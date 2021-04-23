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Новини Фото Силовики
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На одержанні 160 тис. дол. затримано адвокатку, яка обіцяла вирішити земельні питання в Мін'юсті, - ДБР. ФОТОрепортаж

У Києві затримана адвокатка, яка обманом заволоділа грошима підприємця, який намагався повернути 8 земельних ділянок, незаконно зареєстрованих на іншу особу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На одержанні 160 тис. дол. затримано адвокатку, яка обіцяла вирішити земельні питання в Мінюсті, - ДБР 01

Адвокатка запевнила підприємця у тому, що за "винагороду" вона зможе вплинути на Колегію Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції задля прийняття позитивного рішення щодо скасування реєстраційних дій та повернення йому земельних ділянок.

На одержанні 160 тис. дол. затримано адвокатку, яка обіцяла вирішити земельні питання в Мінюсті, - ДБР 02
На одержанні 160 тис. дол. затримано адвокатку, яка обіцяла вирішити земельні питання в Мінюсті, - ДБР 03

Як зазначають в ДБР, за законодавством, таке питання і так мало вирішитися на користь підприємця.

На одержанні 160 тис. дол. затримано адвокатку, яка обіцяла вирішити земельні питання в Мінюсті, - ДБР 04

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Відомо, що адвокатка діяла в змові з іншими особами, яких слідство ще встановлює.

Затримана підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

У разі доведення вини їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

адвокат (944) Київ (19793) шахрайство (1125) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) ДБР (3590)


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а работала она на Андрея Довбенко.. девочка обычный начинающий адвокатик..
кстати, проверьте сейфы Андрюши и его жены.. там тоже пяток млн баксов будет..
https://24tv.ua/ru/smotrjashhij_za_minjustom_jurist_na_svadbe_kotorogo_guljal_bogdan_otricaet_interes_k_vlasti_n1204989 "Смотрящий" за Минюстом: юрист, на свадьбе которого гулял Богдан, отрицает интерес к власти
https://24tv.ua/ru/smotrjashhij_za_minjustom_jurist_na_svadbe_kotorogo_guljal_bogdan_otricaet_interes_k_vlasti_n1204989
Задержана адвокат, обещавшая за 160 тыс. долл. решить земельные вопросы в Минюсте, - ГБР - Цензор.НЕТ 5173
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23.04.2021 17:08 Відповісти
ДА ДА по сейфам надо пройтись однозначно, там на все долги перед МВФ и бюджеты лежат, 160 к это копейки в сумочке девочки-бегунка.
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23.04.2021 17:21 Відповісти
Земля. Земелька. Знакомый восемь лет по всем инстанциям , мотался . Суды. Пересуды. Денег и нервов вложено немало....И все до лампочки. Суть вопроса - три сотки земли. Государству срать. Как то мне сказал -я бы уже дал взятку , устал просто от этих рож в кабинетах, которым ты интересен только если у тебя 100500 гектаров.
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23.04.2021 18:18 Відповісти
От як називається, коли клієнт не хоче виплачувати гонорар, хотіла заволодіти чи заволоділа шахрайським методом.
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24.04.2021 07:43 Відповісти
кто передаёт деньги в герметичных пакетах - ведь так не пересчитать
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24.04.2021 10:10 Відповісти
 
 