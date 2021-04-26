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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Кількість кібератак на Україну зростає: хакери "полюють" на органи держвлади, об'єкти інфраструктури та приватні фірми, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

Ситуаційний центр кібербезпеки СБУ фіксує зростання кількості кібератак, спрямованих на органи державної влади, об'єкти критичної інфраструктури та організації приватного сектору України. Активізувалися переважно хакерські угруповання, підпорядковані спецслужбам РФ.

СБУ постійно вживає заходів щодо пошуку, виявлення та локалізації зазначених кібератак та кіберінцидентів, а також протидіє кіберзагрозам в ІТС (інформаційно-телекомунікаційні системи). Крім того, кіберфахівці Служби налагодили взаємодію за допомогою системи обміну даними про кібератаки на базі платформи MISP-UA та інших програмно-апаратних рішень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Ми закликаємо українців бути пильними і про всі факти можливих кібератак повідомляти СБУ:

  • [email protected] – для повідомлень об’єктів критичної інфраструктури та органів державної влади про виявлені кіберінциденти;
  • [email protected] – для повідомлень щодо виявлених вразливостей в інформаційно-телекомунікаційних системах об’єктів критичної інфраструктури та органів державної влади (на умовах Публічного меморандуму);
  • misp.gov.ua – платформа обміну індикаторами компрометації між об’єктами критичної інфраструктури та органами державної влади, користувачі яких заздалегідь підключені (за умови укладання окремого Меморандуму).

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Разом з тим, СБУ починає активне інформування громадськості, у тому числі через публікування звітів щодо конкретних кібератак та індикаторів компрометації. Цю інформацію можна використовувати для організації захисту комп’ютерних мереж і системної протидії кіберзагрозам національній безпеці держави. Також отримані дані дозволять підвищити рівень обізнаності технічних спеціалістів органів державної влади.

Так, у квітні 2021 року виявлено кібератаку на ІТС органів державної влади, з використанням документів-приманок тематики COVID-19. Завантаження зазначених файлів з мережі Інтернет (через поштові повідомлення, групи в месенджерах, тощо) та взаємодія з ними призводила до ураження комп'ютерів користувачів і вивантаження робочих файлів (із заздалегідь заданими розширеннями) на сервери зловмисників.

Кількість кібератак на Україну зростає: хакери полюють на органи держвлади, обєкти інфраструктури та приватні фірми, - СБУ 01
Кількість кібератак на Україну зростає: хакери полюють на органи держвлади, обєкти інфраструктури та приватні фірми, - СБУ 02
Кількість кібератак на Україну зростає: хакери полюють на органи держвлади, обєкти інфраструктури та приватні фірми, - СБУ 03
Кількість кібератак на Україну зростає: хакери полюють на органи держвлади, обєкти інфраструктури та приватні фірми, - СБУ 04
Кількість кібератак на Україну зростає: хакери полюють на органи держвлади, обєкти інфраструктури та приватні фірми, - СБУ 05
Кількість кібератак на Україну зростає: хакери полюють на органи держвлади, обєкти інфраструктури та приватні фірми, - СБУ 06

Автор: 

кіберзлочин (810) росія (65122) СБУ (12809) хакер (1347) кібербезпека (1163)


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Лучше б на зелю и андрея Елдака компромата нарыли и выложили в общий доступ
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26.04.2021 10:42 Відповісти
Завдання кацапні насрати всьому світу.
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26.04.2021 10:46 Відповісти
Как тупо. Троян из давней молодости. Я думал такое уже не работает давно.
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26.04.2021 10:49 Відповісти
"https://diia.gov.ua/ Дія: Державні послуги онлайн "
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26.04.2021 11:05 Відповісти
Директор-художній керівник Київської опери Петро Качанов: "Досить гратися в "естетів", музика - це ідеологія" 26 квітня 2021
life.pravda.com.ua/culture/2021/04/26/244627/
Директор-художній керівник Київської опери Петро Качанов: "Досить гратися в "естетів", музика - це ідеологія"
Молодець, пан Качанов! Так тримати, вперед! Справжній козак! Всі українці повинні бути такими! Стоп - "лохторат"!
Людям - роботу, зарплату, пенсію, а не нову "епоху бідності"! А "лохторат", це викачування людських грошей з бюджету! ГАНЬБА!!!
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26.04.2021 13:46 Відповісти
 
 