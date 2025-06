В Україну в межах механізму COVAX прибула нова партія вакцини AstraZeneca - 367,2 тис. доз. ФОТОрепортаж

В Україну прибула друга партія вакцини проти COVID-19 - 367,2 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio, виробленої в Південній Кореї, які доставили ЮНІСЕФ спільно з ВООЗ у межах механізму COVAX.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.

Як повідомляється, цю партію, яку доставили до України ЮНІСЕФ та ВООЗ, використають для вакцинації пріоритетних груп, людей віком 65+ та тих, хто має отримати другу дозу вакцини AstraZeneca відповідно до визначеного інтервалу між першим та другим щепленням.

"Україна взяла на себе амбітні цілі щодо охоплення щепленнями від COVID-19 більшості дорослого населення до кінця року. Це величезний виклик, і для досягнення мети ми розраховуємо на паралельний запуск різних платформ, використання різних вакцин та всіх можливих шляхів постачання. Раді отримати чергову поставку вакцини від глобальної ініціативи COVAX. Важливо, що в умовах жорсткої конкуренції і боротьби за доступ до вакцин у світі COVAX на практиці підтверджує виконання завдань, для яких і створювалось це глобальне партнерство - забезпечити справедливі можливості для всіх. Україна, виконавши свої зобов'язання перед глобальним механізмом, отримує першу поставку, яка негайно буде передана тим категоріям, для яких вона призначається", - зазначив Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України.

"Великою перевагою отримання вакцин через механізм COVAX, є те, що всі вакцини є безкоштовними. Друга партія вакцини через COVAX прибула в дуже символічний час - напередодні Всесвітнього тижня імунізації, який має на меті нагадати про важливість щеплення для захисту дітей та дорослих", - підкреслює Лотта Сильвандер, Голова ЮНІСЕФ в Україні.

"Поки світ бореться з COVID-19, вакцини лишаються найбільшою надією, щоб зупинити пандемію. Міжнародні партнери продовжать підтримувати Уряд України у відповіді на пандемію COVID-19 та проведенні кампанії з вакцинації. Дякуємо UNICEF Ukraine, World Health Organization, USAID Ukraine - USAID України, European Union in Ukraine, World Bank Ukraine, Embassy of Canada in Ukraine, US Embassy Kyiv Ukraine, British Embassy Kyiv", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що мета COVAX - забезпечити рівний доступ всіх країн до вакцин проти COVID-19. Всі вакцини в межах цієї ініціативи Україна отримує безкоштовно. Всього до кінця року COVAX має надати щеплення для вакцинації 8 млн жителів України.

Фото: Командування Медсил ЗСУ/Facebook