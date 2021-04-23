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У чоловіка, який розгромив маріупольський супермаркет із сокирою, знайшли зброю і наркотики. ФОТО

Поліцейські провели обшук за місцем проживання підозрюваного і виявили гвинтівку, помпову рушницю, муляж гранати, шаблю, канабіс, а також знаряддя вчиненого ним злочину - сокиру.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольського районного управління поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Тепер, крім вчинення хуліганських дій, фігуранта також підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених двома іншими статтями Кримінального кодексу України.

"Вчора, 22 квітня, у супермаркеті в Приморському районі Маріуполя 35-річний чоловік зухвало розтрощив сокирою вітрини та товар. Громадяни, які перебували у приміщенні, не постраждали. Поліцейські оперативно встановили правопорушника та затримали його за місцем мешкання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході санкціонованого обшуку в домоволодінні підозрюваного виявлено та вилучено речовий доказ - сокиру, а також кілька одиниць зброї і наркотичну речовину - канабіс. Все вилучене направлено на експертизу.

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"Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що може загрожувати фігуранту, - до семи років позбавлення волі", - повідомляють в поліції.

У чоловіка, який розгромив маріупольський супермаркет із сокирою, знайшли зброю і наркотики 01
У чоловіка, який розгромив маріупольський супермаркет із сокирою, знайшли зброю і наркотики 02
У чоловіка, який розгромив маріупольський супермаркет із сокирою, знайшли зброю і наркотики 03

Автор: 

Маріуполь (3254) наркотики (1464) зброя (7566) Нацполіція (15325) супермаркет (141)


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Топ коментарі
+36
нужно рожу этого буйного пробить по фотобазе.. наверняка он участвовал в Антимайдане, носил колорадку и кричал "Путенвведи!"..
очень характерный типок..
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23.04.2021 16:38 Відповісти
+32
Лучше бы дебил и его жена согласились быть в этом магазине в маске. И по деньгам, и по сроку на отсидку. Хм-м-м-м... Хотя дебилу без разницы.
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23.04.2021 16:38 Відповісти
+19
Премию Дарвина этому кацапчику!
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23.04.2021 16:45 Відповісти
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Ну для наших ментов это святое...найти оружие и наркотики... ...
И конечно же помповик вот так и лежал в оранжерее....всегда....
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23.04.2021 16:34 Відповісти
головне граната.
Дробовик то адмінка по ст.190 КУпАП...
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23.04.2021 16:40 Відповісти
за муляж гранаты нужно расстрел вводить
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23.04.2021 16:45 Відповісти
Не в цьому випадку. якщо фото з місця, а не з інета. Помпа без приклада, явно <80 см довжиною, а отже, до "гладкоствольної мисливської" не відноситься.
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23.04.2021 16:46 Відповісти
дробовик подозрительно короткий, насколько помню есть ограничение на длину ствола так что этот может на огнестрел потянуть запросто
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23.04.2021 16:48 Відповісти
Так, є обмеження. не ствола, а по довжині рушниці в цілому (не менш ніж 80см), а ще обов'язкова наявність приклада. Те, що на фото - двічі порушення.
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23.04.2021 17:05 Відповісти
Есть и ограничение ствола....450 мм...на фото явно короче...
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23.04.2021 17:09 Відповісти
А вот приклад как раз совсем не обязателен...но без него оружие чаще всего попадает в разряд меньше 800 мм..
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23.04.2021 17:13 Відповісти
так, перепрошую, давно не читав 622 ))
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23.04.2021 17:36 Відповісти
Менты на том что подкинуть собаку сьели.... поэтому все что там есть потянет на уголовку..

Так проще закрыть...
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23.04.2021 17:02 Відповісти
Вас не смущает, что днём ранее, этот персонаж, под видео съёмку громил топором, супер маркет. Вы считаете что носитель такого мощного интеллекта, сталинист и ватник, не мог дома, на видном месте держать оружие? а его поведение и уровень развития, не указывают на систематическое употребление препаратов?

