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Російському блогеру Пинзарю заборонили в'їзд в Україну за відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники встановили, що іноземець відвідував Кримський півострів після його окупації Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Учора ввечері до Чорноморського порту теплоходом з Туреччини прибув громадянин Російської Федерації. Чоловік виявився відомим російським блогером, що брав участь у популярних реаліті-шоу "Дом-2" та "Весільний розмір 2".

Під час бесіди з прикордонниками росіянин підтвердив факт перебування на тимчасово окупованій території АР Крим у 2016 році, та повідомив, що на півострів потрапив поромним сполученням через закритий пункт пропуску "Керч".

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За порушення вимог Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" росіянину заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

За даними джерела УП, йдеться про Сергія Пинзаря.

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Російському блогеру Пинзарю заборонили вїзд в Україну за відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба 01

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6200) заборона (1466) іноземець (396) Крим (14200) блогер (184)


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Топ коментарі
+10
Даже без войны надо запрещать въезд в Украину участникам "Дом-2" и "Свадебный размер 2" .
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23.04.2021 12:41 Відповісти
+8
А не проще запретить всем русиянам въезд?
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23.04.2021 12:46 Відповісти
+5
Якось не не добре виходить.Кацапи забороняють на 40років а ми лише на три.
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23.04.2021 12:44 Відповісти
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Даже без войны надо запрещать въезд в Украину участникам "Дом-2" и "Свадебный размер 2" .
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23.04.2021 12:41 Відповісти
Якось не не добре виходить.Кацапи забороняють на 40років а ми лише на три.
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23.04.2021 12:44 Відповісти
2021-1981-1941-1901- зовсім різні епохи, кацапи дебіли.
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23.04.2021 12:49 Відповісти
А не проще запретить всем русиянам въезд?
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23.04.2021 12:46 Відповісти
За одну фамилию таким поребрикам нужно запрещать въезд в Украину
Российскому блогеру Пынзарю запретили въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6839
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23.04.2021 12:49 Відповісти
Российскому блогеру Пынзарю запретили въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3431
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23.04.2021 12:50 Відповісти
не могу понять этих уродов.. ну если у тебя рыло в пуху.. куда ты дефективный прешься.. поцеловать пограничный столб?
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23.04.2021 12:50 Відповісти
Что, Пынзарь не приедет?! Жалость-то какая... Мы все так ждали.
Кстати, а кто такой Пынзарь? Или что такое пынзарь... Блин, с этими кацапами столько непонятного!
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23.04.2021 12:50 Відповісти
Он домой ехал.

Российскому блогеру Пынзарю запретили въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4781
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23.04.2021 12:53 Відповісти
Теперь его дом-турма. Пусть в эвенкию едет.
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23.04.2021 12:55 Відповісти
Его дом лаптестан! Пусть туда бы и плыл.
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23.04.2021 12:57 Відповісти
Они живут в Турции. Жена тоже какая-то "звезда" из Енакиево.

Російському блогеру Пинзарю заборонили в'їзд в Україну за відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7114
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23.04.2021 13:07 Відповісти
Я не в курсах, но в статье написано, что оно гражданин ресурсной федерации.
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23.04.2021 13:10 Відповісти
Из Балашихи.
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23.04.2021 14:26 Відповісти
Ну только не говогите, что ето не син Мойши Цукермана із Бегдичева, то что у него дгугая фамілія ні о чєм не говогіт..
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23.04.2021 13:20 Відповісти
Ничего, Дашка из Балашихи сделает ему миньет и он расслабится. Нехер ему в Днепре делать, если он такой тупой.
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23.04.2021 14:23 Відповісти
"...россиянину запретили въезд в Украину сроком на 3 года..."

Довічно, дебіли, довічно!!!
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23.04.2021 15:32 Відповісти
ая с днепра скоро сезон в крым поеду отдыхть и на бандур киевских мне насрать
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24.04.2021 18:38 Відповісти
 
 