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Справа Семенченка і Шевченка: Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом екскомбата "Донбасу" Виногродського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання захисту екскомбата "Донбасу" Анатолія Виногродського про зміну йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 27 квітня, апеляційний суд Києва розглянув скаргу захисту на запобіжний захід екскомбата "Донбасу" Анатолію Виногродському, якого підозрюють у співучасті в організації приватної військової компанії Donbass Battalion Corporation разом з ексдепутатом і колишнім командиром "Донбасу" Семеном Семенченком.

У ході засідання Виногродський заявив, що не має наміру ховатися від слідства і готовий у суді доводити свою невинуватість. Крім того, він наголосив - через серйозну хворобу серця йому необхідно щоденно проходити як мінімум 5 км, тому цілодобовий домашній арешт може завдати шкоди його здоров'ю.

Також читайте: Справа Семенченка і Шевченка: Суд відправив під домашній арешт екскомбата "Донбасу" Виногродського

В результаті суд відмовив у задоволенні клопотання захисту і залишив Виногродському раніше обрану міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета. Присутні на засіданні зустріли рішення суду вигуками "Ганьба!" і "Мерзавці!".

Справа Семенченка і Шевченка: Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом екскомбата Донбасу Виногродського 01
Справа Семенченка і Шевченка: Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом екскомбата Донбасу Виногродського 02
Справа Семенченка і Шевченка: Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом екскомбата Донбасу Виногродського 03
Справа Семенченка і Шевченка: Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом екскомбата Донбасу Виногродського 04
Справа Семенченка і Шевченка: Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом екскомбата Донбасу Виногродського 05
Справа Семенченка і Шевченка: Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом екскомбата Донбасу Виногродського 06
Справа Семенченка і Шевченка: Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом екскомбата Донбасу Виногродського 07
Справа Семенченка і Шевченка: Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом екскомбата Донбасу Виногродського 08
Справа Семенченка і Шевченка: Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом екскомбата Донбасу Виногродського 09
Справа Семенченка і Шевченка: Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом екскомбата Донбасу Виногродського 10
Справа Семенченка і Шевченка: Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом екскомбата Донбасу Виногродського 11

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

Більш докладно про справу НЗФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".

Автор: 

Семен Семенченко (251) Виногродський Анатолій (13) домашній арешт (196) Шевченко Євген (139)


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Топ коментарі
+6
Дело Семенченко и Шевченко: Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-комбата "Донбасса" Виногродского - Цензор.НЕТ 6873
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27.04.2021 14:43
+3
Оккупационная администрация Крыма проводит комплекс мероприятий по подготовке Северо-Крымского канала к приему воды.Меняется гидроизоляция,проводятся работы по ремонту насосного оборудования 11 участков.
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27.04.2021 14:44
+1
Справа Семенченка і Шевченка: Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом екскомбата "Донбасу" Виногродського - Цензор.НЕТ 499
показати весь коментар
27.04.2021 15:02
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Дело Семенченко и Шевченко: Апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-комбата "Донбасса" Виногродского - Цензор.НЕТ 6873
показати весь коментар
27.04.2021 14:43 Відповісти
Оккупационная администрация Крыма проводит комплекс мероприятий по подготовке Северо-Крымского канала к приему воды.Меняется гидроизоляция,проводятся работы по ремонту насосного оборудования 11 участков.
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27.04.2021 14:44 Відповісти
Ждут когда гниды проведут кластеры в жизнь.
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27.04.2021 15:01 Відповісти
Справа Семенченка і Шевченка: Апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом екскомбата "Донбасу" Виногродського - Цензор.НЕТ 499
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27.04.2021 15:02 Відповісти
Наче при баризі Виногродського не арештовували. Олігархічна влада не змінилася, змінилось лише прізвище президента.
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28882745.html
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27.04.2021 19:26 Відповісти
Так они же агитировали за Зелю и "абынепорошенко". За что боролись. Бойтесь желаний своих

Зато не Порошенко.
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27.04.2021 19:32 Відповісти
Семен Семенченко гораздо больше бизнесмен и "решала" чем искренний патриот Украины. Я не знаю всех обстоятельств дела, но то что Сеня благодаря войне существенно улучшил свой материальный достаток сомнению не поддается.
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27.04.2021 19:43 Відповісти
козирна карта єрмака попаде у президента........це погана гра завкарандашами
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27.04.2021 21:52 Відповісти
 
 