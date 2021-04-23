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Озброєний житель столиці взяв у заручники мати з дочкою і вимагав від них 5 тис. доларів, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві озброєний житель столиці сів в автомобіль, у якому перебували дві жінки - мати і дочка. Зловмисник, погрожуючи зброєю, вимагав від них п'ять тисяч доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Розбійний напад на автомобіль, у якому перебували мати з дочкою, стався на вулиці Маршала Тимошенко.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, правоохоронцям потерпілі розповіли, що в їхню машину на заднє сидіння сів невідомий і, погрожуючи застосуванням зброї, наказав віддати йому 5 тис. доларів США:

"Оскільки у жінок вказаної суми не виявилось, то одна із них попросила чоловіка привезти кошти, а той у свою чергу вступив у діалог з фігурантом, пообіцяв привезти гроші та зателефонував до поліції. З огляду на те, що ситуація не дозволяла провести повномасштабну поліцейську операцію, все було зроблено оперативниками, аби не викликати підозри у злочинця, що його дії контролюються поліцейськими. Виконуючи вимогу зловмисника, один зі спецпризначенців підійшов до авто та віддав гроші. Було прийнято рішення не затримувати правопорушника одразу, оскільки він погрожував застосувати вогнепальну зброю у багатолюдному місці та стверджував, що має спільників, які за всім спостерігають", - повідомив Крищенко.

Озброєний житель столиці взяв у заручники мати з дочкою і вимагав від них 5 тис. доларів, - поліція 01

Після передачі коштів, зловмисник відпустив жінок, а правоохоронці провели щодо нього комплекс оперативних заходів, аби встановити спільників нападника та з’ясувати, чи має він вогнепальну зброю.

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Наступного дня спецпризначенці та слідчі затримали 30-річного місцевого мешканця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські провели необхідні слідчі дії та вилучили у нього речовий доказ – зброю.

Озброєний житель столиці взяв у заручники мати з дочкою і вимагав від них 5 тис. доларів, - поліція 02

"За цим фактом розпочато кримінальне провадження та сьогодні йому було оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статтею 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. А також слідчі та процесуальні керівники звернуться до суду із клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додав керівник столичного главку.

Озброєний житель столиці взяв у заручники мати з дочкою і вимагав від них 5 тис. доларів, - поліція 03
Фото: сайт поліції

Автор: 

заручник (824) Київ (19788) напад (1145) Нацполіція (15318) Крищенко Андрій (344)


