У Харкові на парковці згоріли 3 мікроавтобуси, одна людина постраждала, - ДСНС. ФОТОрепортаж
24 квітня у 1:40 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вул. Сонячній, 2 у Харкові горять автомобілі. До місця виклику було направлено 2 відділення рятувальників 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Головного управління Держслужби з НС у Харківській області, після прибуття було встановлено, що горять 3 мікроавтобуси "Mersedes Sprinter" та мікроавтобус "Ford". Загальна площа пожежі становила близько 50 кв.м. Пожежники відразу розпочали гасити пожежу.
О 2:03 рятувальники локалізували пожежу, а о 3:05 її було ліквідовано.
Унаслідок пожежі 3 автомобілі згоріли повністю.
До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 8 людей особового складу.
Причину виникнення пожежі з'ясовують. Під час пожежі постраждав чоловік, 1972 р.н. З опіками рук та обличчя його було госпіталізовано до 4-ї міської лікарні.
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Причина явно в тому, чим займався власник.