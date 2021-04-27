Від 22 квітня найманці РФ 4 рази обстріляли цивільні об'єкти біля лінії розмежування, використовуючи артилерію, міномети і ПТРК, - СЦКК. ФОТОрепортаж
Українська сторона СЦКК продовжує фіксувати факти обстрілів окупантами прилеглих до лінії розмежування населених пунктів і важливих об'єктів цивільної інфраструктури. Найманці РФ застосовують заборонене мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Від 22 квітня, окупанти вчинили чотири такі обстріли, а саме: 22 квітня в напрямку селища Дружба випущено 2 ракети з ПТРК, 24 квітня з мінометів калібру 120 мм найманці РФ обстріляли населений пункт Водяне, 26 квітня - обстріляли садове товариство села Гнутове, розташованого поблизу Маріуполя.
Під час верифікації місця обстрілу в селі Катеринівка, вчиненого окупантами близько 23 години 25 квітня зі ствольної артилерії калібру 122 мм, Українською стороною СЦКК зафіксовано 6 воронок, які утворилися внаслідок розривів артилерійських снарядів з установкою підривника на фугасну дію.
Значна кількість уламків і залишків від снарядів - російського виробництва. На щастя, обійшлося без жертв.
За фактами грубих порушень режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК направила доказові матеріали СММ ОБСЄ.
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