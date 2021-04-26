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Україну продовжує засипати снігом посеред весни. ВІДЕО + ФОТОрепортаж з різних регіонів

Сьогодні, 26 квітня на горі Піп Іван у Івано-Франківській області падає сніг, а температура повітря становить -5 °С.

Про це йдеться на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:50 26.04.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, опади у вигляді снігу, обмежена видимість, вітер західний 3-4 м / с. Температура повітря -5 ° С", - сказано в повідомленні

Україну продовжує засипати снігом посеред весни 01

Крім того, користувач фейсбук Олексій Рєпік опублікував фото засніженого міста Богуслав у Київській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унікальну Академію спорту будують у Бучі на Київщині, відкриття планується до 30-ї річниці Незалежності, - ОДА

Україну продовжує засипати снігом посеред весни 02

Сніг у великій кількості випав у Полтавській області, пише  shlyahta.com.ua

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Україну продовжує засипати снігом посеред весни 04
Україну продовжує засипати снігом посеред весни 05

Крім того, сніг пройшов у районі траси Канів - Миронівка - Переяслав-Хмельницький. Засипало снігом і деякі райони Київської області. Так, в Яготині, який перебуває в 100 км від Києва також пройшли снігопади. Причому це не окремі сніжинки, а повноцінний сніг.

Тим часом за інформацією Укргідрометцентру, в Україні 26 квітня очікується дощова і прохолодна погода.

Короткочасні дощі обіцяють майже по всій території країни, без опадів лише на Донбасі і в Криму. У Запорізькій і Херсонській областях опади прогнозують лише вдень. Вітер обіцяють північно-західний 5-10 м / с. Вночі в частині західних і північних областей прогнозують заморозки - від 1 ° до 3 ° морозу. На решті території країни вночі стовпчики термометрів покажуть від 1 ° тепла до 6 ° тепла, а вдень повітря прогріється до 7-14 ° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Києві 26 квітня буде з короткочасними дощами. Вночі температуру повітря прогнозують 0-2 ° морозу, а вдень повітря прогріється до 8-10 ° вище нуля.

Автор: 

Карпати (261) Київська область (4018) погода (789) снігопад (466)


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Топ коментарі
+44
Глабальнае потепления, ага
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26.04.2021 10:36
+37
Зиму перезимували, залишилось весну перезимувати.
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26.04.2021 10:46
+18
В Черкассах тоже снег валит...
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26.04.2021 10:38
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Глабальнае потепления, ага
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26.04.2021 10:36 Відповісти
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26.04.2021 10:41 Відповісти
короче с апрелем всё понятно, как и с мартом... давайте май!!!
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26.04.2021 15:13 Відповісти
без осадков в Крыму...
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26.04.2021 15:27 Відповісти
А нах там осадки
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26.04.2021 19:29 Відповісти
Пусть там осадков не будет никогда.)
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26.04.2021 19:30 Відповісти
В Крыму пойдёт град в виде мелкого щебня.
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27.04.2021 01:43 Відповісти
Ну шоб хоть в туалете смьіть...
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26.04.2021 20:32 Відповісти
Крымчанам сподручнее использовать лоток с песком.
Типа зашёл за кабинку на пляже.
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27.04.2021 01:44 Відповісти

давайте сразу август, **** той весны и лета
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26.04.2021 15:48 Відповісти
Химтрейлами погоду портят. Такого не может быть , чтобы в одном городе одной области снег и минус, а в другом, который рядом солнце, нет снега и в помине и плюс.
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26.04.2021 19:29 Відповісти
порошенко работа
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26.04.2021 15:32 Відповісти
Фільм "Післязавтра", якраз в тему.
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26.04.2021 15:44 Відповісти
https://mobile.twitter.com/O1CZrj4V9J4AOce

https://mobile.twitter.com/O1CZrj4V9J4AOce Выпас Ватоцефалов @O1CZrj4V9J4AOce

https://mobile.twitter.com/O1CZrj4V9J4AOce https://mobile.twitter.com/O1CZrj4V9J4AOce



