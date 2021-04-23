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Новини Фото Силовики
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Вкрали 15 елітних годинників на 3 млн грн: правоохоронці затримали на Київщині групу професійних злодіїв з Азербайджану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Організована група злодіїв-іноземців у четвер, 22 квітня, вкрала з елітного маєтку в селищі Козин 15 елітних наручних годинників загальною вартістю понад 3 млн грн.

Про це повідомив співробітник поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі карний розшук Київщини затримав організовану групу професійних крадіїв з Азербайджану. Злодії обчищали маєтки заможних громадян вночі поки господарі спали. На справу приїздили на престижних іномарках, проникали до осель навіть попри охоронні системи, використовували маскування", - написав Нєбитов.

Він зазначив, що "крадіїв викрили по гарячих слідах після скоєння крадіжки 22 квітня".

Тоді злодії вдерлись до садиби потерпілого через вікно гаражу, викрали готівку та цінні годинники вартістю від 500-25 000$", - уточнив правоохоронець.

Вкрали 15 елітних годинників на 3 млн грн: правоохоронці затримали на Київщині групу професійних злодіїв з Азербайджану 01

Нєбитов додав, що працівники кримінальної поліції Київщини встановили автівку лиходіїв та оселю, де останні переховувались.

"В ході спецоперації наші спецпризначенці затримали чотирьох молодиків. У злодіїв вилучили спецобладнання, документи та викрадене майно, яке фігуранти намагались сховати на горищі", - резюмував поліцейський.

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Вкрали 15 елітних годинників на 3 млн грн: правоохоронці затримали на Київщині групу професійних злодіїв з Азербайджану 02
Вкрали 15 елітних годинників на 3 млн грн: правоохоронці затримали на Київщині групу професійних злодіїв з Азербайджану 03
Вкрали 15 елітних годинників на 3 млн грн: правоохоронці затримали на Київщині групу професійних злодіїв з Азербайджану 04
Фото: Нєбитов/Facebook

Вкрали 15 елітних годинників на 3 млн грн: правоохоронці затримали на Київщині групу професійних злодіїв з Азербайджану 05

Автор: 

Азербайджан (858) пограбування (577) Нацполіція (15320) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) Нєбитов Андрій (194)


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Топ коментарі
+17
Фамилии владельцев этих "котлов" нет смысла озвучивать?
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23.04.2021 12:23 Відповісти
+13
Грабили награбленное.
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23.04.2021 12:30 Відповісти
+10
А во главе страны......
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23.04.2021 12:43 Відповісти
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Фамилии владельцев этих "котлов" нет смысла озвучивать?
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23.04.2021 12:23 Відповісти
А че, оне токо часы брали? А денех не могли найти?
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23.04.2021 12:28 Відповісти
Украли 15 элитных часов на 3 млн грн: правоохранители задержали на Киевщине группу профессиональных воров из Азербайджана - Цензор.НЕТ 382
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23.04.2021 12:30 Відповісти
Грабили награбленное.
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23.04.2021 12:30 Відповісти
И раздавали бедным?
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23.04.2021 13:35 Відповісти
То Робин Гуд раздавал. А это видать коммунисты,просто грабили.
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23.04.2021 14:11 Відповісти
Может это Робин Гуды и хотели раздать бедным?! А им помешали осуществить второй этап.
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23.04.2021 12:32 Відповісти
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три куртки. Собака с милицией обещала прийти. ...
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23.04.2021 12:38 Відповісти
А во главе страны......
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23.04.2021 12:43 Відповісти
Зробив це РАЗОМ !
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23.04.2021 12:51 Відповісти
зате в козині живуть українці, говорящие на украинском руском
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23.04.2021 12:55 Відповісти
А украинцы как и раньше, ежегодно крадут $37 млрд.
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23.04.2021 18:02 Відповісти
Граждане!
Храните свои швейцарские часы в Швейцарии
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23.04.2021 12:40 Відповісти
Гастралёры должны исчезать на катаргах и через пол года охочих ехать в Украину на гастроли не станет.
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23.04.2021 13:01 Відповісти
Психічно здорова людина хіба буде купувати хоч один такий годинник, не те що 15?
Тим більше в країні, де волонтери збирають по копійці для військових та для лікарень.
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23.04.2021 13:03 Відповісти
У когось клептоманія, у цього - годинникоманія.
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23.04.2021 13:27 Відповісти
швидше 2в1
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23.04.2021 13:37 Відповісти
Я например тоже коллекционирую часы, такой бзик... Но есть негласное правило - часы должны стоить не менее и не более примерно трёх зарплат. Вот по патек филиппу или ролексу можно судить о доходах ограбленных... Цены в наших интернет магазинах не проблема...
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23.04.2021 14:11 Відповісти
Хранить часы за 15 тыс. долларов на даче без сигнализации?
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23.04.2021 14:01 Відповісти
Сейчас придет хозяин дома и надает им подзатыльников.
Вкрали 15 елітних годинників на 3 млн грн: правоохоронці затримали на Київщині групу професійних злодіїв з Азербайджану - Цензор.НЕТ 6527
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23.04.2021 14:02 Відповісти
Опять азербайджанцы. То водитель пешехода просто убил, то девушку изнасиловали. Пора этот сброд высылать на этническую родину. Авакян, считает, что кавказским бандитам все можно.
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23.04.2021 14:05 Відповісти
Поетому он и аваков (бакинский армян поменявший фамилию)
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23.04.2021 14:38 Відповісти
Я в жодному разі не расист і не ксенофоб. Але за останні 2 роки збіговисько цих тваринок починає обурювати. У нас що своїх злодіїв мало ? Третина нардепів і держчиновників гопніки і урки. Видно ЗЕкодло сприяє імпорту криміналітету в нашу країну, а аваковці все покривають за величезні гроші. Зате українців ******** по тюрмах за вигадані злочини (справа Шеремета і т.д. і т.п.)
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23.04.2021 14:36 Відповісти
Не країна, а прохідний двір...
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23.04.2021 14:52 Відповісти
в назидание взяли и выперли из страны всех армян...
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23.04.2021 15:09 Відповісти
 
 