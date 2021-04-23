У чоловіка, який розгромив маріупольський супермаркет із сокирою, знайшли зброю і наркотики. ФОТО

Поліцейські провели обшук за місцем проживання підозрюваного і виявили гвинтівку, помпову рушницю, муляж гранати, шаблю, канабіс, а також знаряддя вчиненого ним злочину - сокиру.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольського районного управління поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Тепер, крім вчинення хуліганських дій, фігуранта також підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених двома іншими статтями Кримінального кодексу України.

"Вчора, 22 квітня, у супермаркеті в Приморському районі Маріуполя 35-річний чоловік зухвало розтрощив сокирою вітрини та товар. Громадяни, які перебували у приміщенні, не постраждали. Поліцейські оперативно встановили правопорушника та затримали його за місцем мешкання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході санкціонованого обшуку в домоволодінні підозрюваного виявлено та вилучено речовий доказ - сокиру, а також кілька одиниць зброї і наркотичну речовину - канабіс. Все вилучене направлено на експертизу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Очакові невідомий намагався вбити військовослужбовця пострілом у голову. Поліція розшукує стрільця. ФОТО

"Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що може загрожувати фігуранту, - до семи років позбавлення волі", - повідомляють в поліції.