Друг приїхав з Драгобрата. Накатався на лижах, покачався у снігу.
Снігу дуже багато. Каже, що вночі ще була хуртовина і усе ще більше замело. Мабуть сніг буде лежати до середини червня.
А в Києві зранку +3. Де ті колишні квітневі шашлики у футболках?
З "глобальним потеплінням"!
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26.04.2021 16:12 Відповісти
Берегите природу! Мать вашу!
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26.04.2021 18:02 Відповісти
А нічого , що півзими було тепло?
перший сніг випав під старий новий рік
так що просто трохи зсув погоди має місце бути ...
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26.04.2021 19:08 Відповісти
Це все Гагарін винен
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27.04.2021 12:42 Відповісти
В Черкассах тоже снег валит...
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26.04.2021 10:38 Відповісти
Я на авто ще на зимовій резині їзжу.
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26.04.2021 10:48 Відповісти
Судячи з твого неадекватного коменту дебіл тут ти.
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26.04.2021 15:57 Відповісти
https://mobile.twitter.com/jyrnalist

https://mobile.twitter.com/jyrnalist Атипичный журналист https://mobile.twitter.com/jyrnalist @jyrnalist https://mobile.twitter.com/jyrnalist/status/1386325130377302019 22 ч

Блин, такое количество одежды я по квартире зимой не носил, сколько сейчас
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26.04.2021 15:45 Відповісти
Кондиционер слабо поставить?
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26.04.2021 15:49 Відповісти
кацапы, что то намутили, что бы газ свой тулить...
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26.04.2021 10:42 Відповісти
Ага «пороблено» кліматична зброя
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26.04.2021 18:03 Відповісти
Самая холодная весна за последних лет двадцать.
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26.04.2021 10:42 Відповісти
ну так пасха поздняя
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26.04.2021 10:49 Відповісти
та не - была весна холоднее...
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26.04.2021 11:08 Відповісти
У 1987-му була холодна весна.
Причому не тільки в Україні, а й в Центральній Азії.
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26.04.2021 11:44 Відповісти
На 9 травня 1987 р вночі йшов сніг
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26.04.2021 15:22 Відповісти
В 2001 или 2002 в Полтаве 1 июня где-то с полминуты срывался мокрый снег
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26.04.2021 15:37 Відповісти
"26 квітня 1986 року в Києві в районі Шулявки пішов сніг.

Це тривало хвилину або, може, дві. День був уже майже-літній, сонячний, дерева стояли в повному цвіту, і над вишнями й абрикосами, що в цю пору року щасливо затуляють білосніжними весільними букетами потворство радянського житлобуду, бриніли бджоли - тепла, басова нота в міському шумі… Я висідала з переповненого тролейбуса, і перше, що мене вразило, щойно ступила на тротуар, була зміна освітлення: над проспектом на півнеба нависала з півночі гірським кряжем грозова хмара неймовірної, небаченої в тодішню - доцифрову - добу яскравости: немов підсвітлена зсередини, і захід з-під неї горів холодним, якимось металічним блиском - наче в атмосфері іншої планети.
- Красота яка! - охнув хтось за плечем.

Пам'ятаю зачаровані обличчя перехожих, залиті химерним сяйвом, як на дискотеці. Схожі кадри, тільки ще «синюшніше» насвітлені, можна нині побачити в «Меланхолії» Ларса фон Трієра в епізоді, де герої виходять на ґанок дивитися на планету-вбивцю: задерті голови, завмерлі широкороті усмішки… І тут пішов сніг.

Він летів і зараз же танув. Пам'ятаю, як опускалися сніжинки на вилоги мого піджака, - піджак був білий, і я, сміючися з несподіванки, як і всі довкола (це ж треба: сніг серед весни! «сніг на зеленому листі», був такий український хіт 1960-х, ла-лала-лала!), ще встигла пошкодувати, що сніжинок на білому не видно: мені було двадцять п'ять років, і про сніг я знала тільки те, що він мені до лиця, - попередньої зими чоловік, у якого я була закохана, поцілував мене під снігопадом, намагаючись не обтрусити снігової опушки з мого волосся, і в ту мить я бачила себе його очима. І почувалася красунею.

