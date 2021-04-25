Двох громадян Ірану затримали в аеропорту "Бориспіль" із чужими французькими паспортами. ФОТОрепортаж
Під час оформлення авіарейсу "Мінськ-Київ", під час перевірки документів у осіб, що перебували в залі "Приліт" міжнародного аеропорту "Бориспіль", прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" виявили чоловіка і жінку, які пред'явили чужі паспорти громадян Франції на 10 і на 3 роки молодших за себе.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.
Згодом з'ясувалося, що іноземці мали із собою і свої справжні документи громадян Ірану. 36-річна жінка надала прикордонникам чужий закордонний паспорт, виданий на ім'я майже на 10 років молодшої за неї громадянки Франції. А 32-річний чоловік - закордонний паспорт 29-річного громадянина Франції. Крім того, у іноземців також були підроблені ID-картки громадян Франції, на яких були вже їхні фото.
Згодом правоохоронці з'ясували, що чоловік і жінка слідували трансферним маршрутом "Мінськ-Київ-Єреван" за своїми справжніми закордонними паспортами. Однак замість Єревана вони планували потрапити в Амстердам вже за чужими документами. В обох були квитки на рейс "Київ-Амстердам".
Іноземці розповіли прикордонникам, що чужі паспорти громадян Франції, а також підроблені французькі ID-картки вони придбали в Стамбулі, за які кожен із них віддав 10 000 доларів США.
Підроблені та чужі паспорти прикордонники вилучили, громадянам Ірану на три роки заборонили в'їзд на територію України. Крім того, замість Нідерландів вони повернуться туди, звідки приїхали.
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По словам политолога, проект «антироссийская Украина» запущен с целью ликвидации пророссийской Украины. «Это пистолет, приставленный к нашему сердцу. И мы должны этот пистолет выбить из рук врага и забрать себе. И мы его выбьем!», - добавил эксперт.
Речь идет о создании Независимой республики Новороссия со столицей в Харькове или в Одессе.
зы.. вот сейчас заодно предварительно и проголосуем
Это сообщение отредактировал LIV
що воно може взагалi розумного думати?