На одержанні 160 тис. дол. затримано адвокатку, яка обіцяла вирішити земельні питання в Мін'юсті, - ДБР. ФОТОрепортаж

У Києві затримана адвокатка, яка обманом заволоділа грошима підприємця, який намагався повернути 8 земельних ділянок, незаконно зареєстрованих на іншу особу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Адвокатка запевнила підприємця у тому, що за "винагороду" вона зможе вплинути на Колегію Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції задля прийняття позитивного рішення щодо скасування реєстраційних дій та повернення йому земельних ділянок.





Як зазначають в ДБР, за законодавством, таке питання і так мало вирішитися на користь підприємця.

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Відомо, що адвокатка діяла в змові з іншими особами, яких слідство ще встановлює.

Затримана підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

У разі доведення вини їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.