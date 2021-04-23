Шмигаль обговорив з релігійними представниками проведення прийдешніх свят: Важливо, щоб радість не була затьмарена зростанням захворюваності. ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій обговорив питання дотримання карантину і рекомендації під час святкування релігійних свят.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Глава уряду зауважив, що у квітні-травні релігійна спільнота відзначатиме низку важливих свят, серед яких Вербна неділя, свято Воскресіння Христового, Рамадан-байрам та інші.

Шмигаль акцентував на необхідності дотримання всіма релігійними організаціями під час відзначення цих свят карантинних обмежень та рекомендацій, які стосуються проведення богослужінь, релігійних обрядів, та церемоній.

"Свята - це радість, і важливо, щоб потім ця радість не була затьмарена зростанням захворюваності. Ми цінуємо, що представники релігійних організацій роблять все для дотримання карантинних норм. Уряд зі свого боку і надалі докладатиме всіх зусиль для того, щоб державна політика у сфері релігії була ефективною, результативною та спрямованою на реалізацію відповідних прав і свобод громадян", - наголосив прем’єр.

Шмигаль також подякував представникам Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій за розуміння й підтримку запроваджених державою вимушених тимчасових обмежень щодо їхньої діяльності, а також за позицію щодо важливості процесу вакцинування проти COVID-19.

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