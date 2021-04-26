Україну продовжує засипати снігом посеред весни. ВІДЕО + ФОТОрепортаж з різних регіонів
Сьогодні, 26 квітня на горі Піп Іван у Івано-Франківській області падає сніг, а температура повітря становить -5 °С.
Про це йдеться на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 7:50 26.04.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, опади у вигляді снігу, обмежена видимість, вітер західний 3-4 м / с. Температура повітря -5 ° С", - сказано в повідомленні
Сніг у великій кількості випав у Полтавській області, пише shlyahta.com.ua.
Крім того, сніг пройшов у районі траси Канів - Миронівка - Переяслав-Хмельницький. Засипало снігом і деякі райони Київської області. Так, в Яготині, який перебуває в 100 км від Києва також пройшли снігопади. Причому це не окремі сніжинки, а повноцінний сніг.
Тим часом за інформацією Укргідрометцентру, в Україні 26 квітня очікується дощова і прохолодна погода.
Короткочасні дощі обіцяють майже по всій території країни, без опадів лише на Донбасі і в Криму. У Запорізькій і Херсонській областях опади прогнозують лише вдень. Вітер обіцяють північно-західний 5-10 м / с. Вночі в частині західних і північних областей прогнозують заморозки - від 1 ° до 3 ° морозу. На решті території країни вночі стовпчики термометрів покажуть від 1 ° тепла до 6 ° тепла, а вдень повітря прогріється до 7-14 ° вище нуля за Цельсієм.
Погода в Києві 26 квітня буде з короткочасними дощами. Вночі температуру повітря прогнозують 0-2 ° морозу, а вдень повітря прогріється до 8-10 ° вище нуля.
Будь ласка, зачекайте...
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Типа зашёл за кабинку на пляже.
давайте сразу август, **** той весны и лета
https://mobile.twitter.com/O1CZrj4V9J4AOce Выпас Ватоцефалов @O1CZrj4V9J4AOce
https://mobile.twitter.com/O1CZrj4V9J4AOce https://mobile.twitter.com/O1CZrj4V9J4AOce
Друг приїхав з Драгобрата. Накатався на лижах, покачався у снігу.
Снігу дуже багато. Каже, що вночі ще була хуртовина і усе ще більше замело. Мабуть сніг буде лежати до середини червня.
А в Києві зранку +3. Де ті колишні квітневі шашлики у футболках?
З "глобальним потеплінням"!
перший сніг випав під старий новий рік
так що просто трохи зсув погоди має місце бути ...
https://mobile.twitter.com/jyrnalist Атипичный журналист https://mobile.twitter.com/jyrnalist @jyrnalist https://mobile.twitter.com/jyrnalist/status/1386325130377302019 22 ч
Блин, такое количество одежды я по квартире зимой не носил, сколько сейчас
Причому не тільки в Україні, а й в Центральній Азії.
Це тривало хвилину або, може, дві. День був уже майже-літній, сонячний, дерева стояли в повному цвіту, і над вишнями й абрикосами, що в цю пору року щасливо затуляють білосніжними весільними букетами потворство радянського житлобуду, бриніли бджоли - тепла, басова нота в міському шумі… Я висідала з переповненого тролейбуса, і перше, що мене вразило, щойно ступила на тротуар, була зміна освітлення: над проспектом на півнеба нависала з півночі гірським кряжем грозова хмара неймовірної, небаченої в тодішню - доцифрову - добу яскравости: немов підсвітлена зсередини, і захід з-під неї горів холодним, якимось металічним блиском - наче в атмосфері іншої планети.
- Красота яка! - охнув хтось за плечем.
Пам'ятаю зачаровані обличчя перехожих, залиті химерним сяйвом, як на дискотеці. Схожі кадри, тільки ще «синюшніше» насвітлені, можна нині побачити в «Меланхолії» Ларса фон Трієра в епізоді, де герої виходять на ґанок дивитися на планету-вбивцю: задерті голови, завмерлі широкороті усмішки… І тут пішов сніг.
Він летів і зараз же танув. Пам'ятаю, як опускалися сніжинки на вилоги мого піджака, - піджак був білий, і я, сміючися з несподіванки, як і всі довкола (це ж треба: сніг серед весни! «сніг на зеленому листі», був такий український хіт 1960-х, ла-лала-лала!), ще встигла пошкодувати, що сніжинок на білому не видно: мені було двадцять п'ять років, і про сніг я знала тільки те, що він мені до лиця, - попередньої зими чоловік, у якого я була закохана, поцілував мене під снігопадом, намагаючись не обтрусити снігової опушки з мого волосся, і в ту мить я бачила себе його очима. І почувалася красунею.
А вже наступної миті завважила, що сніжинки на вилогах піджака щезли - на диво, не зоставивши по собі ані цятки вологи…
Якби мене попросили згадати всі, бачені мною на віку, випадки абсолютної, «надлюдської» краси - тої, за якою тужили романтики і яку Рільке так точно назвав «початком жаху, який ми ще годні стерпіти», - то на перше місце вийшов би не Міланський собор, не Тадж-Махал, не вид з підйомника на альпійську долину і не захід сонця над Атлантикою у вікні літака, а тих кілька хвилин радіоактивного снігу на київській площі Перемоги 26 квітня 1986 року. Ніколи, ні перед тим, ні по тому, не бачила я такого неба - і багато б дала, щоб ніколи більше не побачити. Тут пасує євангельський стих: «Страшна річ - упасти в руки Бога живого!» (Євр., 10:31). Те небо так і виглядало - наче в ньому от-от мав показатися живий Бог. Тільки ніхто ще не знав, що в ті хвилини Він примірявся, яка частина живої землі внизу має померти." Оксана Забужко "Планета Полин"
День той пам'ятаю детально.
Погода дійсно була літня - десь біля 25 градусів тепла.
День сонячний. Вітер південно-східний, між невеликим і помірним.
При таких умовах нічого зі станції до Києва не могло долетіти. При усій повазі до Оксани Забужко. 27 квітня увечері я приїхав до Києва. Ні про який сніг ніхто у Києві не говорив.
Тобто, я це сприймаю, як художнє перебільшення.
киівська область...
Выращивать картофель экономически не выгодно,
Але хай буде на всяк выпадок, а ось там я ещё бурячки посадку