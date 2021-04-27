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Новини Фото Листування нардепів у Раді
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Листування "слуги народу" Петруняка на засіданні ВР: "У кого був секс без шкарпеток?" ФОТОрепортаж

Журналістам вдалося зафіксувати листування нардепа "Слуги народу" Євгена Петруняка під час пленарного засідання парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал видання "Букви".

"У кого був секс без шкарпеток? Відпишіться, відчуття, плюси, мінуси...", - йдеться в повідомленні, отриманому нардепом.

Листування слуги народу Петруняка на засіданні ВР: У кого був секс без шкарпеток? 01
Листування слуги народу Петруняка на засіданні ВР: У кого був секс без шкарпеток? 02
Листування слуги народу Петруняка на засіданні ВР: У кого був секс без шкарпеток? 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: "Коли її обіймаю, у мене все встає", - робота ВР 16 квітня. ФОТОрепортаж

"Дуже вибачаємося, тут у когось був секс без шкарпеток? Терміново потрібна допомога панові Петруняку ("слуга", поціновувач оголених жіночих грудей), а то він увесь у роботі та не відповідає друзяці на дуже важливі запитання", - пишуть журналісти.

Видання натякає на зафіксоване повідомлення під час засідання Верховної Ради в грудні 2020 року - тоді народний депутат, який розглядав у телефоні фото жіночих грудей, потрапив у кадр просто під час трансляції.

Листування слуги народу Петруняка на засіданні ВР: У кого був секс без шкарпеток? 04
Листування слуги народу Петруняка на засіданні ВР: У кого був секс без шкарпеток? 05

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Холодов розглядав на засіданні Ради фотографії оголених дівчат. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

секс (114) ЗМІ (1359) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+47
Депутата СН без мозгов, интересует секс без носков
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27.04.2021 15:56
+43
ще один майбутній "кадитат незрозумілих наук"
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27.04.2021 15:55
+35
"Новиє ліца" - верещали ЗЕбіли, "зламаю систему" - верещав ЗЕлений блазень
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27.04.2021 16:01
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Правила форума Рада форумчан
ще один майбутній "кадитат незрозумілих наук"
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27.04.2021 15:55 Відповісти
Цьому законодавцю краще працювати на фабриці шкарпеток і панчох, а не просиджувати штани у Раді, отримуючи за це ще й бабки.
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27.04.2021 16:14 Відповісти
этот сразу на докторскую зайдёт...
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27.04.2021 16:42 Відповісти
долПойопи вибрали кончених долПойопів. Зупиніть Землю, висадіть їх
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27.04.2021 16:50 Відповісти
У него будет работа "Влияние носков на потенцию..."
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27.04.2021 19:28 Відповісти
Депутата СН без мозгов, интересует секс без носков
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27.04.2021 15:56 Відповісти
а що, в СН є розумні?
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27.04.2021 15:57 Відповісти
Слуги без народа, блин
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27.04.2021 15:58 Відповісти
Листування "слуги народу" Петруняка на засіданні ВР: "У кого був секс без шкарпеток?" - Цензор.НЕТ 9490
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27.04.2021 16:02 Відповісти
он имеет в виду, что прям на заседании Рады?
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27.04.2021 15:59 Відповісти
Баба Да?
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27.04.2021 16:00 Відповісти
Оно занято принятием законов...
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27.04.2021 16:00 Відповісти
"Новиє ліца" - верещали ЗЕбіли, "зламаю систему" - верещав ЗЕлений блазень
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27.04.2021 16:01 Відповісти
система непокоБелима))))
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27.04.2021 16:23 Відповісти
Ще один озабочений депутан "Слуг урода", брат по хтивості Боді Яременка.
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27.04.2021 16:03 Відповісти
В раду подали проект закону про заборону використовувати тварин у цирку.
От я й думаю: може, вони себе мали на увазі?!
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27.04.2021 16:04 Відповісти
До кывы нехай звернеться - той якраз кандидатську з цієї проблематики захистив...
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27.04.2021 16:06 Відповісти
кива все исследовал на себе
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27.04.2021 16:10 Відповісти
А ведь если бы не мандат, секс бы этому мудаку даже и не светил бы....
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27.04.2021 16:07 Відповісти
отчего же?) он же с руками))))

