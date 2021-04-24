Найманці РФ обстріляли житлові околиці Торецька, - українська сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ на сході України.

Про це йдеться в публікації на фейсбук-сторінці Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Намагаючись дискредитувати в очах світової спільноти та місцевого населення Уряд України, найманці країни-агресора вдаються до регулярних обстрілів позицій українських військових.

Поряд з цим, останнім часом, нехтуючи вимогами міжнародного гуманітарного права, окупанти вдаються до обстрілів населених пунктів. Черговий такий випадок мав місце 22 квітня о 22.40, коли у двір громадянки Ольги Старовойтової в селищі Дружба, що на околиці Торецька прилетіли зі сторони Горлівки дві ракети від протитанкового комплексу окупантів.

Офіцери Української сторони СЦКК оперативно верифікували обстріл. Про факт порушення поінформовано СММ ОБСЄ.

На щастя, внаслідок обстрілу ніхто з мешканців не постраждав. Зазнали руйнувань господарські будівлі, в яких були пошкоджені огорожа та вікна житлового приміщення.

За фактом обстрілу органом досудового розслідування зареєстровано кримінальне провадження.

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Українська сторона СЦКК інформує, що після перекидання до кордонів України значної кількості озброєння і військової техніки РФ, зросла інтенсивність та різноманіття озброєння, яке застосовують збройні формування РФ в ОРДЛО для дестабілізації обстановки в регіоні, а дії збройних формувань носять все нахабніший характер.

Незважаючи на це, всі факти злочинів окупантів проти людяності будуть зафіксовані та верифіковані, а їх ініціаторів чекає неминуче покарання.

Українська сторона СЦКК котре наголошує, що підрозділи Збройних Сил України перебувають на своїх позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках тристоронньої контактної групи", - зазначають в повідомленні.









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