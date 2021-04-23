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Волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в придбанні квадрокоптера для українських воїнів: "Самі знаєте, яка зараз важка ситуація на фронті". ВІДЕО+ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для купівлі квадрокоптера для українських воїнів у зоні ООС. Також вона відзвітувала про вже куплені ліки, каски, батареї, планшет та інші необхідні українським воїнам речі.

Про це волонтерка написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди, будь ласка допомагайте волонтерам і військовим, самі знаєте, яка зараз важка ситуація на фронті. Репост теж величезна допомога! Вчора окупанти вбили українського воїна. Прилетів ПТУР, важке поранення, моторошні рани, бійцеві відірвало ногу і він помер по дорозі в лікарню. Жах жахливий, загиблі через день і скільки вже поранених. У мене знову величезне прохання, допомогти в купівлі квадрокоптера, 15 тис. тобто, вартість 54 тис. хто скільки може, 5,10,50, 100 грн, кожна копійка це допомога нашим бійцям. За тиждень я купила дві батареї для квадрокоптера 12700 грн, шоломи 24 тис. грн, планшет для квадрокоптер 24 тис., турнікети і ліки 17 тис., залишилося тільки купити квадрокоптер, викупити треба у вівторок. Дуже потрібно !! Прошу допомогти фронту, самі знаєте яка важка зараз ситуація на передовій.

Карта 5375 4115 0267 5353 і 5375 4115 0265 7732 монобанк ", - закликала Юсупова.

Читайте: Для 30 механізованої бригади перед виходом на ротацію збирають кошти на квадрокоптер

Волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в придбанні квадрокоптера для українських воїнів: Самі знаєте, яка зараз важка ситуація на фронті 01
Волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в придбанні квадрокоптера для українських воїнів: Самі знаєте, яка зараз важка ситуація на фронті 02
Волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в придбанні квадрокоптера для українських воїнів: Самі знаєте, яка зараз важка ситуація на фронті 03
Волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в придбанні квадрокоптера для українських воїнів: Самі знаєте, яка зараз важка ситуація на фронті 04
Волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в придбанні квадрокоптера для українських воїнів: Самі знаєте, яка зараз важка ситуація на фронті 05
Волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в придбанні квадрокоптера для українських воїнів: Самі знаєте, яка зараз важка ситуація на фронті 06
Волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в придбанні квадрокоптера для українських воїнів: Самі знаєте, яка зараз важка ситуація на фронті 07
Волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в придбанні квадрокоптера для українських воїнів: Самі знаєте, яка зараз важка ситуація на фронті 08
Волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в придбанні квадрокоптера для українських воїнів: Самі знаєте, яка зараз важка ситуація на фронті 09
Волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в придбанні квадрокоптера для українських воїнів: Самі знаєте, яка зараз важка ситуація на фронті 10

Автор: 

благодійність (584) допомога (8484) волонтери (1345) Юсупова Наталія (199)


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Топ коментарі
+23
Помочь армии в 2014 и 2015 году это было святое дело. В 2021 году такие призывы это повод крепко задуматься о необходимости военных переворотов и воено-полевых судов.
А Наталье Юсуповой большое спасибо.
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23.04.2021 15:03 Відповісти
+18
большое спасибо за работу, волонтер Юсупова.
но сегодня на дворе не весна-лето 14-го.

не квадрокоптер надо покупать, а шины и керосин



.
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23.04.2021 14:53 Відповісти
+14
А министерство обороны знает о тяжелой ситуации? Или только Юсупова?
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23.04.2021 15:05 Відповісти
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большое спасибо за работу, волонтер Юсупова.
но сегодня на дворе не весна-лето 14-го.

