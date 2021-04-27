Хабар за дозвіл працювати під час карантину: Затримано заступника начальника райуправління поліції Києва. ФОТОрепортаж
При одержанні неправомірної вигоди затриманий заступник начальника одного з районних управлінь поліції Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, чиновник систематично вимагав та отримував від керівників закладів харчування неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності і неприпинення їх роботи під час карантину.
У ході контролю за вчиненням злочину задокументовано отримання поліцейським 25 тис. грн від керівників закладів. Правоохоронці затримали його на одержанні ще 13 тис. грн неправомірної вигоди.
Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру й обрання запобіжного заходу. За місцем роботи затриманого тривають обшуки.
Топ коментарі
+6 Ирод Снегуровик #476914
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+5 Стас Белов #486887
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+2 Владимир Ермоленко
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