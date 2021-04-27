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Активного прибічника відділення Закарпаття від України засуджено на 12 років в'язниці. ФОТО

За матеріалами Служби безпеки України мешканця Закарпаття засуджено до дванадцяти років позбавлення волі.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі СБ України, він агітував за прийняття рішень, що несуть загрозу конституційному ладу і територіальній цілісності нашої країни.

Правоохоронці встановили, що зловмисник неодноразово засвідчував російським ЗМІ свої наміри щодо зміни адміністративно-територіального устрою нашої держави. Він пропонував незаконне відновлення не передбаченої Конституцією України так званої адміністративно-територіальної одиниці – "Республіка Підкарпатська Русь".

Активного прибічника відділення Закарпаття від України засуджено на 12 років вязниці 01

Для реалізації своїх намірів фігурант почав шукати допомогу у проведенні підривної діяльності проти України серед організацій Російської Федерації. Зокрема, на початку 2014 він звернувся до президента РФ з проханням провести миротворчу операцію для "…відновлення дорадянського статусу Республіки Підкарпатська Русь" і визнати її державність.

За даним фактом слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження. Серед оприлюдненого листування експомічника Президента РФ Владислава Суркова знайдено план забезпечення федерального статусу Закарпаття, ідентичний тому, який слідчі СБУ вилучили під час обшуків, пов'язаних із сепаратистськими рухами в області.

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Задокументовано, що влітку 2014 року, перебуваючи в РФ, зловмисник розробив низку документів, в яких виклав кроки з підготовки підґрунтя для силового захоплення влади на Закарпатті. Згідно з вилученими у ході обшуків "документами" зловмисник розробив схему залякування представників влади, захоплення адміністративних будівель та комунікацій в Мукачевому, Ужгороді, Хусті. Також він планував створення "тимчасового уряду", блокування чотирьох автомобільних і двох залізничних перевалів, захоплення аеропорту.

Досудовим слідством встановлено, що зловмисник таємно хотів позбавити владних повноважень органи державної влади і місцевого самоврядування через збройне відсторонення від виконання повноважень.

У межах кримінального провадження, встановлена низка спільників, які планували реалізовувати силовий сценарій. Зокрема, самопроголошені "керівники силових структур", особи, причетні до вербування наших співвітчизників. Після ретельної перевірки, причетних було притягнуто до кримінальної відповідальності.

Наразі зловмисника оголошено у міждержавний розшук. Він переховується від суду на території Російської Федерації, через це судовий розгляд здійснювався за його відсутності.

Рішенням Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області зловмисника визнано винним у вчиненні правопорушень, передбачених ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 Кримінального Кодексу України і призначено йому покарання у вигляді дванадцяти років позбавлення волі.

Вирок суду набрав законної сили.

Оперативні та слідчі дії проводилися Управлінням Служби безпеки України у Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Автор: 

СБУ (12812) сепаратизм (757) суд (11674) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+32
"Сейчас злоумышленник объявлен в межгосударственный розыск. Он скрывается от суда на территории Российской Федерации...." - ахахахаха с этого и нужно было начинать!!!
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27.04.2021 16:54
+6
Если бы он был в Украине получил бы условный срок, ну а раз он в РФ, то можно сделать грозный вид и дать 12 лет, всё равно сидеть не будет.

И на кого рассчитан этот спектакль, мы и так знаем, что реальные сроки дают только патриотам Украины
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27.04.2021 18:45
+5
Его можно даже казнить, заочно
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27.04.2021 20:47
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"Сейчас злоумышленник объявлен в межгосударственный розыск. Он скрывается от суда на территории Российской Федерации...." - ахахахаха с этого и нужно было начинать!!!
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27.04.2021 16:54 Відповісти
аа ну значит уже поменяли на таксиста))) у нас так всегда, сначала идут торги, оговаривается сумма )) если клиент сговорчивай то после пересечения границы объявляется в розыск, потом суд)) в нашем государстве безработицы не будет.
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27.04.2021 17:05 Відповісти
Нормально всё, отсидел бы и снова в Закарпатье воду мутить, а так ему путь в Украину заказан пожизненно.
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27.04.2021 17:05 Відповісти
Спасибо закарпатской "свободе", реально помогли СБУ дожать этого у..бана, после чего ему удалось сбежать. Иначе и дальше бы свободно о отрабатывал бабло газпрома....
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27.04.2021 18:06 Відповісти
Если бы он был в Украине получил бы условный срок, ну а раз он в РФ, то можно сделать грозный вид и дать 12 лет, всё равно сидеть не будет.

