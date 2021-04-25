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Двох громадян Ірану затримали в аеропорту "Бориспіль" із чужими французькими паспортами. ФОТОрепортаж

Під час оформлення авіарейсу "Мінськ-Київ", під час перевірки документів у осіб, що перебували в залі "Приліт" міжнародного аеропорту "Бориспіль", прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" виявили чоловіка і жінку, які пред'явили чужі паспорти громадян Франції на 10 і на 3 роки молодших за себе.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

Згодом з'ясувалося, що іноземці мали із собою і свої справжні документи громадян Ірану. 36-річна жінка надала прикордонникам чужий закордонний паспорт, виданий на ім'я майже на 10 років молодшої за неї громадянки Франції. А 32-річний чоловік - закордонний паспорт 29-річного громадянина Франції. Крім того, у іноземців також були підроблені ID-картки громадян Франції, на яких були вже їхні фото.

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Згодом правоохоронці з'ясували, що чоловік і жінка слідували трансферним маршрутом "Мінськ-Київ-Єреван" за своїми справжніми закордонними паспортами. Однак замість Єревана вони планували потрапити в Амстердам вже за чужими документами. В обох були квитки на рейс "Київ-Амстердам".

Іноземці розповіли прикордонникам, що чужі паспорти громадян Франції, а також підроблені французькі ID-картки вони придбали в Стамбулі, за які кожен із них віддав  10 000 доларів США.

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Підроблені та чужі паспорти прикордонники вилучили, громадянам Ірану на три роки заборонили в'їзд на територію України. Крім того, замість Нідерландів вони повернуться туди, звідки приїхали.

Двох громадян Ірану затримали в аеропорту Бориспіль із чужими французькими паспортами 01
Двох громадян Ірану затримали в аеропорту Бориспіль із чужими французькими паспортами 02
Двох громадян Ірану затримали в аеропорту Бориспіль із чужими французькими паспортами 03

Автор: 

аеропорт (1857) Бориспіль (1147) Держприкордонслужба ДПСУ (6212) затримання (4357) Іран (2307) паспорт (1162)


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Топ коментарі
+3
Нехай у таракана потилиця чухається як вони від ***** залетіли (а вони 100 пудово з мордору попали) в Мінськ
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25.04.2021 14:07 Відповісти
+3
А лубянские загранпаспорта оставлены в Иране, многоходовочки многомаха. Знакомо.
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25.04.2021 16:19 Відповісти
+2
****** совсем чуство самосохранения потеряли
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25.04.2021 17:06 Відповісти
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може то було "тайний покупець"?
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25.04.2021 14:04 Відповісти
Нехай у таракана потилиця чухається як вони від ***** залетіли (а вони 100 пудово з мордору попали) в Мінськ
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25.04.2021 14:07 Відповісти
А лубянские загранпаспорта оставлены в Иране, многоходовочки многомаха. Знакомо.
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25.04.2021 16:19 Відповісти
цитата с говносайта слопатоедов:
25 апреля 2021 Присоединиться к России хотят не только жители самопровозглашенных республик Донбасса, но и ряда городов остальной Украины, заявил в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод» российский политолог Сергей Марков.
«Сейчас абсолютное большинство не только Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией, но и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье, Херсоне также на голосовании за воссоединение будет абсолютное большинство, если у них будет возможность свободно проголосовать. Но у них нет такой возможности. Надо дать им возможность свободно проголосовать - это наша главная историческая задача», - цитирует Маркова «Политнавигатор».

По словам политолога, проект «антироссийская Украина» запущен с целью ликвидации пророссийской Украины. «Это пистолет, приставленный к нашему сердцу. И мы должны этот пистолет выбить из рук врага и забрать себе. И мы его выбьем!», - добавил эксперт.

Речь идет о создании Независимой республики Новороссия со столицей в Харькове или в Одессе.

зы.. вот сейчас заодно предварительно и проголосуем

Это сообщение отредактировал LIV Двох громадян Ірану затримали в аеропорту "Бориспіль" із чужими французькими паспортами - Цензор.НЕТ 6500
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25.04.2021 17:04 Відповісти
сiрОжа марков - це добре вiдомий алконавт з давно пропитими мiзками...воно реально тупе.
що воно може взагалi розумного думати?




Двох громадян Ірану затримали в аеропорту "Бориспіль" із чужими французькими паспортами - Цензор.НЕТ 1018
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26.04.2021 15:06 Відповісти
ну так тупин не сам озвучивает и проводит свои намерения,а через гоаорящие черепа- ******(жириновского),полоумного(песково),ну и синего (маркова)...
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26.04.2021 21:10 Відповісти
Двох громадян Ірану затримали в аеропорту "Бориспіль" із чужими французькими паспортами - Цензор.НЕТ 7798
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25.04.2021 17:05 Відповісти
****** совсем чуство самосохранения потеряли
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25.04.2021 17:06 Відповісти
Летели тупо по предъявлению чужих паспортов?
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25.04.2021 22:43 Відповісти
 
 