісти
https://censor.net/ru/user/470343 - комент про жульку заспамили
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23.04.2021 00:18 Відповісти
Ванюшка енд Ко працюють !!!)))
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23.04.2021 00:25 Відповісти
Вже втрете жульку заспамили. От якась потвора сидить за 10 гривень і відпрацьовює ...
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23.04.2021 00:37 Відповісти
«Пропало все» ЮВТ
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23.04.2021 00:51 Відповісти
ті - знов будують,

бо ці - бідують !
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22.04.2021 23:48 Відповісти
Дело кернеса живёт и процветает! Гражданские жены, тёщи, пасынки, мама купила, бабушка оставила, тесть прокурор, куртка замшевая три штуки----и хавает нарид, макухой прелой увлекаясь.
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22.04.2021 23:50 Відповісти
Нардеп Шахов не указал в декларации гражданскую жену и оформленые на нее квартиры, коттеджи, землю и бизнес, - СМИ - Цензор.НЕТ 2213
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22.04.2021 23:51 Відповісти
А когда этот шахов по телевизору за народ переживает аж плакать хочется
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22.04.2021 23:56 Відповісти
и народ ему верит, шо самое удивительное в этом народе
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23.04.2021 01:19 Відповісти
всегда чувствовавал, что Сирожо этот *****...и вот пилят так и есть... ...
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22.04.2021 23:57 Відповісти
Шо не рожа ,то Сирожа !!!)))
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22.04.2021 23:59 Відповісти
...панять и пгастить...(с)
Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7514
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23.04.2021 00:02 Відповісти
Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1710
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23.04.2021 00:11 Відповісти
Може Мандєльше і кунні зробити !!!)))
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23.04.2021 00:27 Відповісти
https://censor.net/ru/user/470343 - "Може Мандєльше і кунні зробити !!!)))" - Ужос

Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7695



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23.04.2021 00:36 Відповісти
да они, за 30 лет собрали всё золото украинской нации, по несколько сотен кг,
один слуга медик носит полтора кило рыжья, у виде куртки
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23.04.2021 00:09 Відповісти
https://censor.net/ru/user/462304 - "...за 30 лет собрали всё золото украинской нации". Не @изди, лично у меня они ничего не отобрали, потому, что уменя его нет и небыло
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23.04.2021 00:13 Відповісти
а должно было быть,
чё даже кольца нет?
може ты бухаешь?
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23.04.2021 00:17 Відповісти
https://censor.net/ru/user/462304 - нахрена мне кольцо, я что аист. Нет не бухаю, (уже)
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23.04.2021 00:40 Відповісти
Ще один борець за шахтьорів. Ти ж дивись, як стукання касками по асфальту, комусь нехилі дивіденти приносить.
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23.04.2021 00:15 Відповісти
Шахов казав шо і ковіду не існує, аж виплигував з штанів поки сам не захворів.
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23.04.2021 00:21 Відповісти
Борцун за нарід довбаса
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23.04.2021 00:22 Відповісти
Та шо ви кажете? Це ж гарний хлопець!
Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3758
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23.04.2021 00:51 Відповісти
Красава))))) шах вам ♟ зебобобо )))
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23.04.2021 00:52 Відповісти
https://map.oporaua.org/parlament2014/home/luganska-oblast/1267-kandydat-serhii-shakhov-vvodyt-v-omanu-vybortsiv Кандидат Сергій Шахов вводить в оману виборців
22 жовтня 2014

