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Контррозвідка СБУ заблокувала вивезення з України обладнання для військових кораблів. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України запобігли незаконному переправленню за кордон технологічного обладнання подвійного призначення. Під виглядом цивільної продукції іноземні замовники планували отримати агрегати для військових кораблів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, оборудку організували представники місцевої комерційної структури, що спеціалізується на проєктуванні й виготовленні суднових і промислових вентиляційних систем. Контрольовані державою товари вони намагалися незаконно переправити до однієї з країн Центральної Америки.

Для реалізації схеми ділки внесли до супровідної документації недостовірні відомості щодо походження вантажу та сферу його подальшого використання.

Продукцію подвійного призначення було затримано на митному посту.

Контррозвідка СБУ заблокувала вивезення з України обладнання для військових кораблів 01

Вилучене корабельне обладнання направлено на експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організаторам та учасникам протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

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Заходи із викриття оборудки проводилися спільно із Державною митною службою.

Контррозвідка СБУ заблокувала вивезення з України обладнання для військових кораблів 02
Контррозвідка СБУ заблокувала вивезення з України обладнання для військових кораблів 03
Контррозвідка СБУ заблокувала вивезення з України обладнання для військових кораблів 04
Контррозвідка СБУ заблокувала вивезення з України обладнання для військових кораблів 05
Контррозвідка СБУ заблокувала вивезення з України обладнання для військових кораблів 06
Фото: сайт СБУ

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (13052) обладнання (155)


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Топ коментарі
+4
В СБУ працюють дуже "креативні" люди - клоуни 6л-дь.
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23.04.2021 13:56 Відповісти
+4
Шо, не поделились? Поэтому моторчики резко стали "военной продукцией"? Позорище!
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23.04.2021 14:06 Відповісти
+3
А почему детали синие? Военные моторчики должны быть зеленные и в деревянных ящиках? - Ааааа перекрасили и переложили для маскировки, я так и знал.
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23.04.2021 13:59 Відповісти
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В СБУ працюють дуже "креативні" люди - клоуни 6л-дь.
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23.04.2021 13:56 Відповісти
Cui prodest? Це латиною "кому вигідно?", якщо хто не в курсі...
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23.04.2021 13:57 Відповісти
А почему детали синие? Военные моторчики должны быть зеленные и в деревянных ящиках? - Ааааа перекрасили и переложили для маскировки, я так и знал.
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23.04.2021 13:59 Відповісти
Шо, не поделились? Поэтому моторчики резко стали "военной продукцией"? Позорище!
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23.04.2021 14:06 Відповісти
для вас написано..
технологического оборудования двойного назначения.(с)Источник: https://censor.net/ru/p3261608
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23.04.2021 14:18 Відповісти
Не смешите. На любой болтик можно повесить ярлык "оборудование двойного назначения". Само слово "двойного" придумано исключительно и только для коррупции! Какой вывод можно сделать из того что эти моторчики можно поставить и на рыболовецкое судно и на военный катер? Кухонным ножом можно хлеб порезать или человека убить. И шо? Двойное назначение?
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23.04.2021 14:27 Відповісти
ето зависит от того хто вешает ярльік(кому вьігодно)
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23.04.2021 14:31 Відповісти
400 Hz
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23.04.2021 16:52 Відповісти
Это улитки для вентеляторных, подают воздух в помещения.
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23.04.2021 15:11 Відповісти
Усе "двойного назначения" - навіть лопата. Я не дивуюсь бакановскому сбу, там ..уй від пальця не відрізнять. Якась б/у вентиляція зібрана в гаражі, мотори асинхронні старі совкові з облупленою фарбою. Питання в отримувачеві товару - можливо якась напіввоєнна верф що марафетить старі совкові корита (нікарагуа чи інші "друзья" ?). "Спєцекспортьорів" це заїло - чому не вони ? От і настучали бакановским що там наліво мільйони упливають.
Удачі цій фірмі, виграти всі суди і стягнути мільйонні збитки особисто з баканова.
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23.04.2021 14:17 Відповісти
Нужно запретить экспорт металла!
Из него тоже можно делать оружие.
И продовольствие - можно кормить армию.
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23.04.2021 14:59 Відповісти
Да вы шо? Такая деятельность, аж дух захватывает. Повязали асинхронные двигатели к вентиляторам и сами улитки вентиляторов. Ахренеть, какие детали «военного» назначения. В любом торговом центре или сарае такие используются. Решили, кролики, выслужиться - как раз сейчас время, медальку получат.
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23.04.2021 15:50 Відповісти
100%
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23.04.2021 20:55 Відповісти
Это же не смешно!
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25.06.2021 16:44 Відповісти
 
 