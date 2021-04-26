Угруповання, яке підробляло паспорти країн ЄС, викрито на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи. Учасники угруповання спеціалізувалися на незаконному переправленні іноземців і українців в країни ЄС. Зловмисники виготовляли підроблені паспорти європейських держав і трудові контракти в Євросоюзі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Встановлено, що угруповання діяло протягом останніх 3-х років. Щомісяця "послугами" користувалось від 5 до 10 клієнтів. Вартість одного підробленого паспорта становила $2,5 тис., вартість "липового" трудового контракту від 600 до 800 американських доларів.
Правоохоронці у ході спецоперації затримали на Київщині, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, "на гарячому" організатора злочинної схеми. Він передавав іноземцям два підроблені паспорти однієї з країн ЄС. Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину.
У ході слідчих дій за місцями проживання учасників угруповання, адресами виготовлення і зберігання підроблених документів у Черкаській та Закарпатській областях вилучено:
- підроблені паспорти і трудові контракти;
- засоби зв’язку та чорнові записи;
- готівку, ймовірно отриману злочинним шляхом;
- інші докази протиправної діяльності.
Наразі вирішується питання щодо оголошення ще 3-ом учасникам угруповання підозр у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого організованою групою та з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.
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Працюють мабуть ??
в принципе - если паспорт номер такой же и имя такое же как напр. у Франсуа Пердожэппуаля и фото заказчика, то даже "пробивон" скажет - ну да, это Франсуа.
что дальше то? интересно почему обосрались - "не занесли"?
"липові" трудові контракти ???
контракты - зайди в интернете на это вот и себе распечатай - контракт есть, а за паспорта, ну так, я же не туркам свечу держал шоб иранцы стали французяками то