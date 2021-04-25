Двох громадян Ірану затримали в аеропорту "Бориспіль" із чужими французькими паспортами. ФОТОрепортаж

Під час оформлення авіарейсу "Мінськ-Київ", під час перевірки документів у осіб, що перебували в залі "Приліт" міжнародного аеропорту "Бориспіль", прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" виявили чоловіка і жінку, які пред'явили чужі паспорти громадян Франції на 10 і на 3 роки молодших за себе.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

Згодом з'ясувалося, що іноземці мали із собою і свої справжні документи громадян Ірану. 36-річна жінка надала прикордонникам чужий закордонний паспорт, виданий на ім'я майже на 10 років молодшої за неї громадянки Франції. А 32-річний чоловік - закордонний паспорт 29-річного громадянина Франції. Крім того, у іноземців також були підроблені ID-картки громадян Франції, на яких були вже їхні фото.

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Згодом правоохоронці з'ясували, що чоловік і жінка слідували трансферним маршрутом "Мінськ-Київ-Єреван" за своїми справжніми закордонними паспортами. Однак замість Єревана вони планували потрапити в Амстердам вже за чужими документами. В обох були квитки на рейс "Київ-Амстердам".

Іноземці розповіли прикордонникам, що чужі паспорти громадян Франції, а також підроблені французькі ID-картки вони придбали в Стамбулі, за які кожен із них віддав 10 000 доларів США.

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Підроблені та чужі паспорти прикордонники вилучили, громадянам Ірану на три роки заборонили в'їзд на територію України. Крім того, замість Нідерландів вони повернуться туди, звідки приїхали.





