Жовква вручив орден "За заслуги" III ступеня ексглаві МЗС Польщі Чапутовичу, який підтримує курс України в ЄС і НАТО і посилення санкцій проти РФ. ФОТО
Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква вручив від імені президента України орден "За заслуги" III ступеня Яцеку Чапутовичу, міністру закордонних справ Республіки Польща в 2018-2020 роках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Перебуваючи на посаді міністра закордонних справ Польщі, Яцек Чапутович активно підтримував Україну, зокрема консолідуючи зусилля міжнародної спільноти у протидії російській агресії та відновленні територіальної цілісності нашої держави. Він також послідовно підтримував курс України в ЄС і НАТО, неодноразово наголошував на важливості посилення санкційного режиму проти Росії, протидії проекту "Північний потік – 2" та звільненні незаконно утримуваних Росією громадян України", - випливає з повідомлення.
Також наголошується, що саме завдяки активній позиції Яцека Чапутовича було започатковано діяльність Люблінського трикутника.
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