И на кого рассчитан этот спектакль, мы и так знаем, что реальные сроки дают только патриотам Украины
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27.04.2021 18:45 Відповісти
Его можно даже казнить, заочно
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27.04.2021 20:47 Відповісти
Ну теперь будет на зоне агитацию проводить
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27.04.2021 16:55 Відповісти
С чего вдруг? Он что уже арестован?
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27.04.2021 17:05 Відповісти
А отсидка у него уже началась?
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27.04.2021 16:58 Відповісти
Судебное заседание осуществляется в его отсутствие...
И что так можно? А как же презумпция невиновности, право на защиту своих интересов.
И приговор заочно?
И это легитимно?
Если да, то пусть заочно и отсидит.
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27.04.2021 17:07 Відповісти
через месяц поменяют на таксиста
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27.04.2021 17:01 Відповісти
Как можно поменять кого то, если он находиться на территории другой страны.
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27.04.2021 17:04 Відповісти
да это целый бизнес)) беглец один а сытых много.
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27.04.2021 17:06 Відповісти
Ніхто не заніс?
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27.04.2021 17:01 Відповісти
осуждён, только зашкерился в парашке.
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27.04.2021 17:02 Відповісти
Уж не Валерка ли Ляшкун? Этот скот давно выпрашивал.
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27.04.2021 17:03 Відповісти
в США считается гос измена карается смертной казнью или пожизненным лишением свободы без права на досрочное освобождение. А в Украине за гос измену надо ввести просто смертную казнь! Только так эта проблема решается!
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27.04.2021 17:08 Відповісти
В США есть и штатные законы за измену, но федеральный закон гласит что найденный виновным изменник будет либо предан смертной казни, либо лишён свободы на срок не менее пяти лет, а также оштрафован на сумму не менее 10000 долларов.
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27.04.2021 20:31 Відповісти
Чому у того ****** не забрали українське громадянство ?
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27.04.2021 17:12 Відповісти
Ну и что ? Реально сидят волонтеры и ветераны АТО. А сепарам и предателям "заочно". Смех и шоу ..
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27.04.2021 17:25 Відповісти
В Украине таким путь в депутаты.
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27.04.2021 17:26 Відповісти
А Штепа ...гуляє !?
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27.04.2021 17:31 Відповісти
Цей теж гуляє, якщо ти не помітив.
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27.04.2021 18:07 Відповісти
Вылитый Ленин:мелкий,лысый и методы теже.Попьет пивко,гже нибуть(не в Женеве),а в Сочи и снова обьявится...
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27.04.2021 17:36 Відповісти
Такі наполеонівські плани для одного не під силу.Очевидь,були поплічники - і де вони?Хоть хтось затриманий - чи всі гуртом втекли в москву?
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27.04.2021 18:37 Відповісти
Такі наполеонівські плани для одного не під силу.Очевидь,були поплічники - і де вони?Хоть хтось затриманий - чи всі гуртом втекли в москву?
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27.04.2021 18:38 Відповісти
Такі наполеонівські плани для одного не під силу.Очевидь,були поплічники - і де вони?Хоть хтось затриманий - чи всі гуртом втекли в москву?
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27.04.2021 18:39 Відповісти
А якщо не впіймаємо, то заочно розстріляємо!
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27.04.2021 22:50 Відповісти
Пол-Закарпатья выехало из Украины. Остальные на чемоданах.
Некому сепаратизмом заниматься.
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28.04.2021 07:05 Відповісти
 
 