УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6127 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 977 9

Угруповання, яке підробляло паспорти країн ЄС, викрито на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи. Учасники угруповання спеціалізувалися на незаконному переправленні іноземців і українців в країни ЄС. Зловмисники виготовляли підроблені паспорти європейських держав і трудові контракти в Євросоюзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що угруповання діяло протягом останніх 3-х років. Щомісяця "послугами" користувалось від 5 до 10 клієнтів. Вартість одного підробленого паспорта становила $2,5 тис., вартість "липового" трудового контракту від 600 до 800 американських доларів.

Правоохоронці у ході спецоперації затримали на Київщині, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, "на гарячому" організатора злочинної схеми. Він передавав іноземцям два підроблені паспорти однієї з країн ЄС. Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Виявлено ​​злочинну групу, що виготовляла підроблені документи про освіту для працевлаштування за кордоном. За 2 роки шахраї "заробили" понад 26 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У ході слідчих дій за місцями проживання учасників угруповання, адресами виготовлення і зберігання підроблених документів у Черкаській та Закарпатській областях вилучено:

  • підроблені паспорти і трудові контракти;
  • засоби зв’язку та чорнові записи;
  • готівку, ймовірно отриману злочинним шляхом;
  • інші докази протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо оголошення ще 3-ом учасникам угруповання підозр у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого організованою групою та з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.

Угруповання, яке підробляло паспорти країн ЄС, викрито на Київщині, - СБУ 01
Угруповання, яке підробляло паспорти країн ЄС, викрито на Київщині, - СБУ 02
Угруповання, яке підробляло паспорти країн ЄС, викрито на Київщині, - СБУ 03
Угруповання, яке підробляло паспорти країн ЄС, викрито на Київщині, - СБУ 04
Угруповання, яке підробляло паспорти країн ЄС, викрито на Київщині, - СБУ 05

Автор: 

документ (414) Київська область (4018) нелегали (383) підробка (437) СБУ (12809)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я их понимаю. Правительство Зеленского, создала в стране такие условия, в которых выжить, существовать людям в этой стране, чесным способом, неполучается.
показати весь коментар
26.04.2021 16:03 Відповісти
Справді ? А як же тут живуть мільйони ? І нікуди не збираються ...
Працюють мабуть ??
показати весь коментар
26.04.2021 18:34 Відповісти
и сядут ребята.... на 150тыс. евро за отсутствием состава преступления, я правильно прочитал?

в принципе - если паспорт номер такой же и имя такое же как напр. у Франсуа Пердожэппуаля и фото заказчика, то даже "пробивон" скажет - ну да, это Франсуа.
что дальше то? интересно почему обосрались - "не занесли"?
показати весь коментар
26.04.2021 16:07 Відповісти
Фіктивні паспорти - відсутність складу злочину ??
"липові" трудові контракти ???
показати весь коментар
26.04.2021 18:36 Відповісти
я же написал шо откупятся, если, когда-то возможно.
контракты - зайди в интернете на это вот и себе распечатай - контракт есть, а за паспорта, ну так, я же не туркам свечу держал шоб иранцы стали французяками то
показати весь коментар
26.04.2021 18:47 Відповісти
Группировка, подделывающая паспорта стран ЕС, разоблачена на Киевщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 5591
показати весь коментар
26.04.2021 16:14 Відповісти
кстати, кто не знал - актер имеет докторскую степень. вроде по философии, но блин... ну ладно, я не о наших клоунах)
показати весь коментар
26.04.2021 18:44 Відповісти
ничего себе...
показати весь коментар
26.04.2021 17:51 Відповісти
Навпаки - усе собі !!
показати весь коментар
26.04.2021 18:37 Відповісти
 
 