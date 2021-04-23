Посол Швеції Тіберг відвідав КПВВ "Новотроїцьке" в зоні ООС: "Підтримуємо Україну в цій нелегкій війні". ФОТОрепортаж
Сьогодні з візитом у район проведення операції Об'єднаних сил прибув посол Королівства Швеція в Україні Тобіас Тіберг.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Під час своєї поїздки посол відвідав контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке", де ознайомився з роботою КПВВ, створеною інфраструктурою, яка покращує умови перетину лінії розмежування. Також дипломат був проінформований про поточну ситуацію з безпекою в межах гуманітарного дорожнього коридору і про блокування окупантами вільного руху людей через лінію розмежування.
У Маріуполі відбулася зустріч посла з заступником командувача операції Об'єднаних сил. Генерал-майор Едуард Москальов ознайомив дипломата з обстановкою на лінії розмежування в поточному році.
Посол Тіберг запевнив, що уряд Швеції "підтримує Україну в цій нелегкій війні".
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