то что менты подкидывают не новость, но это тот случай, когда весь комплект и так на руках.
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23.04.2021 17:25 Відповісти
Этот скот должен сесть...и я надеюсь сядет....
Но оружие на видном месте...и оружие на улице...на газоне......это как то из области фантастики...даже если чел укурен в умат....
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23.04.2021 17:44 Відповісти
+ Вам. Абсолютно бредово, брошенный ствол на этом участке., но "натягивая сову на глобус", можно предположить, что "боец" вышел встречать ментов, но увидев их, ствол бросил и побежал в дом., звучит правдоподобно?) Хороших Вам выходных. Без иронии, приятно было Вас читать и пообщаться.
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23.04.2021 21:30 Відповісти
Ето ватный даун, который даже не понимал, шо громить АТБ топором ето уголовное преступление.
Он тупорылый наглухо, как и его жена, шо угодно мог дома держать и ещё и всем дружбанам об етом рассказывать.
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23.04.2021 17:45 Відповісти
-О, тут в машине наркотики и оружие!
-Пановє поліціянти, давайте у моїй автівки подивимося, бо у вашій тільки наркота та зброя.
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24.04.2021 06:32 Відповісти
ну "находить" менты-понты-копы или как их там сейчас, умеют )
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23.04.2021 16:36 Відповісти
Лучше бы дебил и его жена согласились быть в этом магазине в маске. И по деньгам, и по сроку на отсидку. Хм-м-м-м... Хотя дебилу без разницы.
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23.04.2021 16:38 Відповісти
они уже пробовали так)).. это оказалось не интересно!..
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23.04.2021 16:39 Відповісти
Дебилам скучно.
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23.04.2021 16:40 Відповісти
да и всем остальным дебилам лучше бы в маске. Дешевле обойдётся
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23.04.2021 16:46 Відповісти
нужно рожу этого буйного пробить по фотобазе.. наверняка он участвовал в Антимайдане, носил колорадку и кричал "Путенвведи!"..
очень характерный типок..
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23.04.2021 16:38 Відповісти
Грузин путинвведи?
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23.04.2021 18:02 Відповісти
И что? Он ярый сталинист, на Сралина молится, а в рашке Сралина тоже любят.
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23.04.2021 18:33 Відповісти
Ее-е-е-е... Воздушка, муляж гранати і щось схоже віддалено на помпу... Не захищаю мудака - він має присісти і надовго (5+), щоб іншим не було повадно і синуля його зрозумів, що з татуся-дибіла брати приклад не варто, але називати це арсеналом зброї якось дивно. А наркота, мабуть, це грам коноплі.
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23.04.2021 16:38 Відповісти
Там ще Іриси канабісом назвали )) біля помпи
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23.04.2021 21:37 Відповісти
Топор опять пригодится, лес валить
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23.04.2021 16:40 Відповісти
какіє бистріє! а от знайти рос паспорт в аксьонова нікак
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23.04.2021 16:40 Відповісти
Премию Дарвина этому кацапчику!
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23.04.2021 16:45 Відповісти
за такое -расстрел вместе с семьей -как деды , по всей строгости Закона Украины перед которым ,между прочим -все равны
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23.04.2021 16:47 Відповісти
Походу он сам на себя наложил руки.
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23.04.2021 16:50 Відповісти
куда ?
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23.04.2021 16:55 Відповісти
Не куда, а когда ворвался в магазин...
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23.04.2021 17:22 Відповісти
а....ну это еще не ясно кто куда наложил )
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23.04.2021 17:30 Відповісти
під час пошуку мізків, знайшлися зброя, наркотики, пляшки і гандони
мізків не виявлено
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23.04.2021 16:47 Відповісти
каннабис могли и подкинуть, мусора есть мусора, что там Аваков про них говорил?
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23.04.2021 16:52 Відповісти
такое тут не принято писать -мусора -святые люди
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23.04.2021 16:56 Відповісти
Они ему дурь подкинули перед посещением магазина, вот он и рубанул с плеча.
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23.04.2021 23:58 Відповісти
А как такое может быть в правовом государстве? До проведения экспертизы утверждать, что это оружие и наркотик? Да за такие вещи можно привлечь к ответственности тех, кто такое распространяет! И б лАНЫ!
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23.04.2021 16:56 Відповісти
я думал он идиот-дровосек а судя по вещдокам он охотник-самурай . да еще и травкой балуется

