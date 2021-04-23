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Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Кінець епохи бідності

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після того, як Корявченков (Юзік) був обраний нардепом "Слуги народу", його дружина стала успішною бізнесвумен: сім'я виплатила $181 тис. кредиту і купила Land Cruiser за 2 млн грн, - ЗМІ

Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Не цокаючись

Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Нема вже часу на розкачку...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коротке резюме послання Путіна щодо України: нічого не сталося, тому що все вже сталося. Нічого не сказано - тому що все вже зроблено

Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Прикро...

Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

і так далі...

Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Лайфхак

Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Є справи важливіші

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Колі можна все? Чому Зеленський повинен покарати "слугу народу" Тищенка. ВІДЕО

Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Зе!термінатор

Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Будні посольства

Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Червоні лінії для Путіна

Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Правда життя

Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Йому там не місце

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) політика (4570) путін володимир (24222) фотожаба (14028) Шойгу Сергій (630) Юрій Корявченков (38) Тищенко Микола (353)


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Топ коментарі
+67
Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 8205
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23.04.2021 23:23 Відповісти
+63
Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 9530
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23.04.2021 23:25 Відповісти
+55
Друга річниця кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 8835
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23.04.2021 23:41 Відповісти
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Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 8205
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23.04.2021 23:23 Відповісти
марадёр на ковиде
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23.04.2021 23:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fLDQY7hZMPs А порося - не мародер? Долларовий, наприклад? Чи - газовий? Саме він, всівшись на "золотий унітаз", втричі знецінив гривну і значно підвищівши ціну на газ, почав цинчно грабувати українців. Забули?
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24.04.2021 05:29 Відповісти
Денис, вся штука в том, что Зеленский и его банда "мародерит" абсолютно на всем, куда только добираются их вороватые ручки.
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24.04.2021 17:17 Відповісти
Хроника одного президента
‎23.‎04.‎2021
У Зеленского в строгой тайне готовится новый вариант Закона Украины про выборы президента.
Главная суть - выборы в один круг. Набравший большее количество голосов в первом круге и побеждает.
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24.04.2021 00:28 Відповісти
Не впевнений, що вистачить спецназу на кожну дільницю, як це було на Івано-Франківщині, можут піти іншим шляхом, як в Молдові, через Раду. Дешевше і надійніше.
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24.04.2021 07:30 Відповісти
Червоні лінії та порохобот т-1000 то є так
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23.04.2021 23:24 Відповісти
Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 9530
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23.04.2021 23:25 Відповісти
Друга річниця кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 8464
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23.04.2021 23:40 Відповісти
Друга річниця кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 8835
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23.04.2021 23:41 Відповісти
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 2810
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23.04.2021 23:44 Відповісти
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 5537
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23.04.2021 23:51 Відповісти
Сиди в спаме, не позорься своей кацапской "логикой".
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24.04.2021 00:47 Відповісти
Була ще новина, що посли зустр
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24.04.2021 07:11 Відповісти
Була ще новина, що ці посли зустрілися ще і з Єрмаком, для троллінга чи що?
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24.04.2021 07:14 Відповісти
Аналіз керівника Зеленського: нелох чи двійочник?
https://www.youtube.com/watch?v=H18QuDy1StE
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23.04.2021 23:27 Відповісти
новый лайфхак от Зекоманды.. почувствуй себя оригинальным!
Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 9074
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23.04.2021 23:33 Відповісти
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 6580
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23.04.2021 23:43 Відповісти
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 9179
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23.04.2021 23:45 Відповісти
Цап-відбувайло подорожання знайдений. Це Китай підняв ціна на міжнародному ринку!
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24.04.2021 07:20 Відповісти
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 9907
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24.04.2021 16:59 Відповісти
https://twitter.com/dujApuLDuR3XSQm
https://twitter.com/dujApuLDuR3XSQm

Зачмиритель московита

@ dujApuLDuR3XSQm


І настане день, коли один спитає: «По чьом олія, чувакі?» А міліони у відповідь: «Я вапщє нє хаділ галасавать, я балєл».
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25.04.2021 10:37 Відповісти
Якось на утубі бачив велосипел для тих в кого В Прямому Сенсі руки з дупи виросли.чот пригадалось дивлячись на картинку...
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23.04.2021 23:44 Відповісти
Ленка знов на зустріч збирається?
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24.04.2021 05:14 Відповісти
Щось схоже на дрес-код для дипломатичних зустрічей з керівниками арабських країн, сумісна розробка протоколістів з приколістами.
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24.04.2021 07:17 Відповісти
Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 34
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23.04.2021 23:38 Відповісти
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 4544
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23.04.2021 23:48 Відповісти
например в тотальной коррупции
или ее не было?
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24.04.2021 00:05 Відповісти
Ні. Але тепер є.
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24.04.2021 00:22 Відповісти
Українці найбільше пов'язують з корупцією Порошенка та його партію. А політиків з «бездоганною репутацією» не знають
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24.04.2021 00:43 Відповісти
Так Саакашвили брешет?
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24.04.2021 00:45 Відповісти
а якій сенс йому брехати?
він каже правду
https://www.youtube.com/watch?v=IKIS4xYWDYU
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24.04.2021 01:04 Відповісти
Да действительно

