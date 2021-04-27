Листування "слуги народу" Петруняка на засіданні ВР: "У кого був секс без шкарпеток?" ФОТОрепортаж
Журналістам вдалося зафіксувати листування нардепа "Слуги народу" Євгена Петруняка під час пленарного засідання парламенту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал видання "Букви".
"У кого був секс без шкарпеток? Відпишіться, відчуття, плюси, мінуси...", - йдеться в повідомленні, отриманому нардепом.
"Дуже вибачаємося, тут у когось був секс без шкарпеток? Терміново потрібна допомога панові Петруняку ("слуга", поціновувач оголених жіночих грудей), а то він увесь у роботі та не відповідає друзяці на дуже важливі запитання", - пишуть журналісти.
Видання натякає на зафіксоване повідомлення під час засідання Верховної Ради в грудні 2020 року - тоді народний депутат, який розглядав у телефоні фото жіночих грудей, потрапив у кадр просто під час трансляції.
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От я й думаю: може, вони себе мали на увазі?!
Кива вон виртуоз даже на заседании мастурбировал, и нормально)))
- А чем старый-то не нравится?
Я сегодня очень, очень
Сексуально озабочен...
Цікаво, а в журналах баз "Скопус" чи "Веб ов саєнс" цей яйцечос теж всиг надрукуватися?
шукають сраки та цицьки
ну,вот,просто очень жаль..