А вже наступної миті завважила, що сніжинки на вилогах піджака щезли - на диво, не зоставивши по собі ані цятки вологи…

Якби мене попросили згадати всі, бачені мною на віку, випадки абсолютної, «надлюдської» краси - тої, за якою тужили романтики і яку Рільке так точно назвав «початком жаху, який ми ще годні стерпіти», - то на перше місце вийшов би не Міланський собор, не Тадж-Махал, не вид з підйомника на альпійську долину і не захід сонця над Атлантикою у вікні літака, а тих кілька хвилин радіоактивного снігу на київській площі Перемоги 26 квітня 1986 року. Ніколи, ні перед тим, ні по тому, не бачила я такого неба - і багато б дала, щоб ніколи більше не побачити. Тут пасує євангельський стих: «Страшна річ - упасти в руки Бога живого!» (Євр., 10:31). Те небо так і виглядало - наче в ньому от-от мав показатися живий Бог. Тільки ніхто ще не знав, що в ті хвилини Він примірявся, яка частина живої землі внизу має померти." Оксана Забужко "Планета Полин"
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26.04.2021 15:16 Відповісти
26 квітня 1986 р. я був не у Києві, а біля ЧАЕС.
День той пам'ятаю детально.
Погода дійсно була літня - десь біля 25 градусів тепла.
День сонячний. Вітер південно-східний, між невеликим і помірним.
При таких умовах нічого зі станції до Києва не могло долетіти. При усій повазі до Оксани Забужко. 27 квітня увечері я приїхав до Києва. Ні про який сніг ніхто у Києві не говорив.
Тобто, я це сприймаю, як художнє перебільшення.
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26.04.2021 16:25 Відповісти
Та прям. В 17-му Харків снігом засипало 19-20 квітня.
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26.04.2021 15:43 Відповісти
Лето будет хотя и холодное, но зато малоснежное
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26.04.2021 19:30 Відповісти
Зиму перезимували, залишилось весну перезимувати.
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26.04.2021 10:46 Відповісти
природа смотрит, что никого "не сажают", значит "весна ещё не пришла".
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26.04.2021 15:28 Відповісти
Щось я рано машину перевзув.....
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26.04.2021 15:31 Відповісти
Богуслав на Київщині засипало снігом, в Карпатах - сніг і 5 градусів морозу - Цензор.НЕТ 5421
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26.04.2021 10:47 Відповісти
Дякувати Коболеву, газу закачав в прошлому році на два сезони.
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26.04.2021 10:58 Відповісти
Без осадков в Крыму- это гуд
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26.04.2021 11:02 Відповісти
З 15 квітня в Україні успішно завершено опалювальний сезон
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26.04.2021 11:02 Відповісти
ага!... а декому пощастило і 1 квітня (це не жарт)
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26.04.2021 15:55 Відповісти
Суки!
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26.04.2021 11:26 Відповісти
В Хмельницькому наразі +6°С снігу немає
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26.04.2021 11:37 Відповісти
Яке на фіг глобальне потепління?
Богуслав на Київщині засипало снігом, в Карпатах - сніг і 5 градусів морозу - Цензор.НЕТ 7474
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26.04.2021 12:09 Відповісти
#хочугретутумберг
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27.04.2021 02:11 Відповісти
а малой, между прочим, уже 18 лет. так шо хоти, уже мождно
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27.04.2021 11:35 Відповісти
а приданное какое ??? яжнелох.............
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27.04.2021 12:39 Відповісти
Ну доволі проста річ. Зі школи. Що відбувається коли тане лід?! Правильно, він охолоджує рідину в якій знаходиться. Що відбувається далі?! Охолоджується повітря... Ця діч з похолоданням буде доти поки на полюсах ще є лід. А потім буде підтоплення і бозна що... Але так Грета не права)))
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26.04.2021 13:27 Відповісти
Лід охолоджує все, що завгодно, навіть якщо не тане. Якщо до гарячого притулити холодне, то їх темперетури через деякий час зрівняються. Закон збереження енергії. Так що танення лідників тут не до чого.
