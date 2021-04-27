Митрополит Епіфаній освятив 5 тисяч пасок для українських воїнів. ФОТОрепортаж

Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній на території Свято-Михайлівського Золотоверхого собору звершив освячення п'яти тисяч пасок, які отримають військовослужбовці Збройних Сил України, що виконують завдання на півдні та півночі країни, а також у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

У заході з передачі великодніх пасок взяли участь офіцери Командування об'єднаних сил Збройних Сил України на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.

"Особовий склад Командування висловлює свою підтримку, вдячність і демонструє духовну єдність з побратимами, яка є надзвичайно важливою в цей час. Ми доклали зусиль, щоб наші хлопці, які зараз далеко від рідних, відчули себе частиною великої сім’ї, адже ці паски символізують частинку рідного й домашнього побуту", - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач додав, що свято Воскресіння Господнього дасть змогу усім витримати складні випробування, а також надихне на нові звершення та перемоги.

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