Озброєний житель столиці взяв у заручники мати з дочкою і вимагав від них 5 тис. доларів, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві озброєний житель столиці сів в автомобіль, у якому перебували дві жінки - мати і дочка. Зловмисник, погрожуючи зброєю, вимагав від них п'ять тисяч доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Розбійний напад на автомобіль, у якому перебували мати з дочкою, стався на вулиці Маршала Тимошенко.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, правоохоронцям потерпілі розповіли, що в їхню машину на заднє сидіння сів невідомий і, погрожуючи застосуванням зброї, наказав віддати йому 5 тис. доларів США:

"Оскільки у жінок вказаної суми не виявилось, то одна із них попросила чоловіка привезти кошти, а той у свою чергу вступив у діалог з фігурантом, пообіцяв привезти гроші та зателефонував до поліції. З огляду на те, що ситуація не дозволяла провести повномасштабну поліцейську операцію, все було зроблено оперативниками, аби не викликати підозри у злочинця, що його дії контролюються поліцейськими. Виконуючи вимогу зловмисника, один зі спецпризначенців підійшов до авто та віддав гроші. Було прийнято рішення не затримувати правопорушника одразу, оскільки він погрожував застосувати вогнепальну зброю у багатолюдному місці та стверджував, що має спільників, які за всім спостерігають", - повідомив Крищенко.

Після передачі коштів, зловмисник відпустив жінок, а правоохоронці провели щодо нього комплекс оперативних заходів, аби встановити спільників нападника та з’ясувати, чи має він вогнепальну зброю.

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Наступного дня спецпризначенці та слідчі затримали 30-річного місцевого мешканця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські провели необхідні слідчі дії та вилучили у нього речовий доказ – зброю.

"За цим фактом розпочато кримінальне провадження та сьогодні йому було оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статтею 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. А також слідчі та процесуальні керівники звернуться до суду із клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додав керівник столичного главку.



Фото: сайт поліції