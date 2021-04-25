На Волині попрощалися із загиблим під Шумами воїном 10-ї ОГШБр Олександром Луциком. ФОТОрепортаж

У неділю, 25 квітня, в селі Годомичі Маневицького району Волинської області відбулася церемонія прощання з Олександром Луциком, 1982 року народження, солдатом, оператором-розвідником протитанкового артилерійського дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 10-ї ОГШБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На щиті...

Прощавай, брате... Сумно і важко прощатися назавжди з побратимами. Олександр Луцик. Навіки у списках "Едельвейсів". Легких хмар тобі, брате...

Земля пухом", - сказано в повідомленні.

Олександр Луцик народився 18 травня 1982 року. Закінчив професійне училище в селищі міського типу Маневичі, здобув спецальність столяра. Працював будівельником у Польщі. У жовтні 2019 року був призваний за контрактом до лав ЗСУ.

Воїн загинув 22 квітня об 11:30 у районі населеного пункту Шуми Торецької міськради Донецької області унаслідок смертельних осколкових поранень, яких зазнав під час обстрілу позицій ЗСУ протитанковою керованою ракетою.

У нього залишилися брат і сестра.













