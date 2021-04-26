На Житомирщині чоловік намагався підпалити будинок із трьома дітьми і стріляв у поліцейських. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Подія трапилася ввечері 25 квітня в місті Коростень. Під час сімейної сварки чоловік облив кімнату в будинку і себе бензином і забарикадувався, погрожуючи підпалити будинок. Під час спілкування з поліцейськими чоловік вистрілив у бік правоохоронців.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Нацполіції, ніхто з правоохоронців не постраждав.

На місці події працювали спецпризначенці КОРДу, які й затримали агресивного чоловіка.

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25 квітня приблизно о 22:30 мешканка Коростеня повідомила по спецлінії 102 про сімейний конфлікт зі співмешканцем, під час якого чоловік вдавався до насильства, а потім облив кімнату і себе пальним і почав погрожувати підпалом.

40-річна жінка уточнила, що, крім неї і чоловіка, в будинку перебувають троє дітей вікомі 11, 15 і 19 років.

За вказаною заявницею адресою одразу ж виїхали поліцейські сектору реагування та слідчо-оперативної групи Коростенського районного управління. На момент їхнього прибуття з'ясувалося, що жінка і двоє дітей, 11 і 15 років вийшли з дому.

У будинку залишався ще один 19-річний син жінки. Поліцейські зайшли всередину і спробували домовитися з агресивним чоловіком, проте він відмовився спілкуватися. Правоохоронцям вдалося вивести юнака з дому, щоб убезпечити.

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У цей час чоловік закрився і почав демонструвати пістолет і запальнички, продовжуючи погрожувати підпалом. Коли поліцейські спробували вчергове наблизитися до вхідних дверей будинку, він вистрілив у їхній бік. Куля по дотичній зачепила і пошкодила бронежилет інспектора сектору реагування патрульної поліції. Сам поліцейський не постраждав.

Тому о 23:30 начальник Головного управління НП у Житомирській області на території м. Коростеня ввів у дію спеціальну операцію із затримання озброєного злочинця.

На місце події прибули спецпризначенці КОРДу.

"З огляду на небезпеку, яку людина становила і для себе, і для оточуючих людей, слід було діяти обережно і виважено. Тому КОРДівці протягом понад трьох годин проводили переговори з забарикадованим у будинку чоловіком, отримавши при цьому необхідну інформацію та зорієнтувавшись із подальшими діями. Під час виконання однієї з домовленостей група спецпризначенців зайшла в будинок і миттєво затримала господаря. У результаті операції ніхто не постраждав. З будинку вилучено пістолет, попередньо, травматичної дії", - прокоментував начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області Юрій Олійник.

Зараз 45-річний мешканець Коростеня перебуває під вартою в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою посадовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Попередня кваліфікація події - ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Проводяться необхідні процесуальні слідчі дії.

За чинним законодавством за таке правопорушення передбачено покарання від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.