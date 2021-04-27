Упродовж трьох років на Закарпатті побудують новий міжнародний аеропорт, - ОДА. ФОТО

На Закарпатті упродовж трьох років побудують новий аеропорт, що сприятиме економічному розвитку регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Закарпатська обладміністрація.

Так, аеропорт буде розташований на території Мукачівської територіальної громади, а за зразок візьмуть аеропорт у Хорватії.

"З огляду на географічне розташування, майбутній аеропорт матиме оптимальну локацію, яка дозволить безперешкодно забезпечувати Закарпаттю повітряно-транспортні послуги. Орієнтовний термін будівництва становить близько 3 років", - повідомили в ОДА.

Зазначається, що будівництво аеропорту в рамках президентської програми "Велике будівництво" допоможе економічному розвитку регіону і впише його в систему європейських авіашляхів.

На розробку документації вже виділили з бюджету 30 млн гривень. Також очікується субвенція в розмірі 4 млрд гривень. Згідно з попередніми підрахунками, будівництво злітно-посадкової смуги коштуватиме 3 млрд гривень, ще 1 млрд витратять на іншу інфраструктуру.

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Представники Мукачівської громади, разом з ОДА та облрадою, а також представниками ДП "Фінансування інфраструктурних проєктів" підписали Меморандум про співпрацю в проєктуванні і будівництві нового аеропорту.

"Це критично важливий державний інфраструктурний проєкт, який сформує область як міжнародну транспортну платформу для успішного ведення бізнесу, залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, розвитку туризму та економічного потенціалу всієї країни", - заявив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, цього року в рамках програми Володимира Зеленського буде розвиватися мережа регіональних авіахабів. Планується, що впродовж декількох років у невеликих містах з'явиться 16 нових аеропортів.



