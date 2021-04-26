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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Російсько-окупаційні війська обстріляли цивільні об'єкти Водяного з мінометів, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергове брутальне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ у районі лінії розмежування.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС, ввечері, 24 квітня, близько 9-ї години вечора, найманці країни-агресора зробили обстріл населеного пункту Водяне, Волноваського району із застосуванням забороненого Мінського домовленостями озброєння.

Обстріл було здійснено з позицій окупантів в районі населеного пункту Пікузи, що на Приазов‘ї. При цьому, було випущено 12 мін з мінометів калібру 120 мм, 4 міни з міномету калібру 82 мм та здійснено 12 пострілів з СПГ, у результаті чого було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та приватні господарства.

На щастя, обійшлося без жертв серед цивільних мешканців.

Російсько-окупаційні війська обстріляли цивільні обєкти Водяного з мінометів, - штаб ООС 01
Російсько-окупаційні війська обстріляли цивільні обєкти Водяного з мінометів, - штаб ООС 02

Українською стороною СЦКК здійснено верифікацію обстрілів, в результаті чого зафіксовано воронки від розривів, залишки боєприпасів та збитки, завдані домогосподарствам. За результатами верифікації на адресу СММ ОБСЄ направлено ноту з відповідними доказовими матеріалами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 12 разів зривав "тишу" на Донбасі, зокрема обстрілявши зі 120-мм мінометів населений пункт Водяне. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Українська сторона СЦКК інформує, що з початку поточного року до СММ ОБСЄ Українською стороною СЦКК було направлено 177 письмових звернень (нот), в яких зафіксовано найбільш резонансні порушення режиму припинення вогню, пов'язані у тому числі із обстрілами населених пунктів на підконтрольній території. Зазначені матеріали складають основу доказової бази злочинів окупантів на українській землі.

Російсько-окупаційні війська обстріляли цивільні обєкти Водяного з мінометів, - штаб ООС 03
Російсько-окупаційні війська обстріляли цивільні обєкти Водяного з мінометів, - штаб ООС 04

Наголошуємо, що Українська сторона СЦКК діє виключно в рамках координаційного механізму, який погоджений сторонами, оперативно фіксує (верифікує) всі порушення найманців та діє в тісній взаємодії з СММ ОБСЄ у процесі контролю та координації режиму припинення вогню.

Українська сторона СЦКК нагадує, що такі дії окупантів несуть пряму загрозу життю та здоров’ю місцевого населення та дестабілізують безпекову ситуацію вздовж усієї лінії розмежування.

У штабі наголосили, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Автор: 

обстріл (28435) бойові дії (3795) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
А це ще "Всеосяжне перемир"я № 1", чи вже "Всеосяжне перемир"я № 2"", ЗЕбіл?
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26.04.2021 16:36
+6
Мы уже на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе, - какой-то дурачек (с)
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26.04.2021 16:40
+3
Держитесь-скоро "пасхальное перемирие".
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26.04.2021 16:40
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А це ще "Всеосяжне перемир"я № 1", чи вже "Всеосяжне перемир"я № 2"", ЗЕбіл?
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26.04.2021 16:36 Відповісти
скока зряплатка в тушек из ОБСЕ?
их только чет 4 подорвались, но думаю за такую зряплату - все бы хотели ездить и жрать бухло с боевиками.
че наши не рванут со 122-ек? в ответ то? я х.з. - сидеть и фиксировать шо по тебе тупо даже спг работает - нахрена надо там сидеть то?
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26.04.2021 16:38 Відповісти
Мы уже на финише согласования установления "режима тишины" на Донбассе, - какой-то дурачек (с)
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26.04.2021 16:40 Відповісти
Держитесь-скоро "пасхальное перемирие".
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26.04.2021 16:40 Відповісти
Тільки "осуществлена верификация обстрелов", але вчергове простили окупанта..., не дали вогневої відсічі... Це така зедебільна стратегія...

А вони будуть і далі стріляти. І жертви будуть. якщо не сьогодні, то завтра. Сьогодні ще фартонуло. Он,а місяць тому - четверо двохсотих. Були і поодиночці...
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26.04.2021 16:42 Відповісти
Хоч перестали придурки вживати фразу "порушили режим тиші"
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26.04.2021 16:45 Відповісти
It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.
Мы уже на финишной прямой, или на финишном старте? Где мы, зебилье?
Вместо Черчилля - вислюк, вместо будущего - стойло.
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26.04.2021 16:46 Відповісти
ДА ВРЕТЕ ВЫ ВСЕ ВАША ПОЛИТИКА ИДЕТ В РАЗРЕЗ С ПОЛИТИКОЙ ЗЕ ОН ТУ НА ЗАЯВИЛ ЧТО НА ПОРОГЕ ВСЕОБЪЕМЛЕМОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ПУ А ВЫ ТУТ ПРО ОБСТРЕЛЫ ВСЕ ВАША ВЫДУМКА

И КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЫ ВИДИМ И СЛЫШИМ ПРОВАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ ЗЕ СТРАУСА ГИБЕЛЬ СОЛДАТ РАНЕНИЕ РАЗРУШЕНИЕ МИРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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26.04.2021 16:53 Відповісти
та гнать аккупантов, вот и весь сказ, а не хотят по хорошему - попросить по плохому,але, нехай кулеба по протесту в день подает
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26.04.2021 17:03 Відповісти
Не може такого бути. "Режим тиші" ЖОДНОГО разу не був зірваний, за твердженням пліснявої влади. А зара йде підготовка до "супер- пупер режиму тиші". Так що, які обстріли, шо ви такоЄ гАвАрітє?
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26.04.2021 17:10 Відповісти
 
 