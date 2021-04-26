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У Карпатах відновлено пошуки туриста, який зник 13 лютого в районі гори Гемба, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На Закарпатті відновлено пошуки 40-річного киянина, який зник у районі гори Гемба 13 лютого під час катання на лижах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласного ДСНС.

У Карпатах відновлено пошуки туриста, який зник 13 лютого в районі гори Гемба, - ДСНС 01

Роботи поновилися 24 квітня, у зв'язку з потеплінням і таненням снігу в районі пошуку.

Читайте: На Закарпатті 66 людей шукають туриста, який загубився в горах, - ДСНС

У пошуках взяли участь 25 осіб і 8 одиниць техніки гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС, а також вісім волонтерів із Києва.

У Карпатах відновлено пошуки туриста, який зник 13 лютого в районі гори Гемба, - ДСНС 02
У Карпатах відновлено пошуки туриста, який зник 13 лютого в районі гори Гемба, - ДСНС 03
У Карпатах відновлено пошуки туриста, який зник 13 лютого в районі гори Гемба, - ДСНС 04

Для повітряного моніторингу території використовувався безпілотний літальний апарат. Пошукові групи обстежили схили і водозбірники гори Гемба та Жид-Магура.

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У Карпатах відновлено пошуки туриста, який зник 13 лютого в районі гори Гемба, - ДСНС 05
У Карпатах відновлено пошуки туриста, який зник 13 лютого в районі гори Гемба, - ДСНС 06

"На жаль, зниклого громадянина не знайдено", - сказано в повідомленні.

Автор: 

Карпати (261) ДСНС (5105) туристи (275) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+4
Он уже перешел границу...
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26.04.2021 19:38
+2
Теперь он официантом в Лондоне,жалеет страшно (с). Нехорошо,но не удержался...
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26.04.2021 19:51
+2
я б с февраля проголодался и дошел до гваделупы..шо там тех карпат там все рядом..
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26.04.2021 21:44
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Вумный в гору не пайдьот а обойдьот...
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26.04.2021 19:28 Відповісти
Такий відпочинок... біда для сім'ї та й людям шукати по
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26.04.2021 19:30 Відповісти
потрібно.
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26.04.2021 19:32 Відповісти
Он уже перешел границу...
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26.04.2021 19:38 Відповісти
100%
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26.04.2021 20:02 Відповісти
Как версия одна из многих - вполне может быть.
А может похищен на органы, на лыжах катался, значит - здоровый
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26.04.2021 20:06 Відповісти
Теперь он официантом в Лондоне,жалеет страшно (с). Нехорошо,но не удержался...
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26.04.2021 19:51 Відповісти
а был ли мальчик?
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26.04.2021 20:46 Відповісти
я б с февраля проголодался и дошел до гваделупы..шо там тех карпат там все рядом..
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26.04.2021 21:44 Відповісти
1500 км, так розумію що ви і 20 не прйдете по горам. інакше таке б не написали.
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27.04.2021 05:28 Відповісти
 
 