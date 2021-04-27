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Упродовж трьох років на Закарпатті побудують новий міжнародний аеропорт, - ОДА. ФОТО

На Закарпатті упродовж трьох років побудують новий аеропорт, що сприятиме економічному розвитку регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Закарпатська обладміністрація.

Так, аеропорт буде розташований на території Мукачівської територіальної громади, а за зразок візьмуть аеропорт у Хорватії.

"З огляду на географічне розташування, майбутній аеропорт матиме оптимальну локацію, яка дозволить безперешкодно забезпечувати Закарпаттю повітряно-транспортні послуги. Орієнтовний термін будівництва становить близько 3 років", - повідомили в ОДА.

Зазначається, що будівництво аеропорту в рамках президентської програми "Велике будівництво" допоможе економічному розвитку регіону і впише його в систему європейських авіашляхів.

На розробку документації вже виділили з бюджету 30 млн гривень. Також очікується субвенція в розмірі 4 млрд гривень. Згідно з попередніми підрахунками, будівництво злітно-посадкової смуги коштуватиме 3 млрд гривень, ще 1 млрд витратять на іншу інфраструктуру.

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Представники Мукачівської громади, разом з ОДА та облрадою, а також представниками ДП "Фінансування інфраструктурних проєктів" підписали Меморандум про співпрацю в проєктуванні і будівництві нового аеропорту.

"Це критично важливий державний інфраструктурний проєкт, який сформує область як міжнародну транспортну платформу для успішного ведення бізнесу, залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, розвитку туризму та економічного потенціалу всієї країни", - заявив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, цього року в рамках програми Володимира Зеленського буде розвиватися мережа регіональних авіахабів. Планується, що впродовж декількох років у невеликих містах з'явиться 16 нових аеропортів.

Упродовж трьох років на Закарпатті побудують новий міжнародний аеропорт, - ОДА 01
Упродовж трьох років на Закарпатті побудують новий міжнародний аеропорт, - ОДА 02

Автор: 