Кива вон виртуоз даже на заседании мастурбировал, и нормально)))
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27.04.2021 16:24 Відповісти
Тогда вопрос про носки становится еще более интригующим....
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27.04.2021 16:25 Відповісти
Зате тепер за секс, як і за все інше, платись "мудрий" нарід.
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27.04.2021 17:09 Відповісти
Видимо для зеленых это серьезный вопрос
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27.04.2021 16:08 Відповісти
- Ученые нашли новый способ зачатия.
- А чем старый-то не нравится?
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27.04.2021 16:14 Відповісти
неплохо, неплохо)))) хорошо ещё что не узнавал всякие радости голубой жизни...хотя...))) ничему уже не удивляюсь))
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27.04.2021 16:08 Відповісти
День в ВР прошёл под девизом:
Я сегодня очень, очень
Сексуально озабочен...
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27.04.2021 16:09 Відповісти
Зебилы, напишите ему что-нибудь про плюсы-минусы. Да, про подводные камни не забудьте отписать. Это важно. Видите, человек страдает, помочь надо.
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27.04.2021 16:09 Відповісти
Таким конченным мутантом надо быть,переписываться в ВР о такой херне,зная ,что тебя могут заснять.Сколько таких случаев было!!!
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27.04.2021 16:11 Відповісти
та їм нагепати на народ. Вони це демонстративно роблять - мол, "і шо ви нам зробите? Ну що, бу-га-га??? Ми - непрікасаємиє, а ви, народ - бидло...".
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27.04.2021 16:14 Відповісти
Слабі люди... *****
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27.04.2021 16:13 Відповісти
на передок? или на задок они слабые?))))
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27.04.2021 16:27 Відповісти
Перш за все, на голову.
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27.04.2021 17:10 Відповісти
Кто знает "умного" в "слуге урода"? Есть такие или только в ЕС, или Батьковщине?
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27.04.2021 16:13 Відповісти
Новие лица прастова вумнава нариду.
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27.04.2021 16:13 Відповісти
Ну и кто ему ответил?
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27.04.2021 16:13 Відповісти
Послушайте, а ведь они реально - ИДИЙОТЫ. Зеленые
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27.04.2021 16:14 Відповісти
а как они могут быть не идиоты))) обычный 1917 год, всё повторяется, набрали с улицы шариковых обычный пролетариат, трактористы, повара, фотографы, мастурбаторы с учёными степенями, бородатые аналы, теперь добавились носки, шапито 95 одним словом.
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27.04.2021 16:33 Відповісти
Тема следующего диссера - "Центрально-фламандская государственная управленческая концепция сексуального мировоззрения политического бомонда Европы в преломлении концепции нижнего белья опорно-двигательного аппарата депутат парламента".....
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27.04.2021 16:15 Відповісти
Ой, та це ж тема ДОКТОРСЬКОЇ роботи КАНДИДАТА нОук - Ківи
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27.04.2021 16:16 Відповісти
Ківа - кандидат нЕук
Цікаво, а в журналах баз "Скопус" чи "Веб ов саєнс" цей яйцечос теж всиг надрукуватися?
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27.04.2021 17:07 Відповісти
Ну, раз у этого чудика без носков не было, то за судьбу страны можно быть спокойным.
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27.04.2021 16:16 Відповісти
и за это они получают по 25к зелени в конвертах
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27.04.2021 16:18 Відповісти
шароебы. бесполезные создания для цивилизации. для них в том числе и короновирус придумали )
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27.04.2021 16:18 Відповісти
Люди можна то здеградоване і сексуально нездорове ЗЕшобло кудись відправити..Вже задовбали.....Таке відчуття, що та ЗЕкоманда це майбутні збоченці і гвалтівники....
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27.04.2021 16:22 Відповісти
наверное, на тот свет их надо... иначе их ни чем не вылечить)
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27.04.2021 16:28 Відповісти
Оборотни дурноголовые! (С)
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27.04.2021 16:24 Відповісти
А це ж "луччі з луччих" ))) А який же тоді шлак в головах наріда? Це ж не парламент. Це як пасажирів кількох вагонів метро навмання загнали в Раду. Один до одного. Дуби, сосни і кущі різні. Крвмть, ні освіти нормальної, ні досвіду, ні совісті, ні сорому. Жлоби і шпана.
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27.04.2021 16:32 Відповісти
...сидять хряки - петруняки
шукають сраки та цицьки
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27.04.2021 16:33 Відповісти
Великий і могучий русский язик,сколько чудєсних смс творєній пісалось і єщє будєт напІсЯно докторамі всякіх наук под парламєнскім куполом.
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27.04.2021 16:39 Відповісти
я х.з.,другой раз смотришь на этот сюр и реально жалеешь,что нет у нас своего нсдап,чтоб хоть кого-то,суки,боялись..
ну,вот,просто очень жаль..
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27.04.2021 16:47 Відповісти
без носок (с)
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27.04.2021 16:51 Відповісти
ну хоть не дрочит и то хорошо
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27.04.2021 16:58 Відповісти
не факт
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27.04.2021 17:24 Відповісти
А без носков?
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27.04.2021 19:07 Відповісти
Не согласен. Тема - "анал табу " не раскрыта!
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27.04.2021 21:23 Відповісти
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27.04.2021 21:28 Відповісти
мудрый нарид достоин своих избранников
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27.04.2021 17:02 Відповісти
"Золотой ты человек, Юрий Венедиктович. Все о народе думаешь.."(c)
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27.04.2021 17:35 Відповісти
Секс без носков...Свежо...Ну чем не тема для научного труда? Бегом за диссертацию!
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27.04.2021 21:22 Відповісти
Зелений блазень десь поназбирав по задвірках сексуальний збоченців.
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27.04.2021 21:22 Відповісти
Це обовязковий дрескод для ЗЕбаранів, коли смотрящіє з борделю ОПУ їх сношають за неправельне голосування або спонукають на правильне?
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27.04.2021 21:59 Відповісти
Листування "слуги народу" Петруняка на засіданні ВР: "У кого був секс без шкарпеток?" - Цензор.НЕТ 1863
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28.04.2021 07:46 Відповісти
 
 