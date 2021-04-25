На Вінниччині лоб у лоб зіткнулися вантажівки Mercedes і DAF - водії загинули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Унаслідок зіткнення вантажних автомобілів у Немирівському районі Вінницької області загинули обидва водії, одного потерпілого госпіталізовано.
Про це повідомляє поліція області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За даними правоохоронців, 25 квітня близько 00:30 на автодорозі Немирів-Гайсин, поблизу села Зарудинці, сталося лобове зіткнення вантажних автомобілів Mercedes і DAF, який виїхав на смугу зустрічного руху.
"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій Mercedes, житель Чернівецької області, і водій DAF з Одеської області. Також травмувався пасажир Mercedes", - зазначили в поліції.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Слідчі встановлюють обставини і причини аварії.
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Фура-винуватець летіла із великою швидкістю по зустрічній, вліпилась в зустрічну з такою силою, що розмазала її і викинула з дороги, і, напевно, вже з мертвим водієм, вилетіла сама.
На всякий случай, путин хло. Крым - Украина.
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(і для інформації - зазвичай паузу тричі на тиждень скорочують до 9 годин. Якщо машина "заробляє" гроші).
это о комментариях на цензоре? так уже устарела информация, здесь в комментах уже установили все обстоятельства и причины, дело закрыто.