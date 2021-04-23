Червоний Хрест доставив на окуповані території Донбасу понад 203 тонни гуманітарної допомоги. ФОТОрепортаж
У районі ООС жителям тимчасово окупованої території України доставлено понад 203 тонни гуманітарного вантажу від Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС, на окуповану територію в районі ООС проїхали вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Дванадцять автомобілів перетнули лінію розмежування в КПВВ "Щастя", а сім - в КПВВ "Новотроїцьке".
У вантажівках - продуктові набори, господарські товари, насіння, будівельні матеріали, меблі, матраци, медикаменти та предмети медичного призначення.
"Варто підкреслити, що переміщення гуманітарних вантажів у цих двох контрольних пунктах відбувається регулярно. У той же час, щоденне рух для громадян цим дорожнім коридором залишається заблокованим російсько-окупаційними військами", - зазначили в пресцентрі штабу ООС.
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