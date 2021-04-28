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На Закарпатті ремонтують ділянку дороги, що веде до курортів Шаян та Велятино, - "Укравтодор". ФОТО

На дорозі територіального значення Т-07-37 Хуст - Шаян - Вишково відновлюють 23-кілометрову ділянку. Після ремонту пропускна здатність дороги має збільшитися вдвічі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє "Укравтодор".

Зараз на дорозі Т-07-37 триває відновлення 23-кілометрової ділянки на півдні Закарпатської області між містом Хуст та селищем Буштино, зокрема і під'їзду до санаторію "Шаян". Після проведення поточного середнього ремонту пропускна здатність дороги має збільшитися вдвічі. Сьогодні вона становить 3000 автомобілів на добу і обмежена через велику колійність, пучини, руйнування краю проїзної частини.

Так, підрядник "ПБС" у ході ремонту проведе вирубку чагарників, демонтаж старого металевого огородження, фрезерування зношеного покриття завтовшки 8 см, зміцнить основу дороги і укладе вирівнювальний шар із крупнозернистого асфальтобетону завтовшки 10 см, а також п’ятисантиметровий верхній шар з ЩМА.

Крім того, на проїжджій частині буде перекладено бруківку з використанням нових матеріалів.

Також дивіться: Упродовж трьох років на Закарпатті побудують новий міжнародний аеропорт, - ОДА. ФОТО

Зазначається, що в межах програми "Велике будівництво" ремонт ділянки від Хуста до Буштино передбачає також ремонт 12 мостів та будівництво нового моста завдовжки 323,2 метра в м. Вишково.

"Відновлення маршруту до цієї курортної зони Закарпаття сприятиме розвитку та економічному зростанню всього регіону", - зазначають в "Укравтодорі".

Загалом у Закарпатській області планується відновити та побудувати 265 кілометрів доріг, серед яких: М-06 Київ - Чоп, Н-13 Львів - Самбір - Ужгород, Р-21 Долина - Хуст та Н-09 Мукачеве - Рахів - Івано-Франківськ - Львів.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що відновлення місцевих доріг у 2021 році є пріоритетним напрямком.

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На Закарпатті ремонтують ділянку дороги, що веде до курортів Шаян та Велятино, - Укравтодор 01
На Закарпатті ремонтують ділянку дороги, що веде до курортів Шаян та Велятино, - Укравтодор 02

Автор: 

Укравтодор (1200) Велике будівництво (741) Закарпатська область (2048)


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Знову зрада, як не крути
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28.04.2021 10:52 Відповісти
Зрада будет когда новая дорога через пару лет растает вместе со снегом? При всем воровстве на дорогах думаете они придерживаются технологий?
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28.04.2021 11:01 Відповісти
От тоді і квакай
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28.04.2021 11:33 Відповісти
Гениально! Как ты смог зарегистрироваться???
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28.04.2021 11:34 Відповісти
В Шаяні найкраща мінеральна вода для тих у кого проблеми з нирками(українське не розбавлене Боржомі ). Класне місце. Але доїхати туди ще те випробування.
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28.04.2021 10:59 Відповісти
Ніколи не мав проблем з доїздом. Львів-Мукачево трасою, потім місцевими дорогами. Правда останній раз був там років 5 тому.
До речі, улюблений курорт небіжчика Івана Плюща. Він там бував, коли доводилося ночувати у готельних кімнати пошти, потім збудував собі шикарну віллу, яку залишив молодій дружині Світлані - колись медсестрі, а потім привів туди серйозний банк. Шаян тепер дуже круте місце, правда з дорогами у самому Шаяні важко...
На Закарпатті ремонтують ділянку дороги, що веде до курортів Шаян та Велятино, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 7169
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28.04.2021 11:16 Відповісти
В Ужгороде дорог нет. Всё в колдобинах.
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28.04.2021 11:30 Відповісти
Так це мера робота взагалі то! Але він 5 років робив Петефі 1 сторону, тепер 5 років буде іншу робити! Де ще так можна освоїти міський бюджет як не на дорогах
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28.04.2021 11:50 Відповісти
Ну Київ Чоп вже залатали по другому разу в деяких місцях за пів року. Тепер головне до санаторіїв дорогу!
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28.04.2021 11:47 Відповісти
 
 