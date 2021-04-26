У Карпатах відновлено пошуки туриста, який зник 13 лютого в районі гори Гемба, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На Закарпатті відновлено пошуки 40-річного киянина, який зник у районі гори Гемба 13 лютого під час катання на лижах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласного ДСНС.

Роботи поновилися 24 квітня, у зв'язку з потеплінням і таненням снігу в районі пошуку.

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У пошуках взяли участь 25 осіб і 8 одиниць техніки гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС, а також вісім волонтерів із Києва.







Для повітряного моніторингу території використовувався безпілотний літальний апарат. Пошукові групи обстежили схили і водозбірники гори Гемба та Жид-Магура.

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"На жаль, зниклого громадянина не знайдено", - сказано в повідомленні.