У двір депутата міськради на Херсонщині кинули гранату, - поліція. ФОТОрепортаж

Подія сталася в одному з селищ міського типу Новокаховської територіальної громади. Внаслідок вибуху ймовірно гранати ніхто з людей не постраждав. Частково пошкоджено автомобіль та фасад будинку.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі поліції Херсонської області.

Приблизно о 02:30 в поліцію звернувся депутат міської ради. Він розповів, що вночі невідомий кинув на його подвір’я вибуховий пристрій. У цей час родина заявника була в будинку. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Каховського районного відділу поліції, вибухотехніки та кінологи.

Правоохоронці провели ретельний огляд місця події. Внаслідок вибуху осколками частково пошкоджено автомобіль "Мерседес-310", фасад і вікна будинку заявника.





Поліцейські виявили деформовані металеві фрагменти, рештки ймовірно від гранати РГД-5, ричаг УЗРГМ, які вилучили та направили на проведення відповідних експертиз. Також задля безпеки поліцейські обстежили прилеглу територію: жодних підозрілих або небезпечних предметів не виявлено.

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Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчих і розшукових дій, спрямованих на встановлення всіх обставин цієї події та осіб, причетних до неї. Поліцейські проводить подворові обходи жителів населеного пункту для пошуку можливих свідків. Також слідчі відпрацьовують всі можливі версії події, в тому числі, що причиною скоєння злочину могла стати службова діяльність заявника.

Призначено низку експертних досліджень. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.352 "Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

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