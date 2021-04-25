На Вінниччині лоб у лоб зіткнулися вантажівки Mercedes і DAF - водії загинули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок зіткнення вантажних автомобілів у Немирівському районі Вінницької області загинули обидва водії, одного потерпілого госпіталізовано.

Про це повідомляє поліція області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними правоохоронців, 25 квітня близько 00:30 на автодорозі Немирів-Гайсин, поблизу села Зарудинці, сталося лобове зіткнення вантажних автомобілів Mercedes і DAF, який виїхав на смугу зустрічного руху.

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"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій Mercedes, житель Чернівецької області, і водій DAF з Одеської області. Також травмувався пасажир Mercedes", - зазначили в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Слідчі встановлюють обставини і причини аварії.