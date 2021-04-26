Рятувальники в Карпатах продовжили пошук туриста-киянина, який зник ще 13 лютого, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальники 25 квітня продовжили пошук київського туриста, який заблукав у Карпатах ще 13 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Закарпатській області у Facebook.

Як повідомляється в неділю ввечері, пошуковими групами обстежено схили і водозбірники гори Гимба і Жид-Магура.

"Зважаючи на те, що сніговий покрив у гірській місцевості зійшов, рятувальники вчергове обстежили місце, де, ймовірно, заблукав турист… На жаль, зниклого громадянина не знайдено", - констатували в ДСНС.

Зазначається, що наземні пошуки здійснювали 15 фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень с. Нижні Ворота, Мукачево та Ужгорода та 4 одиниці техніки, серед яких всюдихід Богун. Також до пошуків долучилися 8 волонтерів з Києва. Для повітряного моніторингу території було залучено безпілотний літальний апарат.

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Як повідомлялося, 13 лютого біля с. Березники Свалявського району на схилі гори Гимба під час катання на лижах заблукали 2 людини (жителі м.Києва). 14 лютого об 11:30 пошуковою групою ДСНС було знайдено першого туриста (стан здоров'я задовільний).













Фото: ДСНС/Facebook