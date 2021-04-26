Кандидат медичних наук Ябчанка спалив диплом на знак протесту проти наукового ступеня Ківи. ФОТО
Олександр Ябчанка просить вважати акт спалення диплома офіційною вимогою позбавити його наукового ступеня.
Фото палаючого документа він опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію. Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала "за". З огляду на це мені в подальшому соромно називатися кандидатом наук. Це звання остаточно дискредитовано", - написав він.
Ябчанка закликав інших кандидатів і докторів наук не йти на компроміси з совістю і вчинити аналогічно.
"Тільки так у нас може з'явитися шанс на науку, за яку нам не буде соромно перед нашими нащадками", - зазначив він.
Олександр Ябчанка є викладачем Школи управління Українського Католицького Університету.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.
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В отношении канд наук Кивы должна быть независимая экспертиза специалистов, а не толпы охломонов. Если Кива дрочит в зале, то это не означает что он не мог представить достойную диссертации.