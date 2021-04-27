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Жовква вручив орден "За заслуги" III ступеня ексглаві МЗС Польщі Чапутовичу, який підтримує курс України в ЄС і НАТО і посилення санкцій проти РФ. ФОТО

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква вручив від імені президента України орден "За заслуги" III ступеня Яцеку Чапутовичу, міністру закордонних справ Республіки Польща в 2018-2020 роках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Перебуваючи на посаді міністра закордонних справ Польщі, Яцек Чапутович активно підтримував Україну, зокрема консолідуючи зусилля міжнародної спільноти у протидії російській агресії та відновленні територіальної цілісності нашої держави. Він також послідовно підтримував курс України в ЄС і НАТО, неодноразово наголошував на важливості посилення санкційного режиму проти Росії, протидії проекту "Північний потік – 2" та звільненні незаконно утримуваних Росією громадян України", - випливає з повідомлення.

Також наголошується, що саме завдяки активній позиції Яцека Чапутовича було започатковано діяльність Люблінського трикутника.

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Жовква вручив орден За заслуги III ступеня ексглаві МЗС Польщі Чапутовичу, який підтримує курс України в ЄС і НАТО і посилення санкцій проти РФ 01

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США - единственная страна, способная защитить нас, Европу и любую другую страну от московской орды с ядерной кнопкой . тчк.
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27.04.2021 17:16 Відповісти
Так. Та це не привід не дякувати іншим країнам, які не будучи такими могутніми, як Америка, кидають виклик парашці, підтримуючи нас.
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27.04.2021 17:44 Відповісти
 
 