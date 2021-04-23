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Шмигаль обговорив з релігійними представниками проведення прийдешніх свят: Важливо, щоб радість не була затьмарена зростанням захворюваності. ФОТОрепортаж

Шмигаль обговорив з релігійними представниками проведення прийдешніх свят: Важливо, щоб радість не була затьмарена зростанням захворюваності. ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій обговорив питання дотримання карантину і рекомендації під час святкування релігійних свят.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Глава уряду зауважив, що у квітні-травні релігійна спільнота відзначатиме низку важливих свят, серед яких Вербна неділя, свято Воскресіння Христового, Рамадан-байрам та інші.

Шмигаль акцентував на необхідності дотримання всіма релігійними організаціями під час відзначення цих свят карантинних обмежень та рекомендацій, які стосуються проведення богослужінь, релігійних обрядів, та церемоній.

"Свята - це радість, і важливо, щоб потім ця радість не була затьмарена зростанням захворюваності. Ми цінуємо, що представники релігійних організацій роблять все для дотримання карантинних норм. Уряд зі свого боку і надалі докладатиме всіх зусиль для того, щоб державна політика у сфері релігії була ефективною, результативною та спрямованою на реалізацію відповідних прав і свобод громадян", - наголосив прем’єр.

Шмигаль також подякував представникам Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій за розуміння й підтримку запроваджених державою вимушених тимчасових обмежень щодо їхньої діяльності, а також за позицію щодо важливості процесу вакцинування проти COVID-19.

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Шмигаль обговорив з релігійними представниками проведення прийдешніх свят: Важливо, щоб радість не була затьмарена зростанням захворюваності 01
Шмигаль обговорив з релігійними представниками проведення прийдешніх свят: Важливо, щоб радість не була затьмарена зростанням захворюваності 02
Шмигаль обговорив з релігійними представниками проведення прийдешніх свят: Важливо, щоб радість не була затьмарена зростанням захворюваності 03
Шмигаль обговорив з релігійними представниками проведення прийдешніх свят: Важливо, щоб радість не була затьмарена зростанням захворюваності 04

Автор: 

карантин (18172) Великдень (362) Рада церков (47) Шмигаль Денис (4672) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Якщо шмигагаля не призначав кирило з ****** ,то як він може домовитись з московськими шпіьонами -диверсантами у рясах?
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23.04.2021 14:36 Відповісти
начнётся лобызание крестов и всяких поповских артефактов)))
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23.04.2021 14:45 Відповісти
Если есть гриб "ГРУЗДЬ", то должен быть гриб "РАДОЗДЬ"
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23.04.2021 19:58 Відповісти
картина маслом, еврей-жид шмыгаль расказует православным братьям как им пасху отмечать великий праздник.
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24.04.2021 18:34 Відповісти
 
 