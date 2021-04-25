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Новини Фото Агресія Росії проти України Окуповані території
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Російсько-окупаційні війська продовжують повністю блокувати роботу п'яти КПВВ на Донбасі, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Згідно з розпорядженням командувача Об'єднаних сил, на лінії розмежування всі КПВВ щодня з 8:00 до 16:00 відкрито для пропуску. Проте фактичний пропуск здійснювався тільки у двох із них - у Станиці Луганській, і двічі на тиждень у Новотроїцькому.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Як повідомляється, російсько-окупаційні війська повністю блокують дорожні коридори через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка". Рух дорожнім коридором до контрольного пункту "Новотроїцьке" окупанти відкривають тільки двічі на тиждень. Водночас російські найманці перешкоджають вільному переміщенню людей, суттєво обмежуючи пасажиропотік.

Читайте також: З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінно працює тільки один - у Станиці Луганській, - Держприкордонслужба

Через КПВВ прослідували 179 громадян та 24 транспортні засоби у бік тимчасово окупованої частини Донеччини, а 255 громадян та 44 транспортні засоби – у напрямку контрольованої території. Щодня пропускні операції здійснювалися лише в КПВВ "Станиця Луганська". Пасажиропотік там порівняно з попереднім тижнем збільшився на 10%.

Загалом військовослужбовці Державної прикордонної служби України оформили на тимчасово окуповану територію 6 581 людину, на контрольовану територію - 6 496 осіб.

Крім того, проросійські бойовики не допустили на тимчасово окуповану територію України 22 людей. Прикордонники забезпечили їхнє повернення на контрольовану територію.

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Російсько-окупаційні війська продовжують повністю блокувати роботу пяти КПВВ на Донбасі, - штаб ООС 01
Російсько-окупаційні війська продовжують повністю блокувати роботу пяти КПВВ на Донбасі, - штаб ООС 02
Російсько-окупаційні війська продовжують повністю блокувати роботу пяти КПВВ на Донбасі, - штаб ООС 03
Російсько-окупаційні війська продовжують повністю блокувати роботу пяти КПВВ на Донбасі, - штаб ООС 04



Автор: 

операція (122) Донбас (22358) пункт пропуску (812)


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Топ коментарі
+6
... но в том..что даунбасовских побирушек не пускают через КПВВ всё равно виновата Украина...)))) Мало Вам примеров очевидной ненависти к Украине? Мало аусвайсов гниды даунбасовские получили, имея и украинские паспорта? Так что закрыли сепары бы все переходы...вообще прекрасно бы было. Меньше смедячей даунбасовской падали лазило по Украине.
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25.04.2021 14:28 Відповісти
+6
А вот за это им спасибо! Ибо некуй донбасятине в Украине шастать!
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25.04.2021 14:53 Відповісти
+4
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2021 год, начало, апрель

Литва высылают наших дипломатов....
Чехия высылает наших дипломатов...
Италия высылает наших дипломатов...
Польша высылает наших дипломатов...
Болгария высылает наших дипломатов...
Швеция высылает наших дипломатов...
Словакия высылает наших дипломатов...
Латвия высылает наших дипломатов...
Албания высылает наших дипломатов...
США высылает наших дипломатов...

Не знаете? Это только рывок, или уже прорыв? (С)
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25.04.2021 13:45 Відповісти
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https://twitter.com/*********** *********** @***********

https://twitter.com/*********** https://twitter.com/***********



2021 год, начало, апрель

Литва высылают наших дипломатов....
Чехия высылает наших дипломатов...
Италия высылает наших дипломатов...
Польша высылает наших дипломатов...
Болгария высылает наших дипломатов...
Швеция высылает наших дипломатов...
Словакия высылает наших дипломатов...
Латвия высылает наших дипломатов...
Албания высылает наших дипломатов...
США высылает наших дипломатов...

Не знаете? Это только рывок, или уже прорыв? (С)
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25.04.2021 13:45 Відповісти
никуда кацапы не уйдут, все дерьмо за собой оставили.
им теперь в то же место свои задницы принести - секунда дело.
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25.04.2021 13:52 Відповісти
просто наличие диппаспорта даёт право любому руцкагаварясчему шпиёну считаться раSSейским дипломатом
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25.04.2021 13:54 Відповісти
оно 4 раза отклонится, булаву поцелует и ничего не сделает....
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25.04.2021 13:59 Відповісти
"отберите орден у насера,
не подходит к ордену насер..."
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25.04.2021 14:01 Відповісти
Российско-оккупационные войска продолжают полностью блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9304 Позвали *****,***** прийшов.
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25.04.2021 14:06 Відповісти
Єтим они преследуют всего лишь одну цель-что бы пенсии,которые платит Украина пенсионерам легандона..обналичивались в лугандоне через фирмы пушилина-пасечника. За обнал берут до 10%..то с 3х млрд гривень ....приличная сумма получается.... около 10 000 000 долларов в МЕСЯЦ!!!
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25.04.2021 14:13 Відповісти
... но в том..что даунбасовских побирушек не пускают через КПВВ всё равно виновата Украина...)))) Мало Вам примеров очевидной ненависти к Украине? Мало аусвайсов гниды даунбасовские получили, имея и украинские паспорта? Так что закрыли сепары бы все переходы...вообще прекрасно бы было. Меньше смедячей даунбасовской падали лазило по Украине.
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25.04.2021 14:28 Відповісти
А вот за это им спасибо! Ибо некуй донбасятине в Украине шастать!
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25.04.2021 14:53 Відповісти
Это вы благодарите россиян, за то, что они не выпускают гражданских с оккупированных территорий?
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25.04.2021 15:12 Відповісти
правильно поняли
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25.04.2021 15:17 Відповісти
Все КПВВ на границе с ОРДЛО надо закрыть на 20 лет. Чем раньше закроем, тем раньше обрящем этим территории.
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25.04.2021 15:33 Відповісти
чисто скрепанутое кацапское слово - "логистика" .....
а вы щелкайте и верьте в зеленое "не стелять" - потом не ныть!
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25.04.2021 15:41 Відповісти
блицкриг по кацапаски.... в то время когда они захочут...
клованы жмурятся - плачут, хнычут, а може отвисти еще раз? а може пронесeт?
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25.04.2021 15:49 Відповісти
В чому проблема, сім років мак не родив і голоду не було. Між Південною і Північною Кореєю сімдесят років КПП немає, на Півдні гірше не стало.
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25.04.2021 22:34 Відповісти
Зескот тащит со всего мира заразу в Украину.
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25.04.2021 22:43 Відповісти
 
 