Вкрали 15 елітних годинників на 3 млн грн: правоохоронці затримали на Київщині групу професійних злодіїв з Азербайджану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Організована група злодіїв-іноземців у четвер, 22 квітня, вкрала з елітного маєтку в селищі Козин 15 елітних наручних годинників загальною вартістю понад 3 млн грн.

Про це повідомив співробітник поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі карний розшук Київщини затримав організовану групу професійних крадіїв з Азербайджану. Злодії обчищали маєтки заможних громадян вночі поки господарі спали. На справу приїздили на престижних іномарках, проникали до осель навіть попри охоронні системи, використовували маскування", - написав Нєбитов.

Він зазначив, що "крадіїв викрили по гарячих слідах після скоєння крадіжки 22 квітня".

Тоді злодії вдерлись до садиби потерпілого через вікно гаражу, викрали готівку та цінні годинники вартістю від 500-25 000$", - уточнив правоохоронець.

Нєбитов додав, що працівники кримінальної поліції Київщини встановили автівку лиходіїв та оселю, де останні переховувались.

"В ході спецоперації наші спецпризначенці затримали чотирьох молодиків. У злодіїв вилучили спецобладнання, документи та викрадене майно, яке фігуранти намагались сховати на горищі", - резюмував поліцейський.

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Фото: Нєбитов/Facebook