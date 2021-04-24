У Харкові на парковці згоріли 3 мікроавтобуси, одна людина постраждала, - ДСНС. ФОТОрепортаж

24 квітня у 1:40 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вул. Сонячній, 2 у Харкові горять автомобілі. До місця виклику було направлено 2 відділення рятувальників 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Головного управління Держслужби з НС у Харківській області, після прибуття було встановлено, що горять 3 мікроавтобуси "Mersedes Sprinter" та мікроавтобус "Ford". Загальна площа пожежі становила близько 50 кв.м. Пожежники відразу розпочали гасити пожежу.

О 2:03 рятувальники локалізували пожежу, а о 3:05 її було ліквідовано.

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Унаслідок пожежі 3 автомобілі згоріли повністю.







До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 8 людей особового складу.

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Причину виникнення пожежі з'ясовують. Під час пожежі постраждав чоловік, 1972 р.н. З опіками рук та обличчя його було госпіталізовано до 4-ї міської лікарні.