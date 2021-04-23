Меморіальну дошку загиблому на Донбасі морпіху 36-ї ОБрМП Олександру Швецю відкрили в Олександрії. ФОТОрепортаж

Вчора, 22 квітня, у місті Олександрія Кіровоградської області на фасаді Олександрійської загальноосвітньої школи №2 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Олександру Васильовичу Швецю, 1971 року народження, молодшому сержанту, навіднику 2-го мінометного взводу мінометної батареї батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти, який загинув 11 березня 2018 року в районі селища Широкине Волноваського району Донецької області внаслідок мнoжинних oскoлкових пoранень, що дістав унаслідок підриву на фугасі вантажної автівки, якою він керував.

Про це йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці 36-ї ОБрМП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"22 квітня в місті Олександрія відкрили меморіальну дошку молодшому сержанту Швецю Олександру Васильовичу. Дошку встановили на фасаді Олександрійського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №2, випускником якого був Олександр Швець.

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На пам’ятному заході були присутні рідні та близькі Олександра, бойові побратими, представники місцевої влади та громадяни міста. Дружина Людмила та побратими теплими словами згадали Олександра, його відданість та вірність своїй справі – захисту Батьківщини.

"Хлопці, дякую що приїхали. Дякую що не забуваєте, що постійно підтримуєте та телефонуєте. Ваша підтримка дуже допомагає. Знаю, що Сашко дуже зрадів би вам. Він часто говорив, що знайшов себе, своє місце – у морській піхоті. Говорив, служить у найкращому підрозділі, що то його друга сім’я", – пригадує Людмила.

Загинув Швець Олександр 11 березня 2018 р. від мнoжинних oскoлкових пoранень, які oтримав під час викoнання бoйoвoгo завдання з перевезення боєприпасів та оснащення: вантажівка, якою керував Олександр, підірвалась на невідомому вибуховому пристрої.

Указом Президента України № 189/2018 від 27 червня 2018 року, "За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", Олександр нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Варто зауважити, що відкриття дошок відбулося за ініціативи цивільно-військового співробітництва 36 окремої бригади морської піхоти та фінансової підтримки голови БОБФ "Українські серця" Олега Баркаренка", - зазначається в повідомленні.

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Олександр Васильович Швець народився 26.06.1971 року у місті Олександрія Кіровоградської області.

Закінчивши 8 класів місцевої школи №2, вступив до ПТУ №17, у якому отримав фахи "слюсар зі складання металевих конструкцій" та "налагоджувальник холодноштампувального устаткування", після чого продовжив навчання в Олександрійському індустріальному технікумі, звідки вийшов техніком-технологом по обробці металів різанням.

Працював у ТОВ "Електромеханічний завод ЕТАЛ" слюсарем зі складання металевих конструкцій, майстром з виробничого навчання у ПТУ №17 та на ПТО "Віра-Сервіс Інтермаш", звідки й вирушив добровольцем, без повістки, на війну у липні 2015 року.

Спочатку проходив службу у морській піхоті, а після демобілізації підписав контракт.

Похований 14 березня 2018 року на військовому цвинтарі Олександрії.

У нього залишились мати, сестра, дружина та син.



























































