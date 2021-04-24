Сьогодні вночі троє українців отримали шанс на нормальне життя завдяки донорству органів, - Антон Геращенко. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, поки Україна спала, лікарі-трансплантологи з Охмадиту, Центру хірургії імені Шалімова і 5 міської лікарні Запоріжжя разом із льотчиками Національної гвардії здійснили скромний цивільний подвиг - подарували шанс на нормальне життя трьом українцям.

Про це заступник міністра МВС Антон Геращенко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Так вчора вдень у Запоріжжі стало відомо про раптову загибель 42-річної жінки, що настала в результаті обширного інсульту. Її чоловік дав згоду подарувати шанс на нормальне життя іншим українцям. У таких випадках час йде на лічені години, координатор трансплантацій МОЗ Дмитро Коваль набрав мене і попросив допомогти з літаком для термінового перекидання двох бригад лікарів-трансплантологів із Києва в Запоріжжя і назад. Міністр МВС Арсен Аваков і Глава НГУ Микола Балан негайно погодили виліт АН-26 Національної Гвардії. Менш ніж за годину борт був заправлений і готовий до вильоту в Запоріжжя", - розповів Геращенко.

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Він повідомив, що згідно з планом трансплантації у передчасно загиблої від обширного інсульту донорки були взяті дві нирки і печінка.

Одна нирка була пересаджена на місці в 5-й міській лікарні міста Запоріжжя, яка заслужено може вважатися другим після Києва центром трансплантації в Україні. Друга нирка призначалася для 11-річного Богданчика, який вже більше двох років жив у клініці ОХМАДИТ, прив'язаний до апарату "штучна нирка", не знаючи радощів дитинства.

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"Це друга трансплантація нирки дитині від померлого донора. Раніше трансплантації дітям в Україні робилися тільки від їх рідних, але це було не завжди можливо через біологічну несумісність. Донорська печінка сьогодні ж була пересаджена хірургами-трансплантологами пацієнту, який без такої пересадки помер би за декілька місяців. Ця операція була проведена в Інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова.

Таким чином завдяки мужній громадянській позиції рідних 42-річної жінки троє українців отримали шанс на нормальне життя.

Дякую всім лікарям-анестезіологам, хірургам-трансплантологам, медсестрам, льотчикам НГУ, патрульним поліцейським і журналістці Ірині Заславець за вашу роботу на благо життя і здоров'я українців! І висловлюю найтепліші слова співчуття і подяки рідним 42-річної жінки-донорки, яка покинувши цей світ, дала шанс на гідне життя трьом українцям", - написав Геращенко.

Він також повідомив, що в Охматдиті на апаратах "штучна нирка" на сьогодні залишається ще 29 дітей, яким не можна пересадити нирку від їх рідних. Про цих дітей можна дізнатися за посиланням.

"Ми всі дуже розраховуємо на якомога швидший запуск вкладки в елетронному сервісі "Дія", щоб кожен повнолітній українець міг легко і швидко (за кілька хвилин) дати згоду на прижиттєве донорство і тоді, завдяки теорії ймовірності та сумній статистиці нещасних випадків ці діти знайдуть своїх "ангелів". Команда Михайла Федорова робить для цього все можливе", - підсумував Геращенко.



На фото: 11 річний Богдан сьогодні вранці в очікуванні остаточного прийняття рішення про пересадку нирки

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