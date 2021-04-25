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Новини Фото ДТП
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На Вінниччині лоб у лоб зіткнулися вантажівки Mercedes і DAF - водії загинули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок зіткнення вантажних автомобілів у Немирівському районі Вінницької області загинули обидва водії, одного потерпілого госпіталізовано.

Про це повідомляє поліція області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними правоохоронців, 25 квітня близько 00:30 на автодорозі Немирів-Гайсин, поблизу села Зарудинці, сталося лобове зіткнення вантажних автомобілів Mercedes і DAF, який виїхав на смугу зустрічного руху.

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На Вінниччині лоб у лоб зіткнулися вантажівки Mercedes і DAF - водії загинули 01
На Вінниччині лоб у лоб зіткнулися вантажівки Mercedes і DAF - водії загинули 02
На Вінниччині лоб у лоб зіткнулися вантажівки Mercedes і DAF - водії загинули 03

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"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій Mercedes, житель Чернівецької області, і водій DAF з Одеської області. Також травмувався пасажир Mercedes", - зазначили в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Слідчі встановлюють обставини і причини аварії.

Автор: 

Вінницька область (1036) ДТП (4497) Нацполіція (15329)


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Топ коментарі
+23
А всё почему? а потому шо в фуре перегруз, потому шо водитель не спал три дня, нету контроля и все срали на это, начиная от рабитодателя кончая контролирующими органами...
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25.04.2021 15:06 Відповісти
+17
Нах иди со своей засрашкой,путинские монголоиды и украинцы разные нации.
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25.04.2021 15:40 Відповісти
+15
Сейчас на фурах работает много безбашенных гонщиков,летают,вываливаются на встречку перед слепыми зонами,им все пох.
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25.04.2021 15:05 Відповісти
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Сейчас на фурах работает много безбашенных гонщиков,летают,вываливаются на встречку перед слепыми зонами,им все пох.
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25.04.2021 15:05 Відповісти
Не согласен насчет "сейчас"...в Украине ( как и в России, мы в этом похожи с ними) всегда было наплевательское отношение к законам, менталитет у нас такой, даже если и боится человек нарушить, то а "мне похер" или "авось" все равно возьмет свое. И думаю хрен что поменяется в дальнейшем, проблема не в Путиных и Зеленских, а в самих людях.....
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25.04.2021 15:19 Відповісти
Нах иди со своей засрашкой,путинские монголоиды и украинцы разные нации.
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25.04.2021 15:40 Відповісти
Вот про что я и говорю, тупое ******* даже не поняв смысл прочитанного, сразу оскорбляет.....
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25.04.2021 15:42 Відповісти
Немає гальмівного шляху у фури, отже або водій усунув, або відмовили гальма, або фура перевантажена і гальма її не втримали на повороті через зависоку швидкість - це пріоритетна версія, бачачи як вивернуло відбійник і зруйнувало дорожній насип узбіччя фурою!
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25.04.2021 16:55 Відповісти
Які гальма на повороті, фура-винуватець у поворот навіть не увійшла, до нього ше метрів 50.
Фура-винуватець летіла із великою швидкістю по зустрічній, вліпилась в зустрічну з такою силою, що розмазала її і викинула з дороги, і, напевно, вже з мертвим водієм, вилетіла сама.
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25.04.2021 17:25 Відповісти
Ну что может сказать существо называющее себя федерико...
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25.04.2021 18:38 Відповісти
достаточно устаноить штрафы нормальные и этот самый менталитет очень быстро начнет менятся, буквально на глазах, уже после первого - начнут ездить как положено. Потому - проблема в правительстве, которое борется за свои рейтинги, а не за будущее страны. Ужесточили штрафы по детским креслам и что? кто-то с ними ездит? побоялись буквально неделю и всё. А полиция эт окак-то проверяет - НЕТ, вот и весь ответ. ПОлиция у нас нынче сидит в засадах, как и при яныке, в засадах где у человека нет выбора кроме как нарушить разметку ибо дороги нет дабы потом штрафонуть!
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25.04.2021 16:09 Відповісти
Когда раша приперлась ко мне в Севастополь там ездили как попало, они установили везде камеры и через месяц почти все стали ездить как положено. Что есть, то есть. Людям по 5- 15 штрафов в месяц приходило, без всяких судов. Всем пришлось себя обуздывать.
На всякий случай, путин хло. Крым - Украина.
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25.04.2021 21:16 Відповісти
Вчора їду Митницею (селом, через яке проходить одеська траса, якщо хто не в курсі), швидкісний режим - у межах дозволеного (90 км/год) і мене як стоячого обходить завантажена фура MAN (як мінімум з 120 км/год). Хлопці, я неодноразово чув вашу риторіку (про те які ви "профі", а ми - "чайники"), але разом з тим тільки цього року на відтинку БЦ - Київ я бачив не менше десятка випадків ДТП як раз за участю фур! (І це, на відміну ДТП з льогковими - жуть!!!)
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25.04.2021 15:43 Відповісти
Зараз, у більшості своїй, в Україні працюють водії, яким не вистачило розуму та натхнення працювати за фахом в Європі. Тобто залишилися ті, що дійсно не можуть нормально працювати.
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25.04.2021 15:56 Відповісти
Твоя логика такова, что если человек хочет работать на родине, а не тыняться по Европе, то он глуповат и низкопрофильного уровня?)
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25.04.2021 16:01 Відповісти
а оно так и есть, сейчас в Украине остались либо те, кто ничего не умеют(кроме как воровать), либо ленивцы, которым ничего не надо - на карманные расходы хватает, и хорошо. Ну и пенсионеры еще.
