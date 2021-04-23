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Найманці РФ обстріляли житловий сектор в одному із сіл на Донеччині, відкрито кримінальне провадження, - прокуратура. ФОТО

22 квітня, о 22:41, представники незаконних збройних формувань РФ здійснили обстріл цивільної інфраструктури с. Північне в Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Найманці РФ обстріляли житловий сектор в одному із сіл на Донеччині, відкрито кримінальне провадження, - прокуратура 01

"Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені житловий будинок, в якому перебували місцеві жителі, й огорожа з шиферу", - йдеться в повідомленні.

Найманці РФ обстріляли житловий сектор в одному із сіл на Донеччині, відкрито кримінальне провадження, - прокуратура 02
Найманці РФ обстріляли житловий сектор в одному із сіл на Донеччині, відкрито кримінальне провадження, - прокуратура 03

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Найманці РФ обстріляли житловий сектор в одному із сіл на Донеччині, відкрито кримінальне провадження, - прокуратура 04

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Автор: 

обстріл (29540) прокуратура (3709) Донецька область (8942) операція Об’єднаних сил (6725)


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А где наш "генералиссимус" с его ценными советами??? Язык в жёппе, как обычно?
Найманці РФ обстріляли житловий сектор в одному із сіл на Донеччині, відкрито кримінальне провадження, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9770
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23.04.2021 16:51 Відповісти
 
 