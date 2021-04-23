У чоловіка, який розгромив маріупольський супермаркет із сокирою, знайшли зброю і наркотики. ФОТО
Поліцейські провели обшук за місцем проживання підозрюваного і виявили гвинтівку, помпову рушницю, муляж гранати, шаблю, канабіс, а також знаряддя вчиненого ним злочину - сокиру.
Про це повідомляє пресслужба Маріупольського районного управління поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Тепер, крім вчинення хуліганських дій, фігуранта також підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених двома іншими статтями Кримінального кодексу України.
"Вчора, 22 квітня, у супермаркеті в Приморському районі Маріуполя 35-річний чоловік зухвало розтрощив сокирою вітрини та товар. Громадяни, які перебували у приміщенні, не постраждали. Поліцейські оперативно встановили правопорушника та затримали його за місцем мешкання", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в ході санкціонованого обшуку в домоволодінні підозрюваного виявлено та вилучено речовий доказ - сокиру, а також кілька одиниць зброї і наркотичну речовину - канабіс. Все вилучене направлено на експертизу.
"Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що може загрожувати фігуранту, - до семи років позбавлення волі", - повідомляють в поліції.
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И конечно же помповик вот так и лежал в оранжерее....всегда....
Дробовик то адмінка по ст.190 КУпАП...
Так проще закрыть...
то что менты подкидывают не новость, но это тот случай, когда весь комплект и так на руках.
Но оружие на видном месте...и оружие на улице...на газоне......это как то из области фантастики...даже если чел укурен в умат....
Он тупорылый наглухо, как и его жена, шо угодно мог дома держать и ещё и всем дружбанам об етом рассказывать.
-Пановє поліціянти, давайте у моїй автівки подивимося, бо у вашій тільки наркота та зброя.
очень характерный типок..
мізків не виявлено
неужели дибилушка думал что с рук сойдет ?
но, если без наркоты, то у значительной части обычных мужиков обнаружится подобный "арсенал", всё доступно и продаётся в магазинах.. так шо, всех в лагеря?
и расцеловал бы всех кассиров в макушку.