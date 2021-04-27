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Зупинено масштабну вірусну атаку спецслужб РФ на держоргани України, спрямовану на блокування роботи критичної інфраструктури, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці СБУ не дали спецслужбам РФ здійснити потужну вірусну атаку на держоргани України. Російські куратори діяли через завербованого українського хакера, який мав надіслати українським посадовцям замаскований файл зі шпигунським програмним забезпеченням.

Ціллю атаки були центральні органи влади та органи місцевого самоврядування, а мета зловмисників – заблокувати роботу об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що спецслужби РФ діяли через мешканця Запоріжжя. Через інтернет він отримав від громадянина РФ пропозицію на конфіденційне співробітництво. Хакер погодився за гроші вести підривну діяльність проти України. Зловмисник, зокрема, зобов’язався здійснити цільову вірусну атаку на державні електронні інформаційні ресурси.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кількість кібератак на Україну зростає: хакери "полюють" на органи держвлади, об'єкти інфраструктури та приватні фірми, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

За задумом "кураторів", чоловік мав надіслати українським посадовцям замаскований файл зі шпигунським програмним забезпеченням. Розсилка мала забезпечити вірусне ураження закритих електронних інформаційних систем державних установ та органів місцевого самоврядування. Замовники хотіти отримати несанкціонований доступ до інформації, яка могла блокувати сталу роботу об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури.

У ході проведених слідчих дій правоохоронці вилучили:

  • електронні носії інформації із файлами наданого іноземними спецслужбами програмного забезпечення;
  • листування з кураторами РФ.

Організатору повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Зупинено масштабну вірусну атаку спецслужб РФ на держоргани України, спрямовану на блокування роботи критичної інфраструктури, - СБУ 01

Автор: 

Запоріжжя (2265) росія (65129) СБУ (12809) спецслужби (267) хакер (1347) атака (339)


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Зеленскому интернет в самолете отключили? Срочно, срочно выделить очередные 40 лямов, на защиту сети Зеленского и его инстаграм!!!
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27.04.2021 10:45 Відповісти
вот как должна работать спец. связь
Пресечена масштабная вирусная атака спецслужб РФ на госорганы Украины с целью блокирования работы критической инфраструктуры, - СБУ - Цензор.НЕТ 5992
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27.04.2021 10:48 Відповісти
Имя у этой вирусной атаки, случайно не Ермак? Или не случайно?
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27.04.2021 10:46 Відповісти
Во многих странах поднимается антипутлерлвская волна , а Зеиуда к ***** собрался посмотреть в его безумные рыбьи глазки и согласиться по-середине !
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27.04.2021 11:08 Відповісти
А хакер це той чувак, що стоїть позаду? Не хочу нікого образити, але....справжність фото десь між 0 і -100%....
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27.04.2021 11:37 Відповісти
ага, похоже шо предатель по совместительству - труженик шприца
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27.04.2021 11:43 Відповісти
а фото о чем?
тема вируса не раскрыта!
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27.04.2021 11:40 Відповісти
 
 