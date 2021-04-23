Найманці РФ обстріляли житловий сектор в одному із сіл на Донеччині, відкрито кримінальне провадження, - прокуратура. ФОТО

22 квітня, о 22:41, представники незаконних збройних формувань РФ здійснили обстріл цивільної інфраструктури с. Північне в Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

"Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені житловий будинок, в якому перебували місцеві жителі, й огорожа з шиферу", - йдеться в повідомленні.





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Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).