Російському блогеру Пинзарю заборонили в'їзд в Україну за відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники встановили, що іноземець відвідував Кримський півострів після його окупації Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Учора ввечері до Чорноморського порту теплоходом з Туреччини прибув громадянин Російської Федерації. Чоловік виявився відомим російським блогером, що брав участь у популярних реаліті-шоу "Дом-2" та "Весільний розмір 2".

Під час бесіди з прикордонниками росіянин підтвердив факт перебування на тимчасово окупованій території АР Крим у 2016 році, та повідомив, що на півострів потрапив поромним сполученням через закритий пункт пропуску "Керч".

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За порушення вимог Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" росіянину заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

За даними джерела УП, йдеться про Сергія Пинзаря.

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