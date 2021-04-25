Російсько-окупаційні війська продовжують повністю блокувати роботу п'яти КПВВ на Донбасі, - штаб ООС. ФОТОрепортаж
Згідно з розпорядженням командувача Об'єднаних сил, на лінії розмежування всі КПВВ щодня з 8:00 до 16:00 відкрито для пропуску. Проте фактичний пропуск здійснювався тільки у двох із них - у Станиці Луганській, і двічі на тиждень у Новотроїцькому.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Як повідомляється, російсько-окупаційні війська повністю блокують дорожні коридори через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка". Рух дорожнім коридором до контрольного пункту "Новотроїцьке" окупанти відкривають тільки двічі на тиждень. Водночас російські найманці перешкоджають вільному переміщенню людей, суттєво обмежуючи пасажиропотік.
Через КПВВ прослідували 179 громадян та 24 транспортні засоби у бік тимчасово окупованої частини Донеччини, а 255 громадян та 44 транспортні засоби – у напрямку контрольованої території. Щодня пропускні операції здійснювалися лише в КПВВ "Станиця Луганська". Пасажиропотік там порівняно з попереднім тижнем збільшився на 10%.
Загалом військовослужбовці Державної прикордонної служби України оформили на тимчасово окуповану територію 6 581 людину, на контрольовану територію - 6 496 осіб.
Крім того, проросійські бойовики не допустили на тимчасово окуповану територію України 22 людей. Прикордонники забезпечили їхнє повернення на контрольовану територію.
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Не знаете? Это только рывок, или уже прорыв? (С)
им теперь в то же место свои задницы принести - секунда дело.
не подходит к ордену насер..."
а вы щелкайте и верьте в зеленое "не стелять" - потом не ныть!
клованы жмурятся - плачут, хнычут, а може отвисти еще раз? а може пронесeт?