На Закарпатті ремонтують ділянку дороги, що веде до курортів Шаян та Велятино, - "Укравтодор". ФОТО

На дорозі територіального значення Т-07-37 Хуст - Шаян - Вишково відновлюють 23-кілометрову ділянку. Після ремонту пропускна здатність дороги має збільшитися вдвічі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє "Укравтодор".

Зараз на дорозі Т-07-37 триває відновлення 23-кілометрової ділянки на півдні Закарпатської області між містом Хуст та селищем Буштино, зокрема і під'їзду до санаторію "Шаян". Після проведення поточного середнього ремонту пропускна здатність дороги має збільшитися вдвічі. Сьогодні вона становить 3000 автомобілів на добу і обмежена через велику колійність, пучини, руйнування краю проїзної частини.

Так, підрядник "ПБС" у ході ремонту проведе вирубку чагарників, демонтаж старого металевого огородження, фрезерування зношеного покриття завтовшки 8 см, зміцнить основу дороги і укладе вирівнювальний шар із крупнозернистого асфальтобетону завтовшки 10 см, а також п’ятисантиметровий верхній шар з ЩМА.

Крім того, на проїжджій частині буде перекладено бруківку з використанням нових матеріалів.

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Зазначається, що в межах програми "Велике будівництво" ремонт ділянки від Хуста до Буштино передбачає також ремонт 12 мостів та будівництво нового моста завдовжки 323,2 метра в м. Вишково.

"Відновлення маршруту до цієї курортної зони Закарпаття сприятиме розвитку та економічному зростанню всього регіону", - зазначають в "Укравтодорі".

Загалом у Закарпатській області планується відновити та побудувати 265 кілометрів доріг, серед яких: М-06 Київ - Чоп, Н-13 Львів - Самбір - Ужгород, Р-21 Долина - Хуст та Н-09 Мукачеве - Рахів - Івано-Франківськ - Львів.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що відновлення місцевих доріг у 2021 році є пріоритетним напрямком.

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