неужели дибилушка думал что с рук сойдет ?
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23.04.2021 17:00 Відповісти
в японской интерпретации, "у дебила нет цели.. у дебила есть путь и премия Дарвина"))
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23.04.2021 17:03 Відповісти
понятно, этот идиот за дебош в магазине должен ответить по-полной....
но, если без наркоты, то у значительной части обычных мужиков обнаружится подобный "арсенал", всё доступно и продаётся в магазинах.. так шо, всех в лагеря?
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23.04.2021 17:22 Відповісти
Помпа да еще и такой длины продается в магазинах без разрешения? И где купить, адресок магазина не подскажешь?
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23.04.2021 17:58 Відповісти
В шахтах Донбасса, ну или в военторге....🤣
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23.04.2021 19:54 Відповісти
и ценничек шо-почем не забудь
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23.04.2021 18:18 Відповісти
🤣
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23.04.2021 19:55 Відповісти
канабис - это не наркотик.
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23.04.2021 17:25 Відповісти
Чтобы Йосю не обидеть. Думают, что он с этим топориком и их достанет.
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23.04.2021 18:35 Відповісти
а в гараже была обнаружена евробляха ..шахимат
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23.04.2021 17:41 Відповісти
Дивно, що вогнемет не знайшли - так наїхати на найбільший ретейл в країні.
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23.04.2021 17:45 Відповісти
я думаю если там хорошо посмотреть, то и корочка помощника кивы и жопоблока найдется...это их контингент
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23.04.2021 17:47 Відповісти
Хочется услышать, как это тело, пуская соплю, будет просить суд избрать меру пресечения не связанную с лишением свободы, т.к. является единственным кормильцем семьи и положительно характеризуется по месту работы и проживания.
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23.04.2021 17:48 Відповісти
Этот идиот уже в прошлом году кассу в одном из супермаркетов громил и ничего. Штраф за хулиганку. Может опять отмажется. Будет под дурака косить, типа мозги в спорте отбили.
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23.04.2021 18:36 Відповісти
девка решила буйного благоверного лет на 5 на лагерь спровадить, чтобы спокойно с лавером замутить? более идиотского повода сесть так просто не найти
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23.04.2021 18:17 Відповісти
Он и без жены своей справляется. В прошлом году кассу разгромил за требование ему маску надеть. Он у нас в Мариуполе антиковидный и антипрививочный диссидент ))) Больной короче)
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23.04.2021 18:38 Відповісти
🤣
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23.04.2021 19:56 Відповісти
ого, наверн и бложик свой антиковидный и антисупермаркетный есть с парой к подписоты)
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24.04.2021 19:32 Відповісти
Чогось не дивні знахідки
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23.04.2021 18:19 Відповісти
А чему вы удивляетесь? У этого сралиниста еще и портрет Сралина его любимого найти должны были. Он же тоже Иосиф))) У него Сралин -бог и пример для подрожания. наркота и оружие его без сомнения!
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23.04.2021 18:40 Відповісти
Хіба ж я дивуюсь? Погляньте на його фейсбук - там він, як на долоні
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23.04.2021 20:24 Відповісти
Может, он тоже "сам" потихоньку повесится......
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23.04.2021 19:02 Відповісти
Може перепутал со своим ОРДЛО где такое поведение норма
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23.04.2021 20:22 Відповісти
Если бы он накурился травы, то пришёл бы в маркет
и расцеловал бы всех кассиров в макушку.
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23.04.2021 21:19 Відповісти
лучше бы с цыганами погонял футбол пфффф....
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24.04.2021 16:26 Відповісти
 
 