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25.04.2021 16:20 Відповісти
совершенно верно. Только я добавил бы еще и третьих - остаются те, кто и тут вполне может хорошо заработать, типа айтишников и просто людей с руками и головой...
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26.04.2021 09:53 Відповісти
а ты где сам работаешь?
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25.04.2021 16:05 Відповісти
он в Цетре занятости безработным подрабатывает.))
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25.04.2021 18:05 Відповісти
А чого там 90 обмеження. Знак є?
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25.04.2021 17:29 Відповісти
а скільки ще по обочині валяється лопнувших лисих покришок для вантажного транспорту....
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25.04.2021 20:44 Відповісти
А всё почему? а потому шо в фуре перегруз, потому шо водитель не спал три дня, нету контроля и все срали на это, начиная от рабитодателя кончая контролирующими органами...
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25.04.2021 15:06 Відповісти
и заканчивая самим водителем, который в погоне за халтурами нарушает все описанные правила
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25.04.2021 16:03 Відповісти
ему нужно было выучить детей в бурсе, жена спит с любовником, проголосовал за зеленского, сатурн зашел за венеру в тельце, да что угодно могло у него в жизни случиться...
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25.04.2021 16:06 Відповісти
"Велике будівництво" автодоріг, з якими перегрузами фури (щебінь) ?! Да і самі водії (всі незалежно від авто) діляться на три категорії: їздок, їздець і їздюк. Іноді таке враження що розмітку і знаки на дорогах установлюють олігофрени, а посвідчення водія видають сліпим імбіцилам. А рівень ментів-поліцаїв то вааще ... .
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25.04.2021 19:32 Відповісти
А комусь за ними все те сміття прибирати...
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25.04.2021 15:07 Відповісти
Машин на фото невидно, груда метала...Не видел что бы фуры так слаживало.
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25.04.2021 15:07 Відповісти
А как правильно, слАживало или слаживАло? Друг спрашивает.
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25.04.2021 15:24 Відповісти
Зглажувало !
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25.04.2021 19:33 Відповісти
правильно будет,наливАй.
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25.04.2021 22:05 Відповісти
У телефоні ще міг хтось залипати....
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25.04.2021 15:08 Відповісти
Мог и сватов скотов смотреть или лигу сексу со с кварталом Печально когда люди, вот так, глупо погибают, кем бы они ни были, но что поделаешь, такова жизнь...
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25.04.2021 15:13 Відповісти
Скорости превышены ,повороты.Заснул за рулём.
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25.04.2021 15:11 Відповісти
дату и подпись ниже, дело можно закрывать.
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25.04.2021 16:12 Відповісти
Жаль!
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25.04.2021 15:23 Відповісти
Печально.Нужно быть внимательными на дороге
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25.04.2021 15:38 Відповісти
Правила безопасности при движении написаны кровью, только мало кто их читает(((((
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25.04.2021 15:42 Відповісти
ездюны на фурах чувствуют себя бессмертными ибо знают, что легковушка отлетит как горох от стены и им родимым ничего не будет, но на каждого такого ездуна найдется ещё один такойже.
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25.04.2021 16:12 Відповісти
Жах..мабуть що один з них заснув..І це не дивно, тому що немає законів як в Європі тих що визначають 15 годин максимум робочий день, 9 годинну безпосередньо їзду за кермом і обов'язковa щодня пауза 11 годин ...І найголовніше немає контролю жодного (втiм якщо не нема закону то який може бути контроль ?), всім насрати
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25.04.2021 15:47 Відповісти
Теоретично контроль є. Але від нього можна завжди відкупитися.
(і для інформації - зазвичай паузу тричі на тиждень скорочують до 9 годин. Якщо машина "заробляє" гроші).
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25.04.2021 16:01 Відповісти
Это в Польше. В Украине пауз вообще не придерживаются.
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25.04.2021 16:13 Відповісти
Я теж це чув вiд укр. водiiв
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25.04.2021 16:28 Відповісти
Україна підписала договір з Європою, що регламентує режим праці ьа відпочинку водіїв, але у нас ці норми майже не контролюють, та й водії мають по дві чип-карти. По одній їздять в Україні, а по інший в Європі.
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25.04.2021 17:19 Відповісти
я якось бачив інфу - поставили пункт контролю вантажного транспорту на трасі, десь на півдні - Херсонська або Миколаївська обл. не пам'ятаю, так приїхали невдоволені громадяни , розстріляли цей пункт (слава богу без жертв) і після його просто закрили, ось і весь контроль ...І я ж кажу - якщо немає такого закону то й контролю не повино бути теоретично
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25.04.2021 16:34 Відповісти
Ну це трохи з іншої "опери". Ваговий контроль у Європі робить одна служба, а дотримання умов праці і відпочинку інша. А у нас все через сраку.
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25.04.2021 17:21 Відповісти
Ну як завжди
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25.04.2021 18:14 Відповісти
ну т.е. виновны все кроме водилы, водила здесь прям рабом каким-то выставлен, безвольным. А по факту - он сам погнался из жадности (если реально уснул) или как обычно бывает - фуры перегружены вдвое нормы, лопнуло колесо
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25.04.2021 16:02 Відповісти
Звичайно в першу чергу винен водій...але тут в цiлому проблема комплексна і вирішувати її треба комплексно
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25.04.2021 16:40 Відповісти
"Следователи устанавливают обстоятельства и причины аварии"

