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Кандидат медичних наук Ябчанка спалив диплом на знак протесту проти наукового ступеня Ківи. ФОТО

Олександр Ябчанка просить вважати акт спалення диплома офіційною вимогою позбавити його наукового ступеня.

Фото палаючого документа він опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію. Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала "за". З огляду на це мені в подальшому соромно називатися кандидатом наук. Це звання остаточно дискредитовано", - написав він.

Ябчанка закликав інших кандидатів і докторів наук не йти на компроміси з совістю і вчинити аналогічно.

"Тільки так у нас може з'явитися шанс на науку, за яку нам не буде соромно перед нашими нащадками", - зазначив він.

Кандидат медичних наук Ябчанка спалив диплом на знак протесту проти наукового ступеня Ківи 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Ківа захищає дисертацію: "Я зрозумів запитання і ми відповімо на нього в наступній науковій роботі". ВIДЕО

Олександр Ябчанка є викладачем Школи управління Українського Католицького Університету.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.


Кандидат медичних наук Ябчанка спалив диплом на знак протесту проти наукового ступеня Ківи 02

Автор: 

наука (364) Одеська область (3208) протест (2398) військові навчання (2775) Кива Ілля (377) ЗСУ (7542)


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Топ коментарі
+101
Кандидат медицинских наук Ябчанка сжег диссертацию в знак протеста против ученой степени Кивы - Цензор.НЕТ 7658
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26.04.2021 21:02
+92
Александр Ябчанка просит считать акт сожжения диссертации официальным требованием лишить его ученой степени Источник: https://censor.net/ru/p3262130

Респект вченому
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26.04.2021 21:05
+73
Кандидат медицинских наук Ябчанка сжег диссертацию в знак протеста против ученой степени Кивы - Цензор.НЕТ 2318
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26.04.2021 21:07
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Как Вам, Таунрис, не стыдно над больным смеяться.... Пусть оно считает себя "учёным".... Лишь бы тихо себя вёл и не пытался прилюдно свой писюн засунуть себе в попу...
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27.04.2021 20:51 Відповісти
Хто знає які зараз розцінки за диблом?
Якщо привести макаку в комісію, з вирізкою з газети під заголовком дисертація, для макаки диблом дорожче обійдеться ніж ківі?
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27.04.2021 15:54 Відповісти
Тартак теперь может петь так: "Я не хочу бути кандидатом в Україні - Не цінує кандидатів моя країна!"
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27.04.2021 16:59 Відповісти
Вообще то Кива сам того не осознавая вскрыл гнойник "украинской науки", показав всем чего реально стоят все эти доктора и кандидаты. Все это протухшее совковое кубло моли надо выкуривать и строить систему заново, в соответствии с реальными потребностями государства.
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27.04.2021 17:28 Відповісти
а то проффесорство Якубовича це не зробило раніше!?
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27.04.2021 21:44 Відповісти
Джон Аба! ты специалист в области социологии или примитивный неуч. Ты можешь предоставить профессиональну экспертизу на диссертацию Кивы, что бросаешь тень на всю украинскую науку. Если можешь то представь и пошли ее в ВАК
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27.04.2021 22:37 Відповісти
Я ближе ко второму. Меня не научили испытывать благоговейный трепет переред украинской наукой. Совсем не понимаю зачем сидят все эти бесполезные НИИ. Какая у них связь с реальностью? Если при совке их достижения использовались в народном хозяйстве, то сейчас , в лучшем случае, это ресурс кадров для США и Европы. А в худшем - Кива и ему подобные нахлебники.
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27.04.2021 23:50 Відповісти
Те саме стосується і державних нагород та звання Героя України.
Мордовські шлюхи нараздавали їх самі собі як і скільки захотіли
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27.04.2021 21:43 Відповісти
Як сказав один професор: "я ... студент, а не шаріков"
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27.04.2021 22:24 Відповісти
Если канд мед наук сжег оригинал диплома а не копию, то его нужно лишить ученой степени. Значит сам такой кмн.
В отношении канд наук Кивы должна быть независимая экспертиза специалистов, а не толпы охломонов. Если Кива дрочит в зале, то это не означает что он не мог представить достойную диссертации.
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27.04.2021 22:33 Відповісти
Сколько заплатили за коментарий, гандон ватный.
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29.04.2021 10:00 Відповісти
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