https://censor.net/ru/video_news/3261633/v_ukraine_kak_i_ranshe_ejegodno_kradut_37_mlrd_zelenskomu_nado_byt_jestche_i_vzyat_vlast_v_ruki_saakashvili
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24.04.2021 01:06 Відповісти
если бы я к концу своей каденции имел 0 рейтинг, но хотел остаться или вернуться

я бы нанял какого нибудь зеленожопого клоуна, чтобы он играл тупого идиота, чтобы на его фоне выглядеть спасителем нации
ну а вдобавок нанял хор тысяч 10 продажных холуев-подпевал, которые каждый день обсирали бы зеленожопое чмо и восхваляли мою мудрость
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24.04.2021 01:10 Відповісти
А,понял. Вселенский злодей Пэдра,ужас, летящий на крыльях ночи. Про Мертвое море слышали? - Тоже Пэдра убил.
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24.04.2021 01:13 Відповісти
привіт любим друзям
Ніхто не забутий, ніщо не забуте

https://www.youtube.com/watch?v=MUKZsJ9SBaE&t=1s
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24.04.2021 01:17 Відповісти
ууу, как все запущенно в моСхе зебилов)) А ведь реально - что 73% зебилы и 87% ватники рашки - "мышебратья".. и не только по идиотизму))
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24.04.2021 01:24 Відповісти
просто напомню зебилам об этом зинченко:
Александр Зинченко повторил путь Виктора Медведчука, первым заместителем которого являлся, когда тот возглавлял СДПУ(о).