это о комментариях на цензоре? так уже устарела информация, здесь в комментах уже установили все обстоятельства и причины, дело закрыто.
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25.04.2021 16:00 Відповісти
Токо сёдня с кумом говорил. Он дальнобоит по Украине. 17 часов за кермом, это у него "норма". Писец..... за 15 тысяч.
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25.04.2021 16:12 Відповісти
хрена собi...о то й нема що дивувавтися за подiбнi випадки...
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25.04.2021 16:37 Відповісти
хрєнь якась - я чув від дальнобоїв про 23-30 тис мінімум
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25.04.2021 20:51 Відповісти
За ці гроші вони і керують й гайки на траках крутят.
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25.04.2021 20:57 Відповісти
Есть такая штука, но о ней видимо не знают
На Вінниччині лоб у лоб зіткнулися вантажівки Mercedes і DAF - водії загинули - Цензор.НЕТ 2310
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25.04.2021 16:56 Відповісти
Если укр работодателю говоришь, что хочешь работать по нормам ТАХО, онпросто не берёт на работу. А берёт того, кто согласен ездить ненормированно.
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25.04.2021 17:05 Відповісти
Так я в курсе. Это должно решаться законодательно, но всем пох. Кстати, в нормальных странах установка обязательна на любой коммерческий транспорт.
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25.04.2021 17:13 Відповісти
Тому і працюють любителі бухнуть, якіх не беруть на работу в Європі.
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25.04.2021 17:23 Відповісти
Якби працедавець платив по 5 по 10 тис. євро штрафу за кожен випадок порушення умов праці і відпочинку в рейсі, то гнaв би мітлою тих водіїв які їздять як хочуть і якби водії платили б по 100-300 євро кожен разу коли порушують те посилали б нах того працедавця хто не хоче щоб їздили по *тахо*
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25.04.2021 18:22 Відповісти
Тому я і кажу тут потрібні закони і ті хто контролює виконання цих законів (реально контролює а не збирає тупо дань по дорозі), тобто комплексні заходи
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25.04.2021 18:24 Відповісти
На трассе Киев-Чернигов,проезжая через населенные пункты,где ограничение скорости 60(в плохую погоду-50 км/ч) постоянно сталкиваюсь с тремя типами водителей:часть едет так же медленно за мной,никак не реагируя,часть идет на обгон,нарушая правила,а часть(наверное,самая любопытная категория)едет за мной и сигналит или "моргает",высказывая свое отношение.Т.е. выезжать в левый ряд для обгона боятся(ну,вдруг полиция),но впереди идущего провоцируют нарушать.Вот с таким зоопарком и получается у нас высочайшая смертность на дорогах.Солидарная ответственность дорожных служб,полиции и нас самих.
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25.04.2021 16:57 Відповісти
На всех автобусных маршрутах в график заложено нарушение скорости. Жадные работодатели и тупые водители...
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25.04.2021 17:07 Відповісти
Это в Украине.
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25.04.2021 17:07 Відповісти
скорее всего DAF пошел на обгон через сплошную.
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25.04.2021 18:17 Відповісти
Збирати там вже нічого ... Миттєва смерть.
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25.04.2021 18:24 Відповісти
 
 