Чернігівщина з четверга може вийти з "червоної" зони карантину, - мер Чернігова Атрошенко. ФОТОрепортаж

В Україні на цьому тижні можуть скоротити "червону" зону карантину. З цієї зони може вийти Чернігівська область.

Про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко, повідомляє видання "Високий вал", передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні в місті протестували підприємці через жорсткі карантинні обмеження. До протестувальників вийшов міський голова Владислав Атрошенко. Він зазначив, що кілька днів поспіль рівень захворюваності на COVID-19 у місті знижується.

"Я не можу підтвердити поки остаточно, але планується, що Чернігівська область та Чернігів вже з цього четверга будуть навіть не в "помаранчевій", а в "жовтій" зоні", - повідомив він.

Він зазначив, що якщо Кабмін не прийме послаблення карантину для Чернігова, то на місцевому рівні дозволять працювати максимально тим категоріям малого і середнього бізнесу, кому можливо.

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Разом з тим, учасники протесту під міськрадою підприємці вимагали: невідкладно скасувати заборону на здійснення підприємницької діяльності, повноцінно відновити роботу ТРЦ, непродовольчих ринків, магазинів тощо; прийняти рішення про виділення коштів з місцевого бюджету і встановлення достойного розміру матеріальної допомоги застрахованим особам; компенсувати суб'єктам господарювання витрати на відсотки за кредитами, орендну плату, заробітну плату і податки на неї, втрачений дохід; скасувати сплату єдиного податку, платникам 2 групи спрощеної системи оподаткування за травень і червень 2021 року; скасувати сплату податку на нерухоме майно, яке неможливо використовувати під час заборони ведення підприємницької діяльності; скасувати сплату податку на землю, яку неможливо використовувати під час заборони ведення підприємницької діяльності.