аеропорт (1850) Велике будівництво (741) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+7
МежГалактический
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27.04.2021 17:22
+5
и шахматний турнир)
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27.04.2021 17:21
+5
а пока здайте по 100 гривень на марки.
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27.04.2021 17:26
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В Берегово?
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27.04.2021 17:20 Відповісти
В Середньому... Тож війна між Ужг та Мук за аеропорт. Вирішили посерединіХ
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27.04.2021 17:40 Відповісти
Не бреши телепню, хто в Ужгороді воює за аеропорт?)) ужгородська влада ледве чекає аби його закрили аби розпродати на ділянки. Це балоги дупу собі розривають аби перетягти будівництво до мукачевого...
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27.04.2021 20:05 Відповісти
Сам ти телепень. Ужг аеропорт - це обласна земля, а не міська. Обласна рада в Ужгороді і депутатам взападло буде трястись до мукачева. Про балог згоден
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29.04.2021 20:37 Відповісти
Ти все ж таки телепень)) земля обласна поки ніби то функціонує аеропорт, якщо ніби то запрацює новий це буде вже міська земля, саме цього усі наші керманичі і чекають, це буде справжній джекпот для мера який буде у той час...)))
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30.04.2021 15:05 Відповісти
и шахматний турнир)
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27.04.2021 17:21 Відповісти
МежГалактический
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27.04.2021 17:22 Відповісти
а пока здайте по 100 гривень на марки.
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27.04.2021 17:26 Відповісти
А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир! (С)
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27.04.2021 17:26 Відповісти
Междупланетный - это прошлый век). Наш Вовочка - чемпион мира по боррьбе с короновирусом, "один з НАЙвеличніших лідОрів світу" - і ви що, хочете якусь мілкоту типа міжплданетного турніру? "Нєт, на ето Вовочка пойтіть нє может", а тому - тільки МіжГалактичний турнір!
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27.04.2021 17:29 Відповісти
Львівське летовище завантажити не можете
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27.04.2021 17:22 Відповісти
что за замок на фото кто знает?
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27.04.2021 17:26 Відповісти
Мукачевський
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27.04.2021 17:27 Відповісти
Чтобы месным было проще на работу в словакию ездить. Автоббусы это так утомительно.
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27.04.2021 17:28 Відповісти
Штаб квартира 95-го квартала. Обитель пианины.
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27.04.2021 17:28 Відповісти
Мукачево!! Там рядом был военный аэродром. Стояли Миг-29. Полоса в запущенном но восстанавливаемом состоянии. Так что за 4 млрд. гривен планируют постоить никому не нужный аэропорт...
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27.04.2021 17:32 Відповісти
Хоч один якийсь об'єкт покажіть з тої Большой стройки. Бо люди думають, що то міф, вигаданий, щоб бабло красти.
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27.04.2021 17:27 Відповісти
это будет такая себе "закарпатская припять". западные туристы будут приезжать попикниковать на обочине, не опасаясь радиации.
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27.04.2021 17:27 Відповісти
Ну просто критически критически важный!Пипец)))
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27.04.2021 17:31 Відповісти
В кожній області має бути аеропорт у 21му столітті. Тільки Большая стройка, в дійсності - Це большоє дурилово, бо її навіть на проекті не існує,І для большой стройки потрібні большие архітектори, а їх ніхто не набирав.
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27.04.2021 17:31 Відповісти
В розпилі архітектори - непотрібний баласт.
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27.04.2021 17:33 Відповісти
.. а у нас у всіх областях є аеропорти... А то і покілька...якщо рахувати закинуті бувші військові. Але хто туди літати буде?
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27.04.2021 17:35 Відповісти
Ото ж така деградація
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27.04.2021 17:36 Відповісти
.. та ні..шановний... це оптимизація..а не деградація. При радянщині всі цівільна авіація була дотаційна більш ..як наполовину. Ті квитки..які ми колись купували за ціною приміром Київ-Запоріжжя...12 рублів ..були дуже дотаційнми. Тому аеропорти у кожній області потрібні зараз...як зайцю гальма. Подивіться скільки покинутих аеродромів у Німеччині.... Але їх там використовують і зберігають для малої любительскої авіації . А у нас з цим повний швах.
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27.04.2021 17:47 Відповісти
Це тобі так розказали і ти як попка повторюєш. Насправді усе дотаційне. Навіть олігархи. Тільки тепер Україна дотує олігархів замість власної економіки, включаючи авіацію.
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27.04.2021 17:52 Відповісти
..я ...дурнику такому..як ти... це розповідаю... бо 40 років в авіаційній галузі!! Може тобі купити БеЛАз та іздити у своїх особових справах? От так ти розумієшься у економиці.., включаючи авіацію...))))
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27.04.2021 17:59 Відповісти
воно й видно, що в економіці повний нуль. І що, відлітався.. спвчуваю, лишилось хіба на форумах базікати.
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27.04.2021 18:04 Відповісти
.. от тут ти пальцем у небо ткнув.... Як кажуть ..проколовся! Літав і продовжую літати...))) Але то що ти дурник...і хамовитий... тут я точно вгадав! Не навчили спілкуватися ввічливо... то й виросло дикувате...))))
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27.04.2021 18:09 Відповісти
якщо ти хочеш про мене поговорити - можемо назначити стрілку. Літай, чорте, а інших не чіпай. Та й мета на цьому форумі у нас різна. Тож соси.
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27.04.2021 18:14 Відповісти
.. пропонуєш робити те...що ти тут робиш? Ссати? Ну тоді я ліпше політаю... чим буду займатися справою...яку ти *********!! Та й будеш кудись летіти... тепер будеш завжди пам*ятати, заходячи у літак... яке ти неввічливе хамло. Ще згадаєш мене...телерню.)))
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27.04.2021 18:18 Відповісти
У мукачевому є два великих архітектора балога & син...
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27.04.2021 20:11 Відповісти
Краще вже космопорт.
В течение трех лет на Закарпатье построят новый международный аэропорт, - ОГА - Цензор.НЕТ 1971
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27.04.2021 17:32 Відповісти
Большая стройка - це як большая медицина з санітаром замість міністра.
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27.04.2021 17:33 Відповісти
Ты с этим дрыщом поосторожней , 40 лет гамно из самолета выносить -это не хухры мухры. Так что " заходячи у літак." в туалет не ходи, гамном заплюет. Да и с уборщиком не ссорься, они крутые как яйца всмятку. А отличить АЭРОПОРТ от АЭРОДРОМА только дебил не может после """" 40 років в авіаційній галузі!! """"" Пока всякая шелупень будет мнить себя величиной - будем строить всякую хренотень.
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27.04.2021 18:50 Відповісти
ДЛЯ ДЕБИЛОВ не отличающих аэропорт от аэродрома____________Аэропо́рт (через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. aéroport; от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. ἀέριος «воздушный» + https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. portus «гавань», «пристань») - комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE воздушных судов и обслуживания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 воздушных перевозок , имеющий для этих целей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC аэродром , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.-------------------------------------------------------
Аэродро́м (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греч. αέρος - воздух и δρόμος - дорога, улица) - земельный или водный участок с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE воздушным пространством , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 сооружениями и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 оборудованием , обеспечивающими https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82 взлёт , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 посадку , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 руление , размещение и обслуживание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 самолётов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 вертолётов и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%91%D1%80_(%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82) планёров .
Аэродром состоит из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5 лётного поля и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC комплекса управления воздушным движением , включающим в себя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82 командно-диспетчерский пункт ; оборудован одной или несколькими https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0 взлётно-посадочными полосами (ВПП).
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27.04.2021 19:36 Відповісти
Молодцы. Время от времени нужно ссать в морды зетипиллам. А то они начнут чего подозревать неладного.
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27.04.2021 17:49 Відповісти
А як не збудують, то спитаєте з наступної влади.
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27.04.2021 17:57 Відповісти
За три года? Новый аэропорт? https://www.youtube.com/watch?v=5dl0Om0RJDo&ab_channel=GreenGrass ХА-ХА-ХА!!!
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27.04.2021 18:18 Відповісти
«Я планов наших люблю громадье, размаха шаги саженьи…»

Большой проект -- большие деньги -- большой распил: на второй срок как раз баблища нужно немеряно черное в белое перекрасить.
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27.04.2021 18:22 Відповісти
А козе баян подарите ?
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27.04.2021 18:37 Відповісти
За образец возьмут аэропорт в г.Тиват,1971 года выпуска... Ультрасовременный наверное..
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27.04.2021 18:52 Відповісти
Ударим аэродромами по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму!)))
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27.04.2021 19:27 Відповісти
можно прямо в карпатах. взлетные полосы уже вырубали....
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27.04.2021 19:34 Відповісти
 
 