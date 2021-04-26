Вимагав щомісячну "винагороду": заступника директора одного з інститутів НААН на Сумщині спіймали на хабарі в 10 тис. грн. ФОТОрепортаж

У Сумській області затримали заступника директора одного з інститутів НААН. Його підозрюють у хабарництві. За даними слідства, чиновник вимагав від підприємця 10 тисяч гривень щомісяця за свого роду оренду приміщення в Інституті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Сумській області з колегами-правоохоронцями викрили зловмисника. Сьогодні, 26 квітня, його затримали після одержання 10 000 грн на території Інституту. Гроші вилучили на місці.

Повідомляється також, що поліцейські задокументували отримання заступником директора ще 10 000 грн наприкінці березня. Таким чином загальна сума одержаної посадовцем "винагороди" складає 20 000 грн.

Затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Також дивіться: Прикордонника, який організував схему отримання хабарів за сприяння контрабанді, затримали на Одещині, - СБУ. ФОТО

Досудове розслідування здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.





