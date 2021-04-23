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Посол Швеції Тіберг відвідав КПВВ "Новотроїцьке" в зоні ООС: "Підтримуємо Україну в цій нелегкій війні". ФОТОрепортаж

Сьогодні з візитом у район проведення операції Об'єднаних сил прибув посол Королівства Швеція в Україні Тобіас Тіберг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Посол Швеції Тіберг відвідав КПВВ Новотроїцьке в зоні ООС: Підтримуємо Україну в цій нелегкій війні 01

Під час своєї поїздки посол відвідав контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке", де ознайомився з роботою КПВВ, створеною інфраструктурою, яка покращує умови перетину лінії розмежування. Також дипломат був проінформований про поточну ситуацію з безпекою в межах гуманітарного дорожнього коридору і про блокування окупантами вільного руху людей через лінію розмежування.

Посол Швеції Тіберг відвідав КПВВ Новотроїцьке в зоні ООС: Підтримуємо Україну в цій нелегкій війні 02
Посол Швеції Тіберг відвідав КПВВ Новотроїцьке в зоні ООС: Підтримуємо Україну в цій нелегкій війні 03

У Маріуполі відбулася зустріч посла з заступником командувача операції Об'єднаних сил. Генерал-майор Едуард Москальов ознайомив дипломата з обстановкою на лінії розмежування в поточному році.

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Посол Швеції Тіберг відвідав КПВВ Новотроїцьке в зоні ООС: Підтримуємо Україну в цій нелегкій війні 04

Посол Швеції Тіберг відвідав КПВВ Новотроїцьке в зоні ООС: Підтримуємо Україну в цій нелегкій війні 05

Посол Тіберг запевнив, що уряд Швеції "підтримує Україну в цій нелегкій війні".

Автор: 

посол (1110) Швеція (976) Донецька область (8925) операція Об’єднаних сил (6725) КПВВ (330)


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И снова ,,кинули,,официальных лиц Украины.
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23.04.2021 21:14 Відповісти
Эх, блин... -- не та Власть сейчас в Украине.
А то бы, не удивился рассуждениям на высшем уровне, о создании какого-нибудь Балтийско Черноморского Военно Политического Союза...
-- а жаль...
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23.04.2021 21:31 Відповісти
коля тищенко в ресторан в карантин, юзик бежит покупать жене тачку за 2 млн за украденые из бюджета деньги, а вот европейские политики почему то на донбас....лохи конечно.
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23.04.2021 21:50 Відповісти
зачем сразу на кпп смотреть улучшение для предателей шастающих, это что фишка у всех такая?
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23.04.2021 22:10 Відповісти
Куда привезли, то и посетил...
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23.04.2021 22:54 Відповісти
Хай живє і квітне Швеція, віковий союзник України!
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24.04.2021 14:36 Відповісти
 
 