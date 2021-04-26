У Запоріжжі успішно встановили 720-тонну секцію вантового моста, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

У неділю, 25 квітня, була встановлена ​​перша секція вантового моста через річку Дніпро в Запоріжжі. Це найскладніший етап будівництва мостів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив глава Укравтодору Олександр Кубраков.

За його словами, на цьому тижні тижні було завершено монтаж тимчасових опор та проведені випробування крану Lifting LK-800 ("Захарій"). Кран успішно доставив 720-тонну 84-метрову секцію мосту з Кривої бухти на тимчасові опори. Саме в Кривій бухті збираються секції прогонової будови - вже зібрано 4.

Зазначається, що в ході президентської програми "Велике будівництво" всього через Дніпро буде встановлено 12 таких 800-тонних прогонових секцій, по 6 на кожному проїзді. Після того, як секції зберуть і змонтують в одну прогонову будову, тимчасові опори демонтують і звільнять русло річки.

Паралельно працівники встановлюють буронабивні палі, а також будують з'їзд з вантового моста, шляхопровід над кільцем на Хортиці і на залізничному шляхопроводі, під яким проходить автотранспортна магістраль.

"Далі мостовикам та дорожникам залишиться влаштувати дорожнє покриття, бар’єрні огородження, освітлення, провести випробування – і нарешті відкрити рух мостом. Завершення робіт на верховій частині вантового мосту дозволить відкрити рух транспорту від Хортицького району через острів до прибережної магістралі", - розповів Кубрак.

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До контролю над якістю робіт залучені не тільки підрядник і замовник - Служба автомобільних доріг, а й незалежний технагляд - австрійська компанія iC-consulenten.

За словами глави "Укравтодору", Запорізький міст — це магістраль протяжністю 9 км, яка включає 6 транспортних розв’язок, в складі яких 27 штучних споруд. У тому числі ансамбль має два позакласових мости (балковий і вантовий) з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Рух балковим мостом відкрито у грудні минулого року.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що темпи зведення Запорізьких мостів є безпрецедентними. Завершити роботи на першому проїзді вантового моста можливо вже до 30-ї річниці Незалежності.

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