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26.04.2021 15:22 Відповісти
да, свежевато, картошку придеться после Пасхи садить. Вот уж весна холодрыжная
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26.04.2021 15:18 Відповісти
я позавчора вперше в житті садив картоплю під періодичні легенькі снігопади на протязі дня...
киівська область...
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26.04.2021 15:23 Відповісти
Быстрее вырастет.
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26.04.2021 15:25 Відповісти
🥺 ППЦ.::
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26.04.2021 15:40 Відповісти
В твоїх розумових здібностях ніхто й не сумнівався.
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26.04.2021 15:49 Відповісти
Везет же людям!
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26.04.2021 15:27 Відповісти
Кто за это возмутительное безобразие ответит?
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26.04.2021 15:28 Відповісти
Цікавий факт-фанати Зеленського вирощують картоплю.
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26.04.2021 15:43 Відповісти
Фанати блазня брешуть в усьому і завжди. Рибак - рибака...
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26.04.2021 15:51 Відповісти
Мені цікавий сам факт добровільного фігачення на полі. В мене також є два акри але окрім стриження трави, обрізання гілочок весною на фруктових деревах і гри в бадмінтон я нічого не роблю. Хто крім фермерів в наш час вирощує картоплю?!?!?!
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26.04.2021 16:09 Відповісти
Ти не повіриш, але в Україні, люди навіть добре забезпечені, вурощують картоплю та іншу городину. І це ще крім саду, звичайно. Причини у кожного свої.
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26.04.2021 16:13 Відповісти
Які можуть бути причини щоб стояти раком на городі цілими днями, якщо можна курити картоплю? В чому прикол? Я в Україні ні разу на городі не був.
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26.04.2021 16:24 Відповісти
Я про те, що вирощування картоплі дуже трудоємкий процес! Картоплю вирощують в промислових масштабах. Для себе можна вирощувати салати і цибулю якщо ти не фермер. Можна навіть курей тримати але картоплю?! Ну його нафіг! Треш.
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26.04.2021 16:27 Відповісти
А в чім трудоємність? Ти про засоби малої механізації коли-небудь чув? І навіщо стояти раком цілими днями будь-де? Купити? Я споживаю не так багато картоплі, щоб жерти різне лайно.
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26.04.2021 16:41 Відповісти
Вырастить и поддерживать газон, это треш, а картофель просто ерунда в сравнении
Выращивать картофель экономически не выгодно,
Але хай буде на всяк выпадок, а ось там я ещё бурячки посадку
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27.04.2021 08:47 Відповісти
Якщо хтось в травні буде нить що жарко то буде пижжений лижами
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26.04.2021 16:00 Відповісти
шок конешно не дай бог писда абрекоскам и другим..цветов сколько вчера видел...в парках и тюльпаны. .бобры и жабыутки лебеди ..ибожьЯ коровка полети на небо..магнолии..недай бог....
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26.04.2021 16:05 Відповісти
Всадники Зепокалипса?
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26.04.2021 16:19 Відповісти
Україну продовжує засипати снігом посеред весни - Цензор.НЕТ 4084
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26.04.2021 16:46 Відповісти
Класно тим хто бульбу посадив
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26.04.2021 17:20 Відповісти
Погодка как в море лодка---говорят моряки. А советские колхозники любили фразу:*Снег идёт, а мы скирдуем*. А советские горожане им подпевали:*Лёд сошёл---мы на коньках*.
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26.04.2021 19:48 Відповісти
а в это время кива в туалете сосал мороженку
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27.04.2021 02:36 Відповісти
Только не надо намекать, что для потепления население должно дополнительно заплатить.
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27.04.2021 02:40 Відповісти
 
 