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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Від 22 квітня найманці РФ 4 рази обстріляли цивільні об'єкти біля лінії розмежування, використовуючи артилерію, міномети і ПТРК, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Українська сторона СЦКК продовжує фіксувати факти обстрілів окупантами прилеглих до лінії розмежування населених пунктів і важливих об'єктів цивільної інфраструктури. Найманці РФ застосовують заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Від 22 квітня найманці РФ 4 рази обстріляли цивільні обєкти біля лінії розмежування, використовуючи артилерію, міномети і ПТРК, - СЦКК 01

Від 22 квітня, окупанти вчинили чотири такі обстріли, а саме: 22 квітня в напрямку селища Дружба випущено 2 ракети з ПТРК, 24 квітня з мінометів калібру 120 мм найманці РФ обстріляли населений пункт Водяне, 26 квітня - обстріляли садове товариство села Гнутове, розташованого поблизу Маріуполя.

Під час верифікації місця обстрілу в селі Катеринівка, вчиненого окупантами близько 23 години 25 квітня зі ствольної артилерії калібру 122 мм, Українською стороною СЦКК зафіксовано 6 воронок, які утворилися внаслідок розривів артилерійських снарядів з установкою підривника на фугасну дію.

Від 22 квітня найманці РФ 4 рази обстріляли цивільні обєкти біля лінії розмежування, використовуючи артилерію, міномети і ПТРК, - СЦКК 02

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Від 22 квітня найманці РФ 4 рази обстріляли цивільні обєкти біля лінії розмежування, використовуючи артилерію, міномети і ПТРК, - СЦКК 03

Значна кількість уламків і залишків від снарядів - російського виробництва. На щастя, обійшлося без жертв.

Від 22 квітня найманці РФ 4 рази обстріляли цивільні обєкти біля лінії розмежування, використовуючи артилерію, міномети і ПТРК, - СЦКК 04

За фактами грубих порушень режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК направила доказові матеріали СММ ОБСЄ.

Автор: 

обстріл (28449) Донбас (22355) СЦКК (642) найманці рф (2053) операція Об’єднаних сил (6725)


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Ну режим тишины же не срывали?
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27.04.2021 21:18 Відповісти
ппц...ля...кацапы стреляют, Украина фотографирует воронки....
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27.04.2021 21:22 Відповісти
панять и прастить ...- вони ж не прицільно стріляли...- воно ж зустрічі прагне...
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27.04.2021 21:31 Відповісти
вот как встретится всем назло зе с оккупантом!
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27.04.2021 21:47 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/27/7291783/ Єрмак очікує, що перемовини Зеленського з Путіним стануть історичними , Интересно Президент Финляндии Маннергейм в 1939 году встречался со Сталиным в годы войны с Московией?
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27.04.2021 21:54 Відповісти
 
 