В октябре 2006 года был назначен советником Виктора Ющенко по вопросам информационной политики, что вызвало протест среди партийцев «Наша Украина».
Президиум совета Народного союза «Наша Украина» (почётным председателем которого является Виктор Ющенко) заявил в связи с этим назначением, что «безответственный политик, который развалил работу государственного секретариата и не справился со своими должностными обязанностями, о чём заявил президент в прошлом году, не имеет морального права давать советы главе государства». 10 апреля 2008 года был уволен с должности советника президента Ющенко
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24.04.2021 01:29 Відповісти
так єто Зинченко позволил куму ***** и прочей прокремлевской мерзоте скупать медиаресурси в Украине и беспрепядственно летать к своему руководству в московию?
https://censor.net/ru/user/383632, ти в жопе
в большой-пребольшой шоколадной жопе и выхода из нее для тебя нет
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24.04.2021 01:35 Відповісти
кацапа, так это оказывается за последние 2 года мертведчук скупил "при Порохе", а не при твоем вислюке оманськом медиаресурсы?))
а уж то что он стал богаче в 21 раз именно после 2019 года - тоже "Порох виноват" или ты снова обосралось со своими шарийскими фейками
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24.04.2021 01:38 Відповісти
😆
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24.04.2021 09:01 Відповісти
так это Порошенко нанял тебя за 30 сребренников, чтобы ты проголосовалО за вислюка оманського? браво, зебил.. твоя "логика" еще тупее чем у кацапов, которые считают что "во всем виноват Госдеп"
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24.04.2021 01:23 Відповісти
а с чего ты решил что я голосовал за клоуна?
это тебе барыга нашептал?
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24.04.2021 01:36 Відповісти
да-да, ты за него бегало и истерило, повторяя кацапские фейки, а теперь, как большинство зебилов - "занивонигаласавал"
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 7473
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24.04.2021 01:41 Відповісти
И как бубочка,поборол? Или возглавил? Вот смотри как интересно получается- в каждом твоем вопросе просто крик опять т*ахнутого и ни капли конструктива. Как вам удается быть такими тупыми и необучаемыми?
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24.04.2021 00:24 Відповісти
если ЗЕ дерьмо, это не повод лизать воровскую шоколадную задницу
потому как в Украине есть достойные люди
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24.04.2021 00:39 Відповісти
зебил, да что ж у тебя как и у всех кацапов - что ни пост, то о "заднице" и "дерьме"
прав бы Фрейд - что у кацапов и зебилов во рту (что они ощущают) - о том и орут постоянно
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24.04.2021 01:42 Відповісти
Приклад, що там голоси нашептали?
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24.04.2021 01:08 Відповісти
ПорохобоТ-1000 😂😂😂😂😂😂шидевар
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23.04.2021 23:41 Відповісти
Раздави его, пока он не напился твоей крови !
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 3162
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23.04.2021 23:42 Відповісти
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 96
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23.04.2021 23:50 Відповісти
Не хватає таблички за 2021 рік "Кінець"!
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24.04.2021 08:01 Відповісти
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 9460
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24.04.2021 08:34 Відповісти
"Покррращення" плавно перейшло в жиддя "без бідності"..
ЗЕ це нащадок ПЕ??
Не бачу різниці...
Тіль не треба верещати -хто за кого галасував!
Третій РАЗ Лохи та неЛохи _Акєла промахнулси!!
🤣🤣
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23.04.2021 23:58 Відповісти
Сралін здох, але можеш побавитися з Симоненко, пустун.
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24.04.2021 00:23 Відповісти
Ойц!!
Добрячі у Вас іграшки!
Спробуйте на OLX втелющити комусь...))
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24.04.2021 00:29 Відповісти
так-то воно-то так, але епоха не бідності, а ЗЕлиднів
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24.04.2021 01:28 Відповісти
ах как тонко и остроумно. как раз для пациентов закрытых психиатрических отделений для малолетних преступников.
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24.04.2021 05:09 Відповісти
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 1478.
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24.04.2021 07:18 Відповісти
Тоді ціни за Ющенко пригадай.
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24.04.2021 17:44 Відповісти
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 2445.
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24.04.2021 07:19 Відповісти
угадай. сколько патронных заводов построено за время его пребывания у власти для Украинской армии?
1
2
3
4
5
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24.04.2021 11:57 Відповісти
зебил, угадай сколько патронных заводов построенно при твоем вислюке оманском? пять, десять? А принят ли вообще Гособоронзаказ на 2021 год? НЕТ?))
а выполнен ли гособоронзаказ за 2020 год?? тоже НЕТ?))
а может при Порохе запрещали стрелять в ответ или штрафовали бойцов ВСУ за огонь по оккупантов?
или "не хватало" снарядов и патронов? тоже нет?))
а ведь именно такие уроды как ты - за него голо совали, а сейчас ты понимаешь какой лох и боишься в этом признаться
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24.04.2021 12:21 Відповісти
значит нет ответа на вопрос, жопа шоколадная
так и запишем - НОЛЬ
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24.04.2021 12:37 Відповісти
зебил, у тебя с утра снова ощущения нахождения в "жопе"? браво
а все потому что ты, как и ватники рашки - скрепный идиот, неспособный подумать даже на 1 шаг вперед
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24.04.2021 12:43 Відповісти
п.с. ты настолько тупой, что только и можешь повторять бред от шария о патронном заводе, даже не понимая что патроны можно купить легко и быстро в любых количествах, а вот системы ПВО и "Нептун" - нет.
Да и о приоритетах при недостатке денежных средств - ты тоже НЕ слышалО..
Зато когда ввели военный сбор в 1.5% - ты и тебе подобные ватники истерили и верещали на весь мир как вас "пограбували"
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24.04.2021 12:52 Відповісти
https://hromadske.ua/posts/nacbanku-prognozuye-pidvishennya-cin-na-opalennya-i-garyachu-vodu?fbclid=IwAR2Hc9LQer9FV8yilmLOskcVwJsDY283zn5gQfgoqOUcKDS5rhxDeAujqZQ https://hromadske.ua/.../nacbanku-prognozuye-pidvishennya... https://hromadske.ua/posts/nacbanku-prognozuye-pidvishennya-cin-na-opalennya-i-garyachu-vodu?fbclid=IwAR2Hc9LQer9FV8yilmLOskcVwJsDY283zn5gQfgoqOUcKDS5rhxDeAujqZQ .Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 7314 https://hromadske.ua/posts/nacbanku-prognozuye-pidvishennya-cin-na-opalennya-i-garyachu-vodu?fbclid=IwAR0VXzxZ0hPHxZTPMRW9Mq2VnVGL9F5T3jj9eWSFD2HzgrEk_GRwe8WqzuQ
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24.04.2021 07:22 Відповісти
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 6707
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24.04.2021 07:48 Відповісти
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 6295
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24.04.2021 08:02 Відповісти
Реальність!

Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 4881
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24.04.2021 08:21 Відповісти
дебилы выбирали Голобородьку, а получили Голохвостого
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24.04.2021 09:06 Відповісти
кінець епохи бідності - початок Епохи Злиднів
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24.04.2021 12:12 Відповісти
 
 