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Поліція за добу склала 34 протоколи і 209 постанов про порушення карантину в закладах Києва, - Крищенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час перевірки правоохоронці виявили порушення у розважальних закладах, які попри заборону у межах посилення протиепідемічних заходів приймали відвідувачів. На керівників суб'єктів господарювання та гостей поліцейські склали адміністративні матеріали.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

З 5 квітня правоохоронці посилили контроль за дотриманням правил карантину. З метою перевірки карантинних обмежень працівники поліції Києва постійно проводять моніторинг суб'єктів господарювання щодо дотримання протиепідемічних заходів фізичними та юридичними особами.

"Зокрема, упродовж доби поліцейські перевірили 793 об’єкти та виявили 34 факти порушення карантинних вимог. Серед суб’єктів господарської діяльності такі розважальні заклади, як "Авалон", "Росток", "Рідкісний птах", ресторан "Голосіївський двір". Вони працювали попри заборону та приймали гостей. Поліцейські припинили роботу закладів, зафіксували факти порушення карантинних вимог та склали адміністративні матеріали на керівників та відвідувачів. За не виконання вимог статті 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на посадових осіб розважальних закладів поліцейські склали 15 протоколів, на відвідувачів - 81 постанову. Загалом за добу було складено 34 протоколи та 209 постанов", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

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В інформації поліцейських наголошується, що основне завдання правоохоронців – превентивна профілактично-роз’яснювальна робота серед громадян щодо необхідності дотримання карантинних обмежень. У разі, якщо громадяни відмовляються виконувати законні розпорядження працівників поліції та свідомо порушують карантинні обмеження, цим самим наражаючи себе та інших на небезпеку, співробітники поліції притягують їх до відповідальності. Поліцейські  в межах своїх повноважень і надалі здійснюватимуть контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.

Також в НПУ закликали громадян не порушувати карантинні вимоги, використовувати засоби індивідуального захисту і дотримуватися соціальної дистанції, щоб не наражати себе і тих, хто поряд, на небезпеку.

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Поліція за добу склала 34 протоколи і 209 постанов про порушення карантину в закладах Києва, - Крищенко 01
Поліція за добу склала 34 протоколи і 209 постанов про порушення карантину в закладах Києва, - Крищенко 02
Поліція за добу склала 34 протоколи і 209 постанов про порушення карантину в закладах Києва, - Крищенко 03

Автор: 

карантин (18172) Київ (19799) ресторани (338) Крищенко Андрій (344) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Как там слуга народа Коля Оболонский? Полиция на днюхе его жены тоже кутила?
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25.04.2021 15:23 Відповісти
+4
Сторожові собаки,на господарів не брешут !!)))
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25.04.2021 15:32 Відповісти
+3
я против корабельных сосен не имею ничего против. им Бог подарил кормилицу, пусть юзают коли чо
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25.04.2021 16:00 Відповісти
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Вербна неділя у карантин: попри обмеження українці масово йдуть до храмів

Полиция за сутки составила 34 протокола и 209 постановлений о нарушении карантина в заведениях Киева, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5291
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25.04.2021 15:22 Відповісти