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Топ коментарі
+11
Троль от ментов желающих сохранить монополию на оружие, ответь мне на один вопрос - почему ты считаешь что у преступников (как у этого) оружие должно быть (ведь оно по факту у них есть), а у законопослушных граждан - нет?
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23.04.2021 10:52 Відповісти
+6
соглашусь, что при нашем уровне жизни и ментальности, всем разрешить оружие-самоубийство. Кроме вполне благополучных людей ствол может оказаться у циган на вокзале, алканов возле парадного, да и просто у любого неадеквата
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23.04.2021 11:26 Відповісти
+6
прикинь, ствол есть у циган на вокзале, у гопника в твоем парадном, у неадеквата в гелике, подрезающего твою маршрутку на дороге, а у тебя нет - терпи, терпила !
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23.04.2021 11:48 Відповісти
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Вооруженный житель столицы!!!!
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23.04.2021 10:22 Відповісти
Тролли от оружейников сейчас понабегают со сказками-"А вот если бы у женщины с дочерью было по револьверту? Перекосили бы хоть роту грабителей"!
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23.04.2021 10:26 Відповісти
Троль от ментов желающих сохранить монополию на оружие, ответь мне на один вопрос - почему ты считаешь что у преступников (как у этого) оружие должно быть (ведь оно по факту у них есть), а у законопослушных граждан - нет?
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23.04.2021 10:52 Відповісти
О, значит я был прав тролльинжиниринг уже на работе! Так отвечу вашей мафии-пожить ишо маленько хочцца! Представить на секунду, шо ты постоянно будешь оказываться в очагах боестолкновений в городах, где неадекваты из которых и состоит костяк "мудрого нарида" будут палить из револьвертов и выжить? Это импосибл. Тебе желаю поехать на экскурсию в славный городок Лагос. Там "мудрый нарид" как раз и ходит с пистолями. Если два дня проживешь- премия лично от меня.
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23.04.2021 11:19 Відповісти
соглашусь, что при нашем уровне жизни и ментальности, всем разрешить оружие-самоубийство. Кроме вполне благополучных людей ствол может оказаться у циган на вокзале, алканов возле парадного, да и просто у любого неадеквата
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23.04.2021 11:26 Відповісти
прикинь, ствол есть у циган на вокзале, у гопника в твоем парадном, у неадеквата в гелике, подрезающего твою маршрутку на дороге, а у тебя нет - терпи, терпила !
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23.04.2021 11:48 Відповісти
если такому как ты дать палку в руки и попросить поносить с собой день, ты либо кого нибудь искалечишь, либо очнёшься с ней в заднем проходе. Тебе ствол точно не нужен,- всё легко видно по стилю изложения мыслей
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23.04.2021 12:05 Відповісти
ну значит ты привык приходить в себя с палкой в заднице после общения с гопотой на районе, раз так про это рассказываешь, но ты за других не расписывайся, рабам оружие не положено, но не все ими хотят быть
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23.04.2021 12:25 Відповісти
микола, я за таких как ты не то что расписываться, я таких даже с гаубицей в кармане всегда буду обходить. И на танке объезжать. Не хочу вмешиваться в законы мироздания. По простому- дебил должен обязательно встретить другого такого же дебила.
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23.04.2021 12:37 Відповісти
мда, ну удачи, только гаубица в карман не поместится, а практика показывает, что на улице тебя могут встретить не только мимишные уси-пуси но и агрессивные злые дяденьки, которые желают завладеть твоей денюжкой и "часиками", или просто выпившие алкоголя граждане, которым не понравился цвет или длина твоих волосиков, или наркозависимый больной человек, которому не хватает наличности а принять очередную "дозу" ну оооочень хочется ..... а у тебя танк в гараже и ты понимаешь, что ты не в танке и объехать не получится и в полицию позвонить, да что там позвонить, набрать простой номер 102 времени уже нет .... вот в такие моменты можно вспомнить и про дебилов
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23.04.2021 12:54 Відповісти
Спасибо!
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23.04.2021 13:16 Відповісти
Мені от цікаво - вас шо змушують ту зброю купляти? Не хочете - не купляєте.
Вас примушують захищатись саимим та захищати близьких та власне майно? Не хочете - не робіть!
Але чому ви так яро проти того щоб це робили (легально!) інші люди?
Ви бот??
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25.04.2021 10:09 Відповісти
Почему я против написано выше.
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25.04.2021 10:15 Відповісти
потому что ментобот?
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26.04.2021 18:35 Відповісти
нет, не самоубийство. каждый должен иметь право на защиту своей жизни и жизни своих близких. если все будут вооружены, т.е. в равных условиях, то перед нанесением оскорбления или разбоем/нападением преступники будут БОЛЬШЕ думать - а стоит ли? пьяная гопота всегда была и будет безотносительно наличия на руках у нормальных людей оружия. но с пистолетом всё-таки против троих пьяных дебилов несколько проще, чем без него, не так ли ?
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23.04.2021 16:34 Відповісти
никакого равенства в природе, а также на улицах не существует. Не равны ребёнок с пистолетом, бабушка, и как вы пишите, гопник. Их никогда не уравняет наличие оружия у всех, а первым двум добавит проблем. Вы рассматриваете ситуацию исключительно со своего опыта,-с пистолетом против 3 конечно легче. Если готов убивать. Даже для защиты. При нашей размытой морали, с подменёнными ценностями, я считаю оружие не должно быть в свободном доступе.Общество не готово.
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24.04.2021 11:46 Відповісти
Виктор , оружие должно быть у всех , задача ментов контролировать у кого ( а они не хотят ) должно , а у кого нет , почему у преступников оно есть всегда ?
ты сам-то ствол в руках держал ?
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24.04.2021 15:47 Відповісти
так у тебя есть оружие- руки, ноги, кулаки, зубы, голова (или нет?) пользуйся. Научись пользоваться лучше других, убедись в своём превосходстве, потом рассуждай, нужен тебе ствол или нет.
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24.04.2021 16:15 Відповісти
мне лично ствол ( короткоствол ) нужен , а вот получить его законно я не могу - и это плохо
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24.04.2021 16:42 Відповісти
злочинець, який незаконно носить ствол, автоматом підпадає під кримінальну відповідальність за ККУ

Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
1. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу -караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Тому фраза - "почему ты считаешь что у преступников (как у этого) оружие должно быть " дешева маніпуляція. Ніхто так не вважає, і за це є відповідальність.
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23.04.2021 13:26 Відповісти
от тому що ми законослух'яні громадяне-тому ми і беззахистні!!!А може треба про принцину..нехай судять троє-ніж несуть шестеро?
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23.04.2021 13:41 Відповісти
Кого ти стволом захистиш? Дружину чи дитину, яка десь там, у школі, в оточенні дебілів із стволами у кишені? Застосування зброї це не панацея. Кожен випадок унікальний. Час, місце, готовність до нападу, особа нападника та мета. Збільшення кількості зброї на руках, однозначно збільшить кількість загиблих від неї, це аксіома. Люди, які мають подібну параною, можуть найняти приватну охорону. Толку буде значно більше, ніж від ствола в руках слабо підготовленої людини, до того ж у 99% повного невігласу у сфері права. Нехай потім... це явне перебільшення. Таких випадків, можливо один на тисячу випадків застосування зброї. Щоби дійсно під час нападу хотіли вбити, а особа змогла самотужки себе захистити. В тих, хто дійсно здатний на подібне, не стріляють, їм під машину міну покладуть..., або до кави чогось підлиють.
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23.04.2021 13:49 Відповісти
Сергей , сегодня( или вчера ) новость была , как **** на переходе двух деток умышленно сбила , дык если у родителей детей был-бы ствол , они-б ее на месте весь магазин в упор ( или выследили ) , справедливось одним нажатием пальчика
если я не прав - то поставь себя на месте деток
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24.04.2021 16:00 Відповісти
Саме тому, вам і не можно давати зброю.
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25.04.2021 10:12 Відповісти
але дякую за "ми законослух'яні громадяне", поржав. Ми народ, який плював на любі Закони, Який зневажає любі права окрім власних, повністю юридично безграмотні, та до того ж із спотвореним Совком уявленням про правду, справедливість і т.п.
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23.04.2021 13:52 Відповісти
ну я вже не ,,законослух'яний"...носив і буду носити і чхав я на той дозвіл Але заяву про те що знайшов,пишу кожен раз!Раз вони так ......то і ми так
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24.04.2021 09:20 Відповісти
Так ты и есть "вони".
Преступник с оружием, рассказывает что завел оружие, потому что боится других преступников с оружием.
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24.04.2021 10:49 Відповісти
😂 носи, носи. Як впіймають, то її до справи пришиють. НІКОГО така заява не врятувала, це вигадка серіалів про лихі 90ті..
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25.04.2021 10:20 Відповісти
за травмат ще нікого не посадили
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25.04.2021 14:15 Відповісти
То що це не зброя
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25.04.2021 20:00 Відповісти
п'яним за кермом їздити також є злочином. але за статистикою п'яними періодично їздять близько третини водіїв. тож питиння - скільки з них було покарано? вважаю, десь близько 2-3%. аналогія зі зброєю така ж сама - 30% мають ії незаконно на руках, але відповідальність за це несуть тіж 2-3% та й то при умові, що не змогли "домовитись" з копами. тож який сенс посилатись на закон, ефективність якого складає, як максимум, 8-10%???
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23.04.2021 16:42 Відповісти
і то так
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24.04.2021 09:21 Відповісти
Выявляется небольшой процент преступлений связанных с оборотом наркотиков. Разрешим героин?
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24.04.2021 10:51 Відповісти
Сергей , кого реально из преступников закрыли за нелегальный ствол ? правельно - никого , все окупились
законы-то есть , но они не работают
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24.04.2021 15:50 Відповісти
З чого ти так вирішив? Якщо вперше ловлять, то дають умовно, а далі, це дає можливість посадити їх реально за любу дрібничку, а якщо ловлять зі зброєю на іспитовому, то саджають.
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25.04.2021 10:14 Відповісти
"Если у преступников есть гранаты, то надо разрешить их свободное обращение, до каких пор мы будем беззащитными. Рабы не имеют право на взрывчатку!".
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23.04.2021 12:14 Відповісти
І на героїн, і на секс-рабинь і на багато чого іншого.
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23.04.2021 13:27 Відповісти
Нечего ответить кроме оскорблений?
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25.04.2021 11:28 Відповісти
ответы были, их удалили. Но ты и сам об этом в курсе бот.
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26.04.2021 18:33 Відповісти
Столица уже скатывается до уровня помойки. Уже и магазины грабят и воровки в открытую и в наглую воруют, наркому на каждом углу продают. Уже даже школьники ищут закладки с наркотиками.
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23.04.2021 10:38 Відповісти
Ото ніколи до себе не підсаджуйте жодних пасажирів. Коли жінка їхала з дитиною, навіщо відкривати дверцята мужикові?
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23.04.2021 10:47 Відповісти
Не у всех есть привычка блокировать двери после начала движения. Он просто подсел к ним на светофоре или где-то где они стали.
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23.04.2021 10:53 Відповісти
Тепер, ще у одного українця така звичка з'явиться
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23.04.2021 13:28 Відповісти
Ко мне в прекрасный отечественный автомобиль Таврия не садятся и не требуют 5 тыс, и даже гривен.
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23.04.2021 11:01 Відповісти
Кроме прекрасного отечественного автомобиля Таврии мне ещё приходится жить в задрипаной хрущевке и десятой дорогой обходить маркет, добывая пропитание в мусорных баках. А шо делать, надо же как-то маскировать свои миллионы в это неспокойное время. Заживу в свое удовольствие уже потом, когда закончится эпоха конца эпохи бедности
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23.04.2021 13:18 Відповісти
Потому, что не знают как правильно потянуть за ручку и где прижать, чтоб двери открылись?
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23.04.2021 17:37 Відповісти
Из вещдоков изъяли только оружие,а 5 кусков не?
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23.04.2021 13:04 Відповісти
там казино через дорогу,какие 5 кусков ..
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23.04.2021 16:33 Відповісти
Так, как сообщников не было, то становиться очевидным то, что "бандит" захотел жить и питаться за счет государства. Да и статья по которой посадят в тюрьме пользуется уважением
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24.04.2021 19:12 Відповісти
 
 