https://map.oporaua.org/parlament2014/home/luganska-oblast Луганська область , https://map.oporaua.org/parlament2014/porushennia-pravyl-peredvyborchoi-ahitatsii-inshe Порушення правил передвиборчої агітації/інше
В місті Сєвєродонецьк Луганської області з'явились агітаційні листівки, в яких кандидат-самовисуванець Сергій Шахов позиціонується, як кандидат від Блока Петра Порошенка.
Так спостерігачам Громадянської Мережі ОПОРА стало відомо, що 22 жовтня в Сєвєродонецьку (ОВО №106) розповсюджуються і розклеюються на вулиці листівки кандидата Сергія Шахова, як кандидата від Блоку Петра Порошенко. Так на передньому боці листівки наявний текст російською мовою «Сергій Шахов; Округ 106; За Блок Петра Порошенко», передвиборчий слоган «Будьмо Єдині» та особисте фото кандидата. На другій стороні листівки на білому фоні з червоною смугою включено слоган «Будьмо Єдині» і текст «Сергій Шахов; За Блок Петра Порошенко». Але згідно відомостей ЦВК Сергій Шахов є безпартійним і йде до Верховної Ради як самовисуванець.
Але згідно відомостей ЦВК у ОВО №106 від Блоку Петра Порошенко балотується киянин Євгеній Єфіменко, який за офіційною інформацією також є членом партії «Блок Петра Порошенко». Крім того на сторінці Євгненія Єфименка у facebook наявні фотографії, на яких він позиціонує себе, як кандидат в народні депутати України від Блоку Петра Порошенко. Фотографії кандидата мають текст російською мовою «Округ 106; Євгеній Єфіменко; Блок Петра Порошенко», передвиборчий слоган «Будьмо Єдині» і особисте фото кандидата.
Спостерігачам Громадянської Мережі ОПОРА нажаль не вдалось зв'язатись з кандидатами Євгенієм Єфіменко і Сергієм Шаховим або їх представниками для з'ясування обставин даного факту.
Такі дії є такими,що вводять в оману виборців, та порушують ч. 2 ст 6 Закону України "Про вибори народних депутатів України".
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23.04.2021 01:31 Відповісти
могу себе представить как укро судьи будут вытягивать эту мразь , если ему проломить голову
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23.04.2021 01:20 Відповісти
та ... ********* - скоко ж можно над нами всеми издеваться..????????????????
та гнать же нах с пляжа всю эту мерзотттууу)))))))) в кандалы!!!)))
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23.04.2021 01:55 Відповісти
Они будут против и полиция именно их защтґитит, а не граждан обыватеоей, а суды их отмадут, получат скорее всего откат и поделятся с полицией.
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23.04.2021 05:53 Відповісти
Шахов продає своє бла-бла про турботу про дамбасів задорого. Окрім стукання в груди про дамбасів від цього Шахова користі - НУЛЬ, тільки шкода. Від всього цього Дамбасу Україні тільки шкода і головна біль.
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23.04.2021 06:13 Відповісти
Ещё одна гнида,они все равно с какой партии. У них лохторат разный,а они одинаковые( этот по данным журношлюх имел отношение к криминалу бригадир и урка,но кто ж его тронет если ПОГОВНО там все такие,они за враньё не ответят. Как может ЦЕ принимать ЗАКОННЫЕ решение,ну как?)
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23.04.2021 06:16 Відповісти
Трепло, демагог и вор высшей пробы. У него хронический синяк на груди от битья, показывая, что он свой, из народа. За мозоль на языке, вообще молчу. Жирная, откормленная гнида.
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23.04.2021 06:34 Відповісти
Нардеп Шахов не указал в декларации / Коронавируса никакого нет, - заявил депутат Шахов,член депутатської групи "ДОВІРА" . Мы так Вам верили, товарищ Шахов, как, может быть, не верили себе.
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23.04.2021 07:40 Відповісти
При Пороху був голий-босий, а при Зелі зразу вгору пішов
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23.04.2021 07:57 Відповісти
Звісна справа, https://kompromat1.pro/articles/tag/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9?pg=5 бідував ще із часів Саші стоматолога !
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23.04.2021 11:25 Відповісти
Какой скромный Депутат !!!
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23.04.2021 08:10 Відповісти
Защитник простых шахтеров прибыльное дело однако...
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23.04.2021 08:11 Відповісти
А по телевизору такого святого из себя строит, хоть до раны прикладывай.
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23.04.2021 08:21 Відповісти
слуги народа за 2 года обобрали страну до нитки...
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23.04.2021 08:37 Відповісти
Гражданская жена это как?
Почему не прописать в Законе:
"В декларацию включать имущество всех, кого трахаешь (для женщин и геев - кто трахает тебя"?.
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23.04.2021 09:22 Відповісти
 
 