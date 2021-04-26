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У Запоріжжі успішно встановили 720-тонну секцію вантового моста, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

У неділю, 25 квітня, була встановлена ​​перша секція вантового моста через річку Дніпро в Запоріжжі. Це найскладніший етап будівництва мостів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив глава Укравтодору Олександр Кубраков.

За його словами, на цьому тижні тижні було завершено монтаж тимчасових опор та проведені випробування крану Lifting LK-800 ("Захарій"). Кран успішно доставив 720-тонну 84-метрову секцію мосту з Кривої бухти на тимчасові опори. Саме в Кривій бухті збираються секції прогонової будови - вже зібрано 4.

Зазначається, що в ході президентської програми "Велике будівництво" всього через Дніпро буде встановлено 12 таких 800-тонних прогонових секцій, по 6 на кожному проїзді. Після того, як секції зберуть і змонтують в одну прогонову будову, тимчасові опори демонтують і звільнять русло річки.

Паралельно працівники встановлюють буронабивні палі, а також будують з'їзд з вантового моста, шляхопровід над кільцем на Хортиці і на залізничному шляхопроводі, під яким проходить автотранспортна магістраль.

"Далі мостовикам та дорожникам залишиться влаштувати дорожнє покриття, бар’єрні огородження, освітлення, провести випробування – і нарешті відкрити рух мостом. Завершення робіт на верховій частині вантового мосту дозволить відкрити рух транспорту від Хортицького району через острів до прибережної магістралі", - розповів Кубрак.

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До контролю над якістю робіт залучені не тільки підрядник і замовник - Служба автомобільних доріг, а й незалежний технагляд - австрійська компанія iC-consulenten.

За словами глави "Укравтодору", Запорізький міст — це магістраль протяжністю 9 км, яка включає 6 транспортних розв’язок, в складі яких 27 штучних споруд. У тому числі ансамбль має два позакласових мости (балковий і вантовий) з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Рух балковим мостом відкрито у грудні минулого року.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що темпи зведення Запорізьких мостів є безпрецедентними. Завершити роботи на першому проїзді вантового моста можливо вже до 30-ї річниці Незалежності.

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У Запоріжжі успішно встановили 720-тонну секцію вантового моста, - Укравтодор 01
У Запоріжжі успішно встановили 720-тонну секцію вантового моста, - Укравтодор 02
У Запоріжжі успішно встановили 720-тонну секцію вантового моста, - Укравтодор 03

Автор: 

Запоріжжя (2265) міст (1231) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+2
Когда этот долгострой сделают - никакими канхфетами нельзя будет подсластить горе всепропальщиков.
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26.04.2021 13:18
+2
Но здесь это к чему? Нельзя пройти мимо и выдавить свою тугую проблемность в другом месте? От вашего любимого нытья лучше точно никому не будет, и без вашего токсикоза найдутся проблемы.
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26.04.2021 14:33
+1
Нам не нужны такие новости, уберите быстро эту зраду, нам лучше киснуть в желчи и безнадеге. Это сарказм для конченых. К слову, в запорожской области довольно доступно проходит вакцинация. В районах через запись у семейного врача ожидание 1-2 недели, из-за того что не все хотят или не спешат, медработники вызванивают следующих по очереди желающих. Поэтому сейчас есть возможность довольно быстро пройти первую вакцинацию, пока зрадофилы всунули свои рыла этот вопрос и распространяют дезу про шмурдяк и прочее безнадежное нытье, что безусловно действует на всех, так как добрый процент отказывается от вакцины.
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26.04.2021 13:51
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По словам главы "Укравтодора", Запорожский мост - магистраль протяженностью 9 км, Источник: https://censor.net/ru/p3261981\\\\\\\\\\\

китайцы бы его обсмеяли и сделали бы "9км."(а че не 99?) - проще, дешевле и надежней.
слава нашим налогоплатунам - нам с вами - всякое говно строят за цену шо мона пару крейсеров купить
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26.04.2021 13:01 Відповісти
Да, сначала неплохо бы разворованное электрооборудование отого крана который между опорами восстановить
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26.04.2021 13:02 Відповісти
ню-ню... вы хоть пилон верховой части достройте, бо не к чему будет вантовые пролёты цеплять.
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26.04.2021 13:05 Відповісти
ачо, можно и на временных опорах оставить. ну как киевский Подольско-Воскресенский.
Как грицца нет ничего более постоянного, чем временное
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26.04.2021 13:12 Відповісти
Вася Пупкин вчера уложил пять квадратов тротуарной плитки.
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26.04.2021 13:08 Відповісти
Слава турецким мостостроителям... Лядь.
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26.04.2021 13:12 Відповісти
Когда этот долгострой сделают - никакими канхфетами нельзя будет подсластить горе всепропальщиков.
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26.04.2021 13:18 Відповісти
Эх "грамотеи" из "Цензора".... Опять на те самые грабли..: Читаем:"Параллельно работники устанавливают буронабивные сваи" Источник: https://censor.net/ru/p3261981. Эти сваи нельзя установить, потому, что их не существует, пока в грунте не пробурят скважину и не зальют с арсматурой бетоном. Поэтому (я уже писал в отношении гидроизоляции), эти сваи можно только устроить!
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26.04.2021 13:21 Відповісти
Где то заплакал крымский мост...
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26.04.2021 13:38 Відповісти
Нам не нужны такие новости, уберите быстро эту зраду, нам лучше киснуть в желчи и безнадеге. Это сарказм для конченых. К слову, в запорожской области довольно доступно проходит вакцинация. В районах через запись у семейного врача ожидание 1-2 недели, из-за того что не все хотят или не спешат, медработники вызванивают следующих по очереди желающих. Поэтому сейчас есть возможность довольно быстро пройти первую вакцинацию, пока зрадофилы всунули свои рыла этот вопрос и распространяют дезу про шмурдяк и прочее безнадежное нытье, что безусловно действует на всех, так как добрый процент отказывается от вакцины.
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26.04.2021 13:51 Відповісти
Но фотки красивые. Классные можно сказать.
Этот видос вообще впечатляет... можно смотреть бесконечно...
У Запоріжжі успішно встановили 720-тонну секцію вантового моста, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2071
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26.04.2021 14:13 Відповісти
За три роки завершать, може.
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26.04.2021 19:10 Відповісти
Комментируют дебило-зеленая "плесень" в большинстве своем!Во всем "разбираются"!Такие теперь и во власти волею случая!Поэтому у нас в стране все идет туго,с проблемами!
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26.04.2021 14:17 Відповісти
Но здесь это к чему? Нельзя пройти мимо и выдавить свою тугую проблемность в другом месте? От вашего любимого нытья лучше точно никому не будет, и без вашего токсикоза найдутся проблемы.
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26.04.2021 14:33 Відповісти
Да да. Помню как вяликий соевый гецьман приезжал и своим балобольным ртом балаболил, что это приоритет и обязательно построим. Как до него это делал и чивакуня. И вот «зелёная плесень» во всю строит, а идолопоклонники царя вяликого зубами скрипят. Ну а что ещё остаётся делать этим 4-х процентным погрешностям?
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27.04.2021 11:37 Відповісти
 
 