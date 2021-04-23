Російському блогеру Пинзарю заборонили в'їзд в Україну за відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба. ФОТО
Прикордонники встановили, що іноземець відвідував Кримський півострів після його окупації Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Учора ввечері до Чорноморського порту теплоходом з Туреччини прибув громадянин Російської Федерації. Чоловік виявився відомим російським блогером, що брав участь у популярних реаліті-шоу "Дом-2" та "Весільний розмір 2".
Під час бесіди з прикордонниками росіянин підтвердив факт перебування на тимчасово окупованій території АР Крим у 2016 році, та повідомив, що на півострів потрапив поромним сполученням через закритий пункт пропуску "Керч".
За порушення вимог Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" росіянину заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки.
За даними джерела УП, йдеться про Сергія Пинзаря.
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Кстати, а кто такой Пынзарь? Или что такое пынзарь... Блин, с этими кацапами столько непонятного!
Довічно, дебіли, довічно!!!