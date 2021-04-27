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Новини Фото Хабарники
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Хабар за дозвіл працювати під час карантину: Затримано заступника начальника райуправління поліції Києва. ФОТОрепортаж

При одержанні неправомірної вигоди затриманий заступник начальника одного з районних управлінь поліції Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, чиновник систематично вимагав та отримував від керівників закладів харчування неправомірну вигоду за непритягнення до відповідальності і неприпинення їх роботи під час карантину.

У ході контролю за вчиненням злочину задокументовано отримання поліцейським 25 тис. грн від керівників закладів. Правоохоронці затримали його на одержанні ще 13 тис. грн неправомірної вигоди.

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Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру й обрання запобіжного заходу. За місцем роботи затриманого тривають обшуки.

Хабар за дозвіл працювати під час карантину: Затримано заступника начальника райуправління поліції Києва 01
Хабар за дозвіл працювати під час карантину: Затримано заступника начальника райуправління поліції Києва 02
Хабар за дозвіл працювати під час карантину: Затримано заступника начальника райуправління поліції Києва 03
Хабар за дозвіл працювати під час карантину: Затримано заступника начальника райуправління поліції Києва 04

Автор: 

хабар (4702) Київ (19461) Нацполіція (15163) Офіс Генпрокурора (3248)


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Топ коментарі
+6
реформована авакяном паліція на висотє хто зараз пам'ятає за сину з рюкзачками?
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27.04.2021 10:19
+5
А дело не только в реформе. Берут потому что дают. Пока мудрый нарид, не перестанет давать, даже в ущерб себе, никакая реформа не поможет. Свободный народ взяток не дает, а у нас все выбирают путь наименьшего сопротивления и потом жалуются что без денег ничего сделать нельзя... Не давать трудно в нашей стране, часто чиновники создают все условия что бы было легче дать и закрыть вопрос, но это возможно, и это нужно делать если кто то хочет жить как в Европе...
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27.04.2021 10:26
+2
Ну негодяи ,кто задержал,у человека только жизнь налаживаться стала,еще не все бабло за назначение отдал.
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27.04.2021 10:54
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реформована авакяном паліція на висотє хто зараз пам'ятає за сину з рюкзачками?
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27.04.2021 10:19 Відповісти
А дело не только в реформе. Берут потому что дают. Пока мудрый нарид, не перестанет давать, даже в ущерб себе, никакая реформа не поможет. Свободный народ взяток не дает, а у нас все выбирают путь наименьшего сопротивления и потом жалуются что без денег ничего сделать нельзя... Не давать трудно в нашей стране, часто чиновники создают все условия что бы было легче дать и закрыть вопрос, но это возможно, и это нужно делать если кто то хочет жить как в Европе...
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27.04.2021 10:26 Відповісти
"Дайте мне хоть что-то разрешать, и можете не платить зарплату" (с)
Чем больше запретов - тем больше коррупции. На фото (имхо) шиномонтаж. Если они сейчас не заработают - будут до осени нюхать ...
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27.04.2021 10:58 Відповісти
чиновник систематически требовал и получал от руководителей учреждений питания неправомерную выгоду за непривлечение к ответственности и непрекращение их работы во время карантина.Источник: https://censor.net/ru/p3262188

Осмелюсь предположить что его взяли на шиномонтаже, возможно при передаче денег...
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27.04.2021 11:00 Відповісти
Ну тогда да, руководитель учереждения питания это другое дело. Им детей кормить не нужно и зарплата не нужна.
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27.04.2021 11:37 Відповісти
Исходя из Вашей логики, если мне нужно будет кормить своих детей, то я смогу залезть к Вам в квартиру??? Это же не на бухло, что бы детей накормить, святое дело! Верно я понимаю?
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27.04.2021 11:40 Відповісти
Странное сравнение: грабеж и запрет от государства честно работать.
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28.04.2021 10:31 Відповісти
это учреждение питания для трансформеров
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27.04.2021 14:33 Відповісти
...квартал 95! начальнику приносят а не сам ходит за кэшем) под данные попадают так все без исключения начальники районов города. больше всего что кто то занес больше на верх за должность
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27.04.2021 10:28 Відповісти
нам нужна полиция от полиции
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27.04.2021 10:29 Відповісти
не поможет
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27.04.2021 10:37 Відповісти
ну и шо ему будет ? с такой характеристикой как у него - его любой суд отпустит, еще и дети , примерный семьянин ахахаха! соли ему на хвост насыпьте
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27.04.2021 10:38 Відповісти
Ну негодяи ,кто задержал,у человека только жизнь налаживаться стала,еще не все бабло за назначение отдал.
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27.04.2021 10:54 Відповісти
Брал гривнами. Патриот!
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27.04.2021 14:42 Відповісти
 
 