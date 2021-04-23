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Новини Фото Агресія Росії проти України Окуповані території
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Червоний Хрест доставив на окуповані території Донбасу понад 203 тонни гуманітарної допомоги. ФОТОрепортаж

У районі ООС жителям тимчасово окупованої території України доставлено понад 203 тонни гуманітарного вантажу від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС, на окуповану територію в районі ООС проїхали вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Дванадцять автомобілів перетнули лінію розмежування в КПВВ "Щастя", а сім - в КПВВ "Новотроїцьке".

У вантажівках - продуктові набори, господарські товари, насіння, будівельні матеріали, меблі, матраци, медикаменти та предмети медичного призначення.

Червоний Хрест доставив на окуповані території Донбасу понад 203 тонни гуманітарної допомоги 01
Червоний Хрест доставив на окуповані території Донбасу понад 203 тонни гуманітарної допомоги 02
Червоний Хрест доставив на окуповані території Донбасу понад 203 тонни гуманітарної допомоги 03
Червоний Хрест доставив на окуповані території Донбасу понад 203 тонни гуманітарної допомоги 04

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"Варто підкреслити, що переміщення гуманітарних вантажів у цих двох контрольних пунктах відбувається регулярно. У той же час, щоденне рух для громадян цим дорожнім коридором залишається заблокованим російсько-окупаційними військами", - зазначили в пресцентрі штабу ООС.

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Червоний Хрест (405) Донбас (22358) гуманітарна допомога (1007)


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Топ коментарі
+3
сегодня у кацапских боевиков будет большая гулянка ...
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23.04.2021 13:24 Відповісти
+2
203 тонны гомна на палках и на тарелках с крысомором
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23.04.2021 13:24 Відповісти
+2
Даунецькій гопоті хавчик підвезли !!!)))
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23.04.2021 13:26 Відповісти
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23.04.2021 13:23 Відповісти
сегодня у кацапских боевиков будет большая гулянка ...
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23.04.2021 13:24 Відповісти
203 тонны гомна на палках и на тарелках с крысомором
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23.04.2021 13:24 Відповісти
Даунецькій гопоті хавчик підвезли !!!)))
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23.04.2021 13:26 Відповісти
Буде чим кацапам поторгувати...
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23.04.2021 13:31 Відповісти
проще сразу, до отправки, выкинуть на помойку и сэкономить горючее
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23.04.2021 13:42 Відповісти
Машины -вижу,семян с матрацами - нет
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23.04.2021 13:46 Відповісти
Обезьяна должна быть сытой и здоровой. Как больному и голодному воевать?
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23.04.2021 13:51 Відповісти
Красный Крест воюет с нами на стороне орков?Там,кто помоложе,сидят в окопах за бабло;кто постарше-по две пенсии получают
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23.04.2021 14:14 Відповісти
Та вже нашим безробітнім, селянам і пенсіонерам потрібна поміч красного хреста.
Жидівське кодло довело країну до краю, з цими цінами коммуналкою та пенсіями люди вже голодують.
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23.04.2021 14:50 Відповісти
 
 