У Карпатах відновлено пошуки туриста, який зник 13 лютого в районі гори Гемба, - ДСНС. ФОТОрепортаж
На Закарпатті відновлено пошуки 40-річного киянина, який зник у районі гори Гемба 13 лютого під час катання на лижах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласного ДСНС.
Роботи поновилися 24 квітня, у зв'язку з потеплінням і таненням снігу в районі пошуку.
У пошуках взяли участь 25 осіб і 8 одиниць техніки гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС, а також вісім волонтерів із Києва.
Для повітряного моніторингу території використовувався безпілотний літальний апарат. Пошукові групи обстежили схили і водозбірники гори Гемба та Жид-Магура.
"На жаль, зниклого громадянина не знайдено", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Андерсен #450397
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+2 ий
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+2 Денис Александров #481246
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А может похищен на органы, на лыжах катался, значит - здоровый