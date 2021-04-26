Шахраї пропонували іноземцям за $3,5 тис. оформити фіктивний шлюб з українками для легалізації в країні, - поліція Києва. ФОТОрепортаж

27-річний іноземець домовився з чиновниками органів про укладення фіктивних шлюбів громадян інших держав з українками, щоб переправити їх у країни Європи. Вартість такої послуги становила 3500 доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Правоохоронці припинили злочинну діяльність осіб, які здійснювали легалізацію іноземців на території України за грошову винагороду.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

"Правопорушник організував канал незаконного переправлення іноземців через державний кордон України, замаскувавши це під укладення фіктивних шлюбів з українками, користуючись корупційними зв’язками зі службовими особами органів реєстрації актів цивільного стану у Київській області. Вартість такого "одруження" складала близько 3500 доларів США. Крім того, взамін дівчата отримували 1000 доларів США за статус "дружини", - розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника сектора відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Києва Олексій Гаврилюк.

Зловмисник та його знайомий – 35-річний мешканець Київської області, підшукував у колі своїх друзів незаміжніх дівчат, що перебувають у скрутному матеріальному становищі, які погоджувались на оформлення фіктивних шлюбів з невідомими іноземцями.

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"Під час проведення першого етапу оперативної закупки за оформлення фіктивного шлюбу іноземця з громадянкою України правопорушнику передано 10 000 гривень. У ході другого етапу йому передано 52 000 гривень та затримано на місці скоєння злочину у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України",- додав правоохоронець.

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели п’ять обшуків у м. Києві та Київській області: за місцем мешкання фігурантів та в їх автомобілях. Поліцейські вилучили речові докази їх злочинної діяльності. Це - гроші, мобільні телефони, чорнові записи, флеш-накопичувачі, комп’ютерну техніку, документи іноземців, свідоцтва про шлюб.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчі поліції Києва оголосили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. На час слідства фігурант перебуватиме під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.









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