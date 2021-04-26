Смерть чотирьох осіб, тіла яких знайшли в покинутому колодязі на Одещині, розслідують як нещасний випадок, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Тіла трьох чоловіків і жінки виявили вчора, 25 квітня, в покинутому колодязі біля одного з сіл Плахтіївської ОТГ. Встановлено їхні особи, всі - місцеві жителі віком від 23 до 35 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції в Одеській області.

На місці працюють рятувальники і співробітники слідчо-оперативної групи, які з'ясовують всі обставини події. Вирішується питання про його правову кваліфікацію.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Тривають слідчі дії.

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Фото: сайт поліції