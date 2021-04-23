Контррозвідка СБУ заблокувала вивезення з України обладнання для військових кораблів. ФОТОрепортаж
Контррозвідники Служби безпеки України запобігли незаконному переправленню за кордон технологічного обладнання подвійного призначення. Під виглядом цивільної продукції іноземні замовники планували отримати агрегати для військових кораблів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За попередніми даними слідства, оборудку організували представники місцевої комерційної структури, що спеціалізується на проєктуванні й виготовленні суднових і промислових вентиляційних систем. Контрольовані державою товари вони намагалися незаконно переправити до однієї з країн Центральної Америки.
Для реалізації схеми ділки внесли до супровідної документації недостовірні відомості щодо походження вантажу та сферу його подальшого використання.
Продукцію подвійного призначення було затримано на митному посту.
Вилучене корабельне обладнання направлено на експертизу. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організаторам та учасникам протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення.
Заходи із викриття оборудки проводилися спільно із Державною митною службою.
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технологического оборудования двойного назначения.(с)Источник: https://censor.net/ru/p3261608
Удачі цій фірмі, виграти всі суди і стягнути мільйонні збитки особисто з баканова.
Из него тоже можно делать оружие.
И продовольствие - можно кормить армию.