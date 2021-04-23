Озброєний житель столиці взяв у заручники мати з дочкою і вимагав від них 5 тис. доларів, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві озброєний житель столиці сів в автомобіль, у якому перебували дві жінки - мати і дочка. Зловмисник, погрожуючи зброєю, вимагав від них п'ять тисяч доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Розбійний напад на автомобіль, у якому перебували мати з дочкою, стався на вулиці Маршала Тимошенко.
За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, правоохоронцям потерпілі розповіли, що в їхню машину на заднє сидіння сів невідомий і, погрожуючи застосуванням зброї, наказав віддати йому 5 тис. доларів США:
"Оскільки у жінок вказаної суми не виявилось, то одна із них попросила чоловіка привезти кошти, а той у свою чергу вступив у діалог з фігурантом, пообіцяв привезти гроші та зателефонував до поліції. З огляду на те, що ситуація не дозволяла провести повномасштабну поліцейську операцію, все було зроблено оперативниками, аби не викликати підозри у злочинця, що його дії контролюються поліцейськими. Виконуючи вимогу зловмисника, один зі спецпризначенців підійшов до авто та віддав гроші. Було прийнято рішення не затримувати правопорушника одразу, оскільки він погрожував застосувати вогнепальну зброю у багатолюдному місці та стверджував, що має спільників, які за всім спостерігають", - повідомив Крищенко.
Після передачі коштів, зловмисник відпустив жінок, а правоохоронці провели щодо нього комплекс оперативних заходів, аби встановити спільників нападника та з’ясувати, чи має він вогнепальну зброю.
Наступного дня спецпризначенці та слідчі затримали 30-річного місцевого мешканця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські провели необхідні слідчі дії та вилучили у нього речовий доказ – зброю.
"За цим фактом розпочато кримінальне провадження та сьогодні йому було оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статтею 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. А також слідчі та процесуальні керівники звернуться до суду із клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додав керівник столичного главку.
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Вас примушують захищатись саимим та захищати близьких та власне майно? Не хочете - не робіть!
Але чому ви так яро проти того щоб це робили (легально!) інші люди?
Ви бот??
ты сам-то ствол в руках держал ?
Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
1. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу -караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Тому фраза - "почему ты считаешь что у преступников (как у этого) оружие должно быть " дешева маніпуляція. Ніхто так не вважає, і за це є відповідальність.
если я не прав - то поставь себя на месте деток
Преступник с оружием, рассказывает что завел оружие, потому что боится других преступников с оружием.
законы-то есть , но они не работают