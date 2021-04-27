Справа Семенченка і Шевченка: Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом екскомбата "Донбасу" Виногродського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання захисту екскомбата "Донбасу" Анатолія Виногродського про зміну йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 27 квітня, апеляційний суд Києва розглянув скаргу захисту на запобіжний захід екскомбата "Донбасу" Анатолію Виногродському, якого підозрюють у співучасті в організації приватної військової компанії Donbass Battalion Corporation разом з ексдепутатом і колишнім командиром "Донбасу" Семеном Семенченком.

У ході засідання Виногродський заявив, що не має наміру ховатися від слідства і готовий у суді доводити свою невинуватість. Крім того, він наголосив - через серйозну хворобу серця йому необхідно щоденно проходити як мінімум 5 км, тому цілодобовий домашній арешт може завдати шкоди його здоров'ю.

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В результаті суд відмовив у задоволенні клопотання захисту і залишив Виногродському раніше обрану міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета. Присутні на засіданні зустріли рішення суду вигуками "Ганьба!" і "Мерзавці!".























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

Більш докладно про справу НЗФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".