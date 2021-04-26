Україну продовжує засипати снігом посеред весни. ВІДЕО + ФОТОрепортаж з різних регіонів

Сьогодні, 26 квітня на горі Піп Іван у Івано-Франківській області падає сніг, а температура повітря становить -5 °С.

Про це йдеться на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:50 26.04.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, опади у вигляді снігу, обмежена видимість, вітер західний 3-4 м / с. Температура повітря -5 ° С", - сказано в повідомленні

Крім того, користувач фейсбук Олексій Рєпік опублікував фото засніженого міста Богуслав у Київській області.

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Сніг у великій кількості випав у Полтавській області, пише shlyahta.com.ua.







Крім того, сніг пройшов у районі траси Канів - Миронівка - Переяслав-Хмельницький. Засипало снігом і деякі райони Київської області. Так, в Яготині, який перебуває в 100 км від Києва також пройшли снігопади. Причому це не окремі сніжинки, а повноцінний сніг.

Тим часом за інформацією Укргідрометцентру, в Україні 26 квітня очікується дощова і прохолодна погода.

Короткочасні дощі обіцяють майже по всій території країни, без опадів лише на Донбасі і в Криму. У Запорізькій і Херсонській областях опади прогнозують лише вдень. Вітер обіцяють північно-західний 5-10 м / с. Вночі в частині західних і північних областей прогнозують заморозки - від 1 ° до 3 ° морозу. На решті території країни вночі стовпчики термометрів покажуть від 1 ° тепла до 6 ° тепла, а вдень повітря прогріється до 7-14 ° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Києві 26 квітня буде з короткочасними дощами. Вночі температуру повітря прогнозують 0-2 ° морозу, а вдень повітря прогріється до 8-10 ° вище нуля.