не квадрокоптер надо покупать, а шины и керосин



.
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23.04.2021 14:53 Відповісти
Згодна з вами , але ! Через тиждень їдемо з подарунками ( продукти, пасочки , яйця , різні смаколики ) до воїнів ООС , повний бус 1.5 тони .Для шахти Бутівки термінове замовлення сітки на бліндажі . Плетуть школи ( вчителі , батьки ) 5 штук 7Х 5 метрів .Як в 14 рік повернулися ((( ( Громадська організація самооборона "Січ " вет АТО-ООС м Сміла )
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23.04.2021 20:27 Відповісти
Помочь армии в 2014 и 2015 году это было святое дело. В 2021 году такие призывы это повод крепко задуматься о необходимости военных переворотов и воено-полевых судов.
А Наталье Юсуповой большое спасибо.
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23.04.2021 15:03 Відповісти
А министерство обороны знает о тяжелой ситуации? Или только Юсупова?
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23.04.2021 15:05 Відповісти
Их больше собственные премии интересуют.
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23.04.2021 16:36 Відповісти
а в зраде проблем нету... почему при телевидении не попросить у них о помощи ??
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23.04.2021 15:05 Відповісти
Кроме жлобов в ВР нормальные люди есть? Которые 100 гривен не пожалеют...
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23.04.2021 15:11 Відповісти
А може пора поміняти керівництво оборони яке досі немає оборон замовлення і підписує договори де можна годувати армію простроченими продуктами.? Яке навіть не думає повертати на позиції снайперів і зброю щоб давати адекватний опір ворогу.
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23.04.2021 15:17 Відповісти
для початку потрібно поміняти вас, 73/43%-них. Інакше буде такий же верховний Зе і його міноборони. Якщо не гірше, на зразок саламатіна чи леблєдева.
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23.04.2021 15:23 Відповісти
Нас не цікавить думка з під плінтуса.Ми вас довго слухали і що? Борітеся й поборете або поїдете до гонтаревої,якщо в Україні не влаштовує.Артурка ваш герасімов теж собі місце підготував тільки забувся що придбав батьківську хатинку.
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23.04.2021 15:36 Відповісти
І що? і то, що ЗСУ кожного року отримували підвищення до виплат, були одягнені та нагодовані, а Україна впевнено рухалась до ЄС та НАТО. Ти дивись якби ти зі своїм зє не побіг до зека до ростову.
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23.04.2021 16:23 Відповісти
Ти мене не лякай бо коли б самому туди не побігти.Таке враження що таких як ти 74 а таких як я 8%а не навпаки. а що до ЄС і НАТО то Україна і зараз туди продовжує рухатись впевнено.
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23.04.2021 16:32 Відповісти
Выпускайте уже на слуг урода Гадю с минометом или с минетом (как по мне - последнее гораздо страшнее).
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23.04.2021 15:18 Відповісти
ЗЕ ее подельника отпустил в Россию, а против этого парламенту Савченко не попрет! Там большая часть -такие же как и она.
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23.04.2021 19:51 Відповісти
+
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23.04.2021 15:41 Відповісти
А что? - кто-то разрешит тот квадрокоптер использовать?

Зелупа давно запретил авиаразведку, разведку обычную, запретил стрелять даже из автоматов.
Разрешено только умирать.
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23.04.2021 15:46 Відповісти
Тоскливо от мысли, что наши парни молча умирают каждый день перемирия,
а их товарищи во время редких "наездов" говнокомандующего мирно кушают с ним суп и слушают его байки.
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23.04.2021 16:34 Відповісти
А как же налог который мы платим на армию? Может депутаты от "Слуги народа" те денежки, что зашли им в конвертах за последние голосования подгонят армии? Уж простите, но в 2014-15 помочь армии было святым делом, а сейчас, на седьмом году войны... Где турецкие БПЛА? Почему на полицию и нацгвардию есть деньги, а на армию нет?
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23.04.2021 16:57 Відповісти
а хомчак - нуждами армии интересуется?
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23.04.2021 17:01 Відповісти
підтримав
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23.04.2021 18:52 Відповісти
 
 