Волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в придбанні квадрокоптера для українських воїнів: "Самі знаєте, яка зараз важка ситуація на фронті". ВІДЕО+ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для купівлі квадрокоптера для українських воїнів у зоні ООС. Також вона відзвітувала про вже куплені ліки, каски, батареї, планшет та інші необхідні українським воїнам речі.

Про це волонтерка написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди, будь ласка допомагайте волонтерам і військовим, самі знаєте, яка зараз важка ситуація на фронті. Репост теж величезна допомога! Вчора окупанти вбили українського воїна. Прилетів ПТУР, важке поранення, моторошні рани, бійцеві відірвало ногу і він помер по дорозі в лікарню. Жах жахливий, загиблі через день і скільки вже поранених. У мене знову величезне прохання, допомогти в купівлі квадрокоптера, 15 тис. тобто, вартість 54 тис. хто скільки може, 5,10,50, 100 грн, кожна копійка це допомога нашим бійцям. За тиждень я купила дві батареї для квадрокоптера 12700 грн, шоломи 24 тис. грн, планшет для квадрокоптер 24 тис., турнікети і ліки 17 тис., залишилося тільки купити квадрокоптер, викупити треба у вівторок. Дуже потрібно !! Прошу допомогти фронту, самі знаєте яка важка зараз ситуація на передовій.

Карта 5375 4115 0267 5353 і 5375 4115 0265 7732 монобанк ", - закликала Юсупова.

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