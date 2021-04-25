Російсько-окупаційні війська продовжують повністю блокувати роботу п'яти КПВВ на Донбасі, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Згідно з розпорядженням командувача Об'єднаних сил, на лінії розмежування всі КПВВ щодня з 8:00 до 16:00 відкрито для пропуску. Проте фактичний пропуск здійснювався тільки у двох із них - у Станиці Луганській, і двічі на тиждень у Новотроїцькому.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Як повідомляється, російсько-окупаційні війська повністю блокують дорожні коридори через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка". Рух дорожнім коридором до контрольного пункту "Новотроїцьке" окупанти відкривають тільки двічі на тиждень. Водночас російські найманці перешкоджають вільному переміщенню людей, суттєво обмежуючи пасажиропотік.

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Через КПВВ прослідували 179 громадян та 24 транспортні засоби у бік тимчасово окупованої частини Донеччини, а 255 громадян та 44 транспортні засоби – у напрямку контрольованої території. Щодня пропускні операції здійснювалися лише в КПВВ "Станиця Луганська". Пасажиропотік там порівняно з попереднім тижнем збільшився на 10%.

Загалом військовослужбовці Державної прикордонної служби України оформили на тимчасово окуповану територію 6 581 людину, на контрольовану територію - 6 496 осіб.

Крім того, проросійські бойовики не допустили на тимчасово окуповану територію України 22 людей. Прикордонники забезпечили їхнє повернення на контрольовану територію.

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