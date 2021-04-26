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Ківа захищає дисертацію: частину журналістів відмовляються пропускати на захід. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа захищає дисертацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PavlovskyNEWS.

"Зараз Ілля Ківа захищає дисертацію на тему держуправління. Не обійшлося без скандалу. Біля будівлі зібралися журналісти, але їх відмовляються запускати всередину без акредитації від пресслужби самого нардепа. За словами журналістів, яким вдалося пробратися всередину, захист буде тривати близько 2-3 годин і зараз Ківа показує слайди. Самого нардепа не бачили і доступу до нього немає. До речі, тема наукової роботи пов'язана з впливом громадянського суспільства на правоохоронну систему", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ківа про захист наукової дисертації: у чому проблема, що я вчуся? Коли після туалету буду мити руки, теж буду вам про це повідомляти

Ківа захищає дисертацію: частину журналістів відмовляються пропускати на захід 01
Ківа захищає дисертацію: частину журналістів відмовляються пропускати на захід 02
Ківа захищає дисертацію: частину журналістів відмовляються пропускати на захід 03
Ківа захищає дисертацію: частину журналістів відмовляються пропускати на захід 04

На сайті Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України доступні автореферат, повний текст дисертації "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)" Іллі Володимировича Ківи, а також два відгуки на його роботу. Ківа претендує на науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

Автор: 

наука (364) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+39
Захист дисертації І.Ківою буде викладено на ресурсі порнхаб.
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26.04.2021 11:10
+33
Кива защищает диссертацию: часть журналистов отказываются пропускать на мероприятие - Цензор.НЕТ 2988
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26.04.2021 11:10
+21
Мля, був же ж один прохффесор.
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26.04.2021 11:09
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В нас демократична країна. Дебіли теж мають право не тільки на здобуття освіти, а й на захист дисертацій...
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26.04.2021 15:03 Відповісти
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