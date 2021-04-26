Російсько-окупаційні війська обстріляли цивільні об'єкти Водяного з мінометів, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергове брутальне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ у районі лінії розмежування.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресцентрі штабу ООС, ввечері, 24 квітня, близько 9-ї години вечора, найманці країни-агресора зробили обстріл населеного пункту Водяне, Волноваського району із застосуванням забороненого Мінського домовленостями озброєння.

Обстріл було здійснено з позицій окупантів в районі населеного пункту Пікузи, що на Приазов‘ї. При цьому, було випущено 12 мін з мінометів калібру 120 мм, 4 міни з міномету калібру 82 мм та здійснено 12 пострілів з СПГ, у результаті чого було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та приватні господарства.

На щастя, обійшлося без жертв серед цивільних мешканців.





Українською стороною СЦКК здійснено верифікацію обстрілів, в результаті чого зафіксовано воронки від розривів, залишки боєприпасів та збитки, завдані домогосподарствам. За результатами верифікації на адресу СММ ОБСЄ направлено ноту з відповідними доказовими матеріалами.

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Українська сторона СЦКК інформує, що з початку поточного року до СММ ОБСЄ Українською стороною СЦКК було направлено 177 письмових звернень (нот), в яких зафіксовано найбільш резонансні порушення режиму припинення вогню, пов'язані у тому числі із обстрілами населених пунктів на підконтрольній території. Зазначені матеріали складають основу доказової бази злочинів окупантів на українській землі.





Наголошуємо, що Українська сторона СЦКК діє виключно в рамках координаційного механізму, який погоджений сторонами, оперативно фіксує (верифікує) всі порушення найманців та діє в тісній взаємодії з СММ ОБСЄ у процесі контролю та координації режиму припинення вогню.

Українська сторона СЦКК нагадує, що такі дії окупантів несуть пряму загрозу життю та здоров’ю місцевого населення та дестабілізують безпекову ситуацію вздовж усієї лінії розмежування.

У штабі наголосили, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.