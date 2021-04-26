УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8809 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 808 11

Рятувальники в Карпатах продовжили пошук туриста-киянина, який зник ще 13 лютого, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальники 25 квітня продовжили пошук київського туриста, який заблукав у Карпатах ще 13 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Закарпатській області у Facebook.

Як повідомляється в неділю ввечері, пошуковими групами обстежено схили і водозбірники гори Гимба і Жид-Магура.

"Зважаючи на те, що сніговий покрив у гірській місцевості зійшов, рятувальники вчергове обстежили місце, де, ймовірно, заблукав турист… На жаль, зниклого громадянина не знайдено", - констатували в ДСНС.

Зазначається, що наземні пошуки здійснювали 15 фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень с. Нижні Ворота, Мукачево та Ужгорода та 4 одиниці техніки, серед яких всюдихід Богун. Також до пошуків долучилися 8 волонтерів з Києва. Для повітряного моніторингу території було залучено безпілотний літальний апарат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загроза сходження снігових лавин зберігається на Закарпатті, - ДСНС

Як повідомлялося, 13 лютого біля с. Березники Свалявського району на схилі гори Гимба під час катання на лижах заблукали 2 людини (жителі м.Києва). 14 лютого об 11:30 пошуковою групою ДСНС було знайдено першого туриста (стан здоров'я задовільний).

Рятувальники в Карпатах продовжили пошук туриста-киянина, який зник ще 13 лютого, - ДСНС 01
Рятувальники в Карпатах продовжили пошук туриста-киянина, який зник ще 13 лютого, - ДСНС 02
Рятувальники в Карпатах продовжили пошук туриста-киянина, який зник ще 13 лютого, - ДСНС 03
Рятувальники в Карпатах продовжили пошук туриста-киянина, який зник ще 13 лютого, - ДСНС 04
Рятувальники в Карпатах продовжили пошук туриста-киянина, який зник ще 13 лютого, - ДСНС 05
Рятувальники в Карпатах продовжили пошук туриста-киянина, який зник ще 13 лютого, - ДСНС 06
Фото: ДСНС/Facebook

Рятувальники в Карпатах продовжили пошук туриста-киянина, який зник ще 13 лютого, - ДСНС 07

Автор: 

Карпати (261) туризм (1563) ДСНС (5104)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Медведь уже сожрал
показати весь коментар
26.04.2021 10:09
+1
Хіба-що турист сидить вдома і навіть не знає, що його шукають.
показати весь коментар
26.04.2021 08:33
+1
ото й цікаво, що за шишка той "турист", що за нього обіцяна винагорода "за мертвого, як за живого"?..
показати весь коментар
26.04.2021 11:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шанси знайти живим невеликі. Не дивлячись на крутий всюдихід. Цікаво, на скільки км китайські рації Baоfeng, що на фото у рятувальників, забезпечують зв'язок у гірській місцевості.
показати весь коментар
26.04.2021 08:00 Відповісти
Шансов найти живым нет совсем....ни каких...
показати весь коментар
26.04.2021 08:21 Відповісти
Хіба-що турист сидить вдома і навіть не знає, що його шукають.
показати весь коментар
26.04.2021 08:33 Відповісти
Скільки себе пам"ятаю - в наших Карпатах завжди розшукували "заблудлих" туристів, особливо - туристок. Часто навіть чоловіки приїжджали (з Харкова, пам"ятаю, з Маріуполя...) і забирали зі скандалами жіночок додому (до сім"ї, до дітей). Місцеві гуцули неперевершені "екскурсоводи"...
показати весь коментар
26.04.2021 08:17 Відповісти
он не в Словакии уже?)
показати весь коментар
26.04.2021 08:25 Відповісти
фігасє, рятувальникам навіть шерп купили.
показати весь коментар
26.04.2021 08:47 Відповісти
Спасатели 25 апреля продолжили поиск киевского туриста, который заблудился в Карпатах еще 13 февраля, другого способа что бы взять вездеход Богун и покататься не придумали.
показати весь коментар
26.04.2021 09:31 Відповісти
Медведь уже сожрал
показати весь коментар
26.04.2021 10:09 Відповісти
ото й цікаво, що за шишка той "турист", що за нього обіцяна винагорода "за мертвого, як за живого"?..
показати весь коментар
26.04.2021 11:04 Відповісти
Грибники найдут.
показати весь коментар
26.04.2021 11:10 Відповісти
 
 