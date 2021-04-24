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Шахраї хотіли заволодіти 96 млн грн інвестицій іноземної компанії, які призначалися для будівництва офісів та житла на Подолі, - Нацполіція. ФОТО

Слідчі Національної поліції викрили схему шахрайського заволодіння понад 96 млн грн, які призначалися для будівництва офісного та житлового комплексу в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Управлінні комунікації Нацполіції України.

"Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили групу осіб, які незаконно заволоділи інвестиційними коштами", - йдеться в повідомленні.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що іноземна компанія інвестувала понад 96 мільйонів гривень у будівництво офісного та житлового комплексу у Подільському районі Києва. 

Однак будівництво не розпочалося, а гроші привласнили декілька осіб, які обіцяли здійснити зведення комплексу.

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Шахраї хотіли заволодіти 96 млн грн інвестицій іноземної компанії, які призначалися для будівництва офісів та житла на Подолі, - Нацполіція 01
Шахраї хотіли заволодіти 96 млн грн інвестицій іноземної компанії, які призначалися для будівництва офісів та житла на Подолі, - Нацполіція 02

23 квітня на території Києва та Київської області проведено низку санкціонованих обшуків.

Як наслідок, вилучено документацію щодо одержання та подальшого руху коштів, які належали інвестиційній компанії, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

Київ (19793) шахрайство (1125) Нацполіція (15325)


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Уроды ивесторы, где там на подоле появилось место, чтобы строить жилье и офисы, если места там нет вообще! Поэтому полностью поддерживаю "мошенников" которые как робингуды современности, хотели избавить город от очередного ****** уничтожающего облик старого города
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24.04.2021 13:38 Відповісти
виноградарь - это тоже подольский район.
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24.04.2021 13:59 Відповісти
В заголовке Подол. А Подол и Виноградарь, это как говорят у нас в Одессе: "это две большие разницы".
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24.04.2021 15:02 Відповісти
Вотакое кидалово надо куканить прямо у тиливизаре.
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24.04.2021 15:45 Відповісти
 
 