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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обстріляли житлові околиці Торецька, - українська сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ на сході України.

Про це йдеться в публікації на фейсбук-сторінці Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Намагаючись дискредитувати в очах світової спільноти та місцевого населення Уряд України, найманці країни-агресора вдаються до регулярних обстрілів позицій українських військових.

Поряд з цим, останнім часом, нехтуючи вимогами міжнародного гуманітарного права, окупанти вдаються до обстрілів населених пунктів. Черговий такий випадок мав місце 22 квітня о 22.40, коли у двір громадянки Ольги Старовойтової в селищі Дружба, що на околиці Торецька прилетіли зі сторони Горлівки дві ракети від протитанкового комплексу окупантів.

Офіцери Української сторони СЦКК оперативно верифікували обстріл. Про факт порушення поінформовано СММ ОБСЄ.

На щастя, внаслідок обстрілу ніхто з мешканців не постраждав. Зазнали руйнувань господарські будівлі, в яких були пошкоджені огорожа та вікна житлового приміщення.

За фактом обстрілу органом досудового розслідування зареєстровано кримінальне провадження.

Також дивіться: Донецький напрямок: в околицях чути вогонь ствольної артилерії. ВIДЕО

Українська сторона СЦКК інформує, що після перекидання до кордонів України значної кількості озброєння і військової техніки РФ, зросла інтенсивність та різноманіття озброєння, яке застосовують збройні формування РФ в ОРДЛО для дестабілізації обстановки в регіоні, а дії збройних формувань носять все  нахабніший характер.

Незважаючи на це, всі факти злочинів окупантів проти людяності будуть зафіксовані та верифіковані, а їх ініціаторів чекає неминуче покарання.

Українська сторона СЦКК котре наголошує, що підрозділи Збройних Сил України перебувають на своїх позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках тристоронньої контактної групи", - зазначають в повідомленні.

Найманці РФ обстріляли житлові околиці Торецька, - українська сторона СЦКК 01
Найманці РФ обстріляли житлові околиці Торецька, - українська сторона СЦКК 02
Найманці РФ обстріляли житлові околиці Торецька, - українська сторона СЦКК 03
Найманці РФ обстріляли житлові околиці Торецька, - українська сторона СЦКК 04

Смотрите также: Посол Швеции Тиберг посетил КПВВ "Новотроицкое" в зоне ООС: "Поддерживаем Украину в этой нелегкой войне". ФОТОрепортаж

Найманці РФ обстріляли житлові околиці Торецька, - українська сторона СЦКК 05
Найманці РФ обстріляли житлові околиці Торецька, - українська сторона СЦКК 06
Найманці РФ обстріляли житлові околиці Торецька, - українська сторона СЦКК 07

обстріл (29575) СЦКК (642) Торецьк (520) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
вы от серьезно сейчас? - там на кацапии одни *****, других нет..
или вы ожидаете после ***** миротворца с обостренным чувством спаведливости?
ожидайте конечно...
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24.04.2021 23:09 Відповісти
+2
бабушкин шифер наверно представлял явную угрозу для путинских обконченцефф
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24.04.2021 22:45 Відповісти
+2
Надо поступать как Израиль, но тихо, без шума и пыли...
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24.04.2021 22:48 Відповісти
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бабушкин шифер наверно представлял явную угрозу для путинских обконченцефф
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24.04.2021 22:45 Відповісти
бабушкин шифер , то мабуть для обдроченцев ху..йня . От если по храмам на пасху вдарить , - ото будет круто , - наверно уже и московские журнашлюхи по-местам готовы .
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24.04.2021 23:10 Відповісти
ОБСЄ повинно лобіювати в ООН введення миротворців в ОРДЛО,а не бути просто статистами.
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24.04.2021 22:46 Відповісти
Надо поступать как Израиль, но тихо, без шума и пыли...
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24.04.2021 22:48 Відповісти
правильно, известие в СМИ , о том, что мавзолейные обконченцы кого то обстреляли, убили или ранили должно лететь быстрее чем наши снаряды после этого .тчк
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24.04.2021 23:00 Відповісти
какой многозначительный заголовок:
"Наемники РФ обстреляли жилые окраины Торецка, - украинская сторона СЦКК ".
тут без комментариев...
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24.04.2021 23:01 Відповісти
Рано или не рано пуйло здохнет ..и не удевлюсь если Германия Франция винки отправит благодетелю
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24.04.2021 23:02 Відповісти
вы от серьезно сейчас? - там на кацапии одни *****, других нет..
или вы ожидаете после ***** миротворца с обостренным чувством спаведливости?
ожидайте конечно...
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24.04.2021 23:09 Відповісти
А как же! Вон. Навальный, например
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25.04.2021 01:38 Відповісти
пока тараканы одной масти жрут друг друга? - Украине передышка...
использовать бы ее с пользой, но не при слуговне ето точно...
им дела нет до Украины.
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25.04.2021 01:46 Відповісти
та я пошутил.
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25.04.2021 01:59 Відповісти
видимо теряю чувство юмора
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25.04.2021 02:05 Відповісти
Да сейчас такое время, что сначала думаешь "вот это он искромётно простебался", а потом присматриваешься - а то оказывается всё серьёзно было. Я до самого оглашения результатов второго тура думал, что это всё какая-то шутка...
Так что всё нормально.
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25.04.2021 12:53 Відповісти
Дави клопа, пока он твоей крови не напился.

Найманці РФ обстріляли житлові околиці Торецька, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 4600
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25.04.2021 00:10 Відповісти
Найманці РФ обстріляли житлові околиці Торецька, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 5179
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25.04.2021 09:35 Відповісти
Домбасяни позвали до себе рускій мір.
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24.04.2021 23:18 Відповісти
вся эта ситуация напоминает мне очень оригинальную поговорку..
А НА КОЙ корове баян с музыкой- если она УЖЕ забрела на минное поле...
вот население ОРЛДО напоминает ту корову которая забрела на минное поле и вряд ли выйдет с него живой и на кой ляд корове баян с музыкой..???? вот и тут баян с музыков пытаются изобразить русские умыротворцы защитники русскаго мыру а корова это оставшееся и проживающее население оРЛДО.... а минное поле по сути вся территория ОРЛДО....
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24.04.2021 23:43 Відповісти
цікава в Цензора подача: війна подана буденно, натомість стаття про недопуск в Україну кацапа суворова виділена жирним, таке.
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25.04.2021 00:02 Відповісти
 
 