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На Волині попрощалися із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Олександром Луциком. ФОТОрепортаж

У неділю, 25 квітня, в селі Годомичі Маневицького району Волинської області відбулася церемонія прощання з Олександром Луциком, 1982 року народження, солдатом, оператором-розвідником протитанкового артилерійського дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 10-ї ОГШБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На щиті...
Прощавай, брате... Сумно і важко прощатися назавжди з побратимами. Олександр Луцик. Навіки у списках "Едельвейсів". Легких хмар тобі, брате...
Земля пухом", - сказано в повідомленні.

Олександр Луцик народився 18 травня 1982 року. Закінчив професійне училище в селищі міського типу Маневичі, здобув спецальність столяра. Працював будівельником у Польщі. У жовтні 2019 року був призваний за контрактом до лав ЗСУ.

Воїн загинув 22 квітня об 11:30 у районі населеного пункту Шуми Торецької міськради Донецької області унаслідок смертельних осколкових поранень, яких зазнав під час обстрілу позицій ЗСУ протитанковою керованою ракетою.

У нього залишилися брат і сестра.

На Волині попрощалися із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Олександром Луциком 01
На Волині попрощалися із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Олександром Луциком 02
На Волині попрощалися із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Олександром Луциком 03
На Волині попрощалися із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Олександром Луциком 04
На Волині попрощалися із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Олександром Луциком 05
На Волині попрощалися із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Олександром Луциком 06
На Волині попрощалися із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Олександром Луциком 07

Автор: 

похорон (1291) втрати (4483) Ян Осока (1495) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (212) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+29
Царство небесне. Мир та спокій душі..
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25.04.2021 15:50 Відповісти
+29
На Волыни простились с погибшим под Шумами воином 10-й ОГШБр Александром Луциком - Цензор.НЕТ 9840

Царство Небесне...
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25.04.2021 15:55 Відповісти
+24
Вічна пам'ять та вічна слава Олександрові!
Співчуття його рідним та побратимам. Вічная пам'ять..............
На Волині попрощалися із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Олександром Луциком - Цензор.НЕТ 4240
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25.04.2021 16:09 Відповісти
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25.04.2021 15:49 Відповісти
Царство небесне. Мир та спокій душі..
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25.04.2021 15:50 Відповісти
Не потрібно писати речі визначені релігією москальського сатанату! Ніколи не буде мир та спокій душі, поки вбивця не покараний! І царства небесного також не буде. Нічого не буде для душі! В середині болить в живих, в померлих--- вже нічого не болить.
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25.04.2021 18:31 Відповісти
На Волыни простились с погибшим под Шумами воином 10-й ОГШБр Александром Луциком - Цензор.НЕТ 9840

Царство Небесне...
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25.04.2021 15:55 Відповісти
Біль і сум...
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25.04.2021 15:55 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
На Волыни простились с погибшим под Шумами воином 10-й ОГШБр Александром Луциком - Цензор.НЕТ 3513
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25.04.2021 16:04 Відповісти
Вічна пам'ять та вічна слава Олександрові!
Співчуття його рідним та побратимам. Вічная пам'ять..............
На Волині попрощалися із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Олександром Луциком - Цензор.НЕТ 4240
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25.04.2021 16:09 Відповісти
Люди гибнут, собака лает, караван идёт...
Героям Слава!
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25.04.2021 16:13 Відповісти
Земля пухом. Герои не умирают! Позор тем кто выбрал таких правителей с их "перемирием"!
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25.04.2021 16:22 Відповісти
RIP
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25.04.2021 16:55 Відповісти
Схиляю голову...Герої не вмирають. Вічна пам'ять, царство небесне.
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25.04.2021 17:34 Відповісти
Герої не вмирають
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25.04.2021 18:28 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Спочивай з миром, синку....
На Волині попрощалися із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Олександром Луциком - Цензор.НЕТ 6239
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25.04.2021 18:51 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну...Але питання до родини: навіщо ви покликали відспівувти свого слваного родича гундяївського попа? Фактично вбивця Героя махав над ним кадилом..Сумно
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25.04.2021 19:42 Відповісти
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!! А НАШИМ ВОЇНАМ ЗАБОРОНЕНО " відповідати на провокації " . ТО Б ТО ЇХ ВІДСТРІЛЮЮТЬ , ЯК В ТИРІ.
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25.04.2021 19:57 Відповісти
 
 