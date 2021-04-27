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Митрополит Епіфаній освятив 5 тисяч пасок для українських воїнів. ФОТОрепортаж

Митрополит Епіфаній освятив 5 тисяч пасок для українських воїнів. ФОТОрепортаж

Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній на території Свято-Михайлівського Золотоверхого собору звершив освячення п'яти тисяч пасок, які отримають військовослужбовці Збройних Сил України, що виконують завдання на півдні та півночі країни, а також у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

У заході з передачі великодніх пасок взяли участь офіцери Командування об'єднаних сил Збройних Сил України на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.

"Особовий склад Командування висловлює свою підтримку, вдячність і демонструє духовну єдність з побратимами, яка є надзвичайно важливою в цей час. Ми доклали зусиль, щоб наші хлопці, які зараз далеко від рідних, відчули себе частиною великої сім’ї, адже ці паски символізують частинку рідного й домашнього побуту", - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач додав, що свято Воскресіння Господнього дасть змогу усім витримати складні випробування, а також надихне на нові звершення та перемоги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Епіфаній закликав українців із груп ризику залишитися на Великдень вдома: "Людське життя - це дар божий, який ми маємо берегти". ВIДЕО

Митрополит Епіфаній освятив 5 тисяч пасок для українських воїнів 01
Митрополит Епіфаній освятив 5 тисяч пасок для українських воїнів 02
Митрополит Епіфаній освятив 5 тисяч пасок для українських воїнів 03
Митрополит Епіфаній освятив 5 тисяч пасок для українських воїнів 04

Автор: 

Великдень (359) військовослужбовці (4743) ЗСУ (7542) Епіфаній (349)


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Топ коментарі
+7
Таварисч, помни: неосторожный утренний опохмел ведет к длительному запою.
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27.04.2021 12:29
+6
Хорошая затея . Это лучше , чем читать о диссертации Кивы , или о вечеринке Тищенко .
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27.04.2021 12:23
+6
Гарна людина робить добру справу. Приємно читати.
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27.04.2021 12:44
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Хорошая затея . Это лучше , чем читать о диссертации Кивы , или о вечеринке Тищенко .
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27.04.2021 12:23 Відповісти
Огоооо 5000, сколько же дней у него ушло на это, наверно ночами не спал, святил, святил и святил, устал наверно....
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27.04.2021 12:25 Відповісти
Ти дебіл? У нас є багато священиків, є кому святити великодні кулиничі, яйця і ковбаси. Чи ти думав, що предстоятель церкви сам їх освячував, дурень.
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27.04.2021 13:16 Відповісти
Таварисч, помни: неосторожный утренний опохмел ведет к длительному запою.
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27.04.2021 12:29 Відповісти
Вірити можна і в клоуна, але Бог єдиний, незалежно від геополітики і численних релігій.
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27.04.2021 12:52 Відповісти
Для военных и гражданских лиц есть ордена и медали...
А для церковников СОВЕРШИВШИХ ПОДВИГ ЧТО ЕСТЬ ?
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27.04.2021 12:31 Відповісти
Маленький свечной заводик.
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27.04.2021 12:37 Відповісти
Для усіх громадян України, хто заслужив, є ордени і медалі, незалежно від роду діяльності, віросповідання і нації.
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27.04.2021 13:09 Відповісти
вот реальное воплощение в жизнь известного выражение классика украинской политики: "Армія. Мова. Віра"
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27.04.2021 12:32 Відповісти
А хто "известньій классик российской политики"? На раші також священний рюзькій ЯЗИК, непабєдімая АРМИЯ і ВЕРА, якої попи святять танки на бой кровавий по всьому світу, які своїм патріархатом, як пиявки окупували наші святі місця.
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27.04.2021 13:00 Відповісти
Гарна людина робить добру справу. Приємно читати.
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27.04.2021 12:44 Відповісти
так i э: у нашого митрополита Єпіфанія гарне і світле обличчя
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27.04.2021 16:26 Відповісти
5 000 пасок! Стаханов!
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27.04.2021 12:53 Відповісти
А як бризки хоч і "свяченої" іонами срібла води на обгортку паски можуть її освятити?))) От целофан,то точно святий!)))
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27.04.2021 12:59 Відповісти
А який дурень святить паску в обгортці, ти і свій кулинич тримаєш в обгортці, коли йдеш до ліжка?
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27.04.2021 13:24 Відповісти
А ти подивись на фото і як то кажуть роозяв очі!)))
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27.04.2021 13:36 Відповісти
Авжеж, нашим людям "какая разница". Кілька крапель потрапить і то добре. Головне, що в святий день. Раніше самі пекли, то святили без обгортки.
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27.04.2021 13:45 Відповісти
Надеюсь каждую лично святил)
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27.04.2021 13:26 Відповісти
Усіх вітаю зі святом Великодня!!
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27.04.2021 15:27 Відповісти
ще зарано: наразi страсний тиждень, а вже 2 травня буде свято Великодня
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27.04.2021 16:31 Відповісти
А Онуфрій для чиїх воїнів полив водичкою? Бо як може освятити піп паски, який закликає вбивати українців і голодомор прирівняв до помсти за непокору українців. А кому вони не покорилися?
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27.04.2021 15:56 Відповісти
Гарна справа! Українська церква підтримує і допомагає українській армії!
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27.04.2021 16:17 Відповісти
так i повинно бути
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27.04.2021 16:32 Відповісти
 
 