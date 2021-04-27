Листування "слуги народу" Петруняка на засіданні ВР: "У кого був секс без шкарпеток?" ФОТОрепортаж

Журналістам вдалося зафіксувати листування нардепа "Слуги народу" Євгена Петруняка під час пленарного засідання парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал видання "Букви".

"У кого був секс без шкарпеток? Відпишіться, відчуття, плюси, мінуси...", - йдеться в повідомленні, отриманому нардепом.







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"Дуже вибачаємося, тут у когось був секс без шкарпеток? Терміново потрібна допомога панові Петруняку ("слуга", поціновувач оголених жіночих грудей), а то він увесь у роботі та не відповідає друзяці на дуже важливі запитання", - пишуть журналісти.

Видання натякає на зафіксоване повідомлення під час засідання Верховної Ради в грудні 2020 року - тоді народний депутат, який розглядав у телефоні фото жіночих грудей, потрапив у кадр